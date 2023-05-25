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Crise Energética: Por que bombas de calor com solução de energia integrada são a nova tendência?
Imagine que você tenha em uma casa em 2022. Pode ser que você more na Inglaterra, França, ou em qualquer outro país europeu e esteja preocupado com uma possível crise energética. Além de os custos de energia terem se tornado mais voláteis, seu poder de compra também foi atingido pela inflação. Além disso, você se preocupa com as mudanças climáticas e com o meio ambiente. E se houvesse uma solução em aquecimento que permitisse que você ficasse menos dependente de combustíveis fósseis, economizasse dinheiro e fosse mais sustentável? Este tipo de solução abrandaria o impacto de preços de energia não confiáveis, manteria você em conformidade com as novas leis ambientais e lhe daria controle total sobre seu consumo de energia. Vamos analisar esta solução juntos.
Bombas de Calor: com 1kWh de eletricidade, obtém-se cerca de 4 vezes mais calor.
Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre bombas de calor antes, ou talvez tenha ouvido algumas vezes, mas hesita em investir nelas devido a seus altos custos iniciais. No entanto, elas podem ser sua melhor opção de aquecimento para enfrentar os próximos anos de crescente insegurança energética e aqui estão os motivos:
1) As bombas de calor são uma opção financeira inteligente.
Pode ser que você tenha dúvidas em relação às bombas de calor devido ao investimento inicial necessário, por isso vamos analisá-las do ponto de vista financeiro. Em muitos países europeus, existem oportunidades de financiamento do governo, como o BUS (Boiler Upgrade Scheme) no Reino Unido ou MaPrimeRenov na França, a fim de diminuir os custos de instalação da bomba de calor2). Além disso, com o recente aumento nos preços de energia, as bombas de calor têm a vantagem principal de serem confiáveis e econômicas. Elas se pagam a longo prazo porque consomem menos eletricidade. Suas contas de energia serão mais baixas, o que significa que você não dependerá tanto de combustíveis fósseis3). Quer entender melhor?
2) Bombas de calor são soluções super eficientes em termos de energia
As bombas de calor produzem até 4 unidades de calor por unidade de energia elétrica consumida1), sendo uma das soluções de aquecimento com maior eficiência energética disponível no mercado. Maior eficiência se traduz em custos mais baixos. Como isso é possível? As Bombas de calor extraem calor do solo ou do ar circundante e, em seguida, transferem esse calor para dentro de casa. O que significa que elas não produzem calor diretamente, mas o realocam.
3) As bombas de calor são soluções sustentáveis
O segredo da eficiência das bombas de calor está em sua fonte de energia: 75% vem do ambiente que as cercam enquanto os outros 25% são fornecidos por eletricidade1). É por isso que as bombas de calor também são chamadas de “baixo carbono” ou uma “maneira de descarbonizar sua casa” e são as favoritas para projetos de climatização em residências de energia quase zero. Vamos analisar melhor as bombas de calor como soluções sustentáveis. Neste gráfico, você perceberá que as bombas de calor emitem a menor quantidade de CO2 entre as fontes de energia térmica mais populares. Principalmente quando são alimentadas por energia renovável, como energia solar ou eólica, suas emissões anuais de CO2 se aproximam de zero.
Números ilustrativos da Alemanha, 2020; 4 pessoas, apartamento de 200m2 e proveniente da BWP (Associação Alemã de Bombas
de Calor, https://waermepumpe-bwp.de/co2-neutral-heizen/)
1) Para ajudar na compreensão deste tópico, os índices são gerais e baseados no COP (Coeficiente de Desempenho) 4.
2) Fonte: https://www.maprimerenov.gouv.fr / https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/heat-pump-grant-apply-boiler-b1940960.html
3) O tempo necessário para que a bomba de calor tenha retorno de investimento é influenciado por muitas variáveis, como o custo da energia e o clima local.
Bombas de calor, painéis solares, e ESS: a melhor estratégia para carbono zero.
O desempenho das bombas de calor pode tê-lo convencido, mas você notará que 25% da energia ainda vem da eletricidade, o que significa que você é apenas 75% autossuficiente. Para obter total autossuficiência energética e aquecimento com emissão zero, você deve considerar a combinação de bombas de calor com painéis solares e ESS (Sistema de Armazenamento de Energia), Vamos analisar o porquê.
1) A energia solar é a energia renovável mais barata e mais utilizada.
Para começar, você pode estar se perguntando porque deveria escolher a energia solar. A energia solar é rentável. Não é apenas a energia renovável mais barata*, mas também uma das mais usadas. Do ponto de vista mais prático, os painéis solares são planos e não possuem elementos móveis, o que os torna mais silenciosos, discretos e fáceis de manter. Além disso, os painéis solares são construídos para suportar condições climáticas extremas. Eles são confiáveis e duradouros. Também há menos perda de eletricidade, graças à proximidade com a fonte de energia.
*Fonte: Lazard Levelized Cost of Energy Analysis (2020), version 14.0. Infographics by Sarah Chodosh.
2) Os sistemas ESS (Sistemas de Armazenamento de Energia) são a chave para gerenciar sua combinação de energia solar e bombas de calor.
Infelizmente, painéis solares têm uma limitação óbvia. Eles dependem do sol para produzir energia. Em outras palavras, a energia que você produz durante o dia precisa ser armazenada para ser usada quando necessário. É aí que entram os produtos com sistema ESS, que permitem armazenar eletricidade com segurança para uso futuro. Além do armazenamento seguro, o ESS também funciona como energia de emergência em caso de apagão e otimiza o consumo de energia ao utilizar a energia armazenada de acordo com os horários de pico. Isso significa que você estará protegido contra apagões e aumentos no preço da energia proveniente da rede elétrica principal, graças à energia armazenada durante o dia. Ainda não está convencido? As recentes melhorias na tecnologia de baterias e a queda de preços de sistemas ESS tornam este o momento perfeito para você se tornar autossuficiente em energia.
Em particular, combinar seus painéis solares com a bomba de calor com fonte de ar do LG THERMA V e um ESS LG, permite maximizar sua economia graças a um sistema de operação mais inteligente e sustentável. Claro que um ESS pode armazenar energia, mas e quanto à energia excedente que não pode ser armazenada? O LG ESS tem uma estratégia para isso. Quando o ESS está totalmente carregado, um sinal é enviado para a bomba de calor e o excesso de eletricidade é utilizado para aquecer a água ou o depósito de inércia. Esse calor acumulado funciona como um armazenamento de calor. Portanto, como o LG ESS se comunica com a bomba de calor da LG, sua eletricidade excedente é usada automaticamente para aumentar a temperatura da bomba e do tanque de água, para que o calor possa ser armazenado. Por outro lado, quando a energia disponível é baixa, o LG ESS se comunica com a bomba para diminuir sua temperatura ou até mesmo para desligá-la completamente. Esta estratégia para economizar energia quando o armazenamento está baixo ou armazenar calor quando há excesso de energia torna o ESS LG um produto que se destaca entre os demais..
3) Produção e monitoramento de energia através do LG ThinQ
Mencionamos anteriormente como as bombas de calor ajustam sua temperatura de acordo com os sinais enviados pelo ESS. No entanto, embora o ESS e as bombas de calor funcionem em conjunto, você deve ser capaz de monitorar o uso de energia como desejar. Portanto, a LG criou o app LG ThinQ para atender a este objetivo específico. Ele permite que você monitore, controle e gerencie sua energia de qualquer lugar e a qualquer hora. Os níveis de energia armazenada e os modos de operação da bomba de calor. níveis de energia e de carregamento do ESS, e mais podem ser verificados em tempo real. Este app também se conecta a qualquer dispositivo smart da LG que você tiver em casa, de forma que você possa gerenciar tudo de um só lugar. Além disso, se tiver qualquer problema, o aplicativo permite conectividade rápida e simples do sistema para sua comodidade.
1) Para ajudar na compreensão deste tópico, os índices são gerais e baseados no COP (Coeficiente de Desempenho) 4.
Aí está! A solução perfeita para mantê-lo aquecido mesmo em meio a uma crise energética. Ao produzir e armazenar sua própria energia, além de usar uma bomba de calor - o projeto HVAC mais eficiente em termos de energia - a autossuficiência energética é agora o sonho de qualquer proprietário. Torne-se autossuficiente em energia e comece sua jornada de emissão zero enquanto protege suas economias!
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.
* O O Smart Home Energy Package da LG consiste em Painéis Solares Fotovoltaicos (FV), Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) e Bomba de Calor Ar-Água (AWHP). A solução ainda não está disponível no Brasil.
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