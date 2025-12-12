About Cookies on This Site

Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas

Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas

32U889SA-W
Front view with remote control
Front view
+30 degree side view with monitor height adjusted downward
Front view with the display pivoting 90 degrees
Front view with monitor height adjusted downward
-15 degree side view
-30 degree side view
-30 degree side view of monitor tilted +25 degrees
-30 degree side view with monitor height adjusted downward
-30 degree side view with monitor tilted -25 degrees and height adjusted downward
Rear view
+15 degree rear view
+15 degree side view
+15 degree side view with monitor height adjusted downward
Left side view
Principais recursos

  • Tela IPS Touch 32" 4K UHD (3840x2160)
  • Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e roração lateral
  • webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
  • Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
  • Bluetooth, compartilhamento Screen Share e AirPlay 2
  • Hub de conectividade com USB-C & HDMI
Mais

Excelência premiada

Logotipo do Digital Trends Award

Digital Trends 2025

A melhor linha de monitores do prêmio Readers’ Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade

Uma imagem do logotipo do prêmio CES 2025 Honoree

CES 2025 Honoree

webOS

em segurança cibernética

Logotipo do CES 2025 Innovation Awards

CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards

Em eletrodomésticos

Uma imagem do logotipo do AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“O webOS 24 oferece uma experiência inteligente elegante, rápida e fácil de usar, que também é moderna e organizada.”

Uma imagem do IF Design Award

iF Design Award - Winner

webOS 24 UX

LG Smart Monitor Swing logo.

Novas possibilidades em múltiplos ângulos

Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing! A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.

A imagem mostra uma mulher usando um LG Smart Monitor Swing com uma criança, três pessoas compartilhando uma mesa e olhando para um LG Smart Monitor Swing, um homem assistindo a tela do LG Smart Monitor Swing com seu cachorro, e outro homem trabalhando em um LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.

Versatilidade incrível para fazer acontecer

Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.

Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!

A woman is working on an illustration using a LG Smart Monitor Swing.
Mãe multitarefas
A man is holding a keyboard in one hand while touching the screen of a LG Smart Monitor Swing with the other.
+ Trabalho + Diversão
A man is watching a video on a LG Smart Monitor Swing with his dog.
Meu Dog é Reels
An e-commerce live video is being played on a LG Smart Monitor Swing.
Dia de collab
A product ad is playing on a LG Smart Monitor Swing in a department store.
O funcionário do mês

Mais flexibilidade Maior produtividade

O Monitor Touch LG Swing tem muitos recursos para se adaptar a diferentes situações

In the left image, a man is playing the guitar while reading sheet music on a LG Smart Monitor Swing. In the right image, three employees are working together using a LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para ilustrar os recursos. A experiência real de uso pode ser diferente.

Monitor Touchscreen com tela IPS 4K UHD 32”

Imagens deslumbrantes, ao seu toque

O Monitor Touch LG Swing possui bordas tela touchscreen IPS 4K UHD de 32” para tornar o dia a dia repleto de interatividade a cada toque. A alta fidelidade ao padrão de cores DCI-P3 de 95% garante imagens deslumbrantes para diferentes conteúdos de imagens e vídeos. E mais, com o modo retrato, é possível ver conteúdos na vertical.

Essa imagem mostra uma mulher e três crianças brincando com um LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Brilho: 350 nits (typ.), Gama de cores: DCI-P3 95% (typ.).

Adaptador embutido na base móvel

O adaptador embutido mantém os cabos organizados na parte interna da base móvel

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O adaptador interno pode variar conforme o país.

USB-C

Hub de trabalho com conexão prática

Três portas USB-C para transmissão de dados, sendo uma delas para carregamento (PD até 65W). Tudo junto e fácil com só um cabo para conectar o seu dispositivo.

Um notebook está conectado a um LG Smart Monitor Swing via USB-C. Ele está carregando através do USB-C enquanto exibe a mesma tela.

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Para funcionar corretamente, é necessário usar o cabo USB-C incluso para conectar a porta USB-C ao monitor. A inclusão do cabo pode variar conforme o país.

LG Switch app

Otimização fácil e rápida com LG Switch

O app LG Switch otimiza seu monitor para trabalho e lazer. Navegue rápido e selecione funções inteligentes pelo teclado e mouse, alternando entre PC e webOS com teclas de atalho. Divida a tela em até 6 partes, mude o tema ou abra uma videochamada com uma tecla personalizada.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O app LG Switch é exclusivo para PC.

*Para baixar a versão mais recente do LG Switch, visite LG.com/br

webOS

Home office sem precisar de PC

O webOS permite acessar remotamente seu PC e Cloud PC via Remote PC. Essa função possibilita usar serviços de home office, como videoconferências e aplicativos na nuvem, tudo isso sem precisar de um PC.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam (tipo Pogo) mostrados não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

*Remote PC está disponível apenas em PCs com Windows 10 Pro ou superior.

*É necessária conexão à internet e assinatura dos serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming podem exigir pagamento separado e não são fornecidos (vendidos separadamente).

*A funcionalidade Remote PC é suportada em Windows 10 Pro ou versões superiores e é compatível com PCs de terceiros que suportam conexão remota, incluindo o gram.

*Os serviços suportados podem variar conforme o país.

webOS Re:New

Mais segurança com atualizações programadas

O webOS Re:New é vencedor do CES Innovation Award na categoria cibersegurança. Aproveite os benefícios dos recursos e atualizações de software do webOS Re:New com segurança

*O programa webOS Re:New aplica-se aos modelos de LG Smart Monitor, que serão lançados em 2025, com a versão webOS 24.

*Os modelos de LG Smart Monitor planejam atualizar para a versão webOS 26, e não para a webOS 25.

*Atualizações e cronograma de alguns recursos, aplicativos e serviços podem variar conforme o modelo e a região.

*As atualizações do webOS estão disponíveis até quatro vezes durante cinco anos a partir da data de lançamento do produto. A disponibilidade de recursos e cronogramas pode variar conforme o modelo e a região.

webOS

Mude de canal sem esforço

Acesse as principais plataformas de apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo facilmente com o controle remoto ou toque.

Com o webOS, tenha acesso fácil a vários conteúdos via apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo com o controle remoto ou toque.

Com o webOS, tenha acesso fácil a vários conteúdos via apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo com o controle remoto ou toque.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Serviços e aplicativos de streaming embutidos podem variar conforme o país.

*É necessária conexão à internet e assinatura dos serviços de streaming. Algumas plataformas podem exigir taxas adicionais, pois não estão incluídas e precisam de assinaturas separadas.

*Oferece diversos apps e serviços personalizados, incluindo música, esportes, home office e jogos na nuvem para cada conta registrada.

Quick Control

Descubra a praticidade do Quick Control no Monitor Touch LG Swing, que facilita o acesso aos menus por ações simples com a partir de teclado e mouse. Também permite alternar facilmente entre PC e webOS usando atalhos no teclado.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O Monitor Touch LG Swing não acompanha mouse e teclado que devem ser adquiridos separadamente

Game

Mergulhe no jogo agora

Conecte-se e acesse rapidamente apps de streaming de conteúdo gamer direto da tela inicial.

Music

Feito para seu estilo musical

Desfrute de música personalizada com imersão graças aos alto-falantes estéreo 5W x 2. Busque músicas facilmente e acesse rapidamente as mais recentes das suas plataformas de streaming. Além disso, receba recomendações de músicas populares conforme seu gosto.

Sports

Siga seus times favoritos

Apoie seu time com um serviço personalizado. Receba informações atualizadas do seu time favorito, conforme seu perfil.

LG Fitness

Personalize seu treino em casa

Transforme sua sala em uma academia particular com o LG Fitness. Aproveite diversos treinos, acompanhe seu progresso e alcance seus objetivos, tudo no conforto do seu sofá.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset e controle de jogo mostrados não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

*É necessária conexão à internet e assinatura dos serviços de streaming relacionados. Alguns serviços podem exigir pagamento separado, não inclusos e vendidos separadamente.

*A disponibilidade do Gaming Portal pode variar conforme a região. Em regiões não suportadas, os usuários serão redirecionados para o Gaming Hub existente.

*Os serviços suportados podem variar conforme o país.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Espelhamento direto e simples

Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para nosso monitor sem esforço, usando AirPlay 2* (para Apple) ou Screen Share** (para Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite uma experiência de áudio e vídeo fluida em uma tela maior, com apenas alguns toques.

A mesma tela está sendo compartilhada no LG Smart Monitor Swing, laptop, tablet e smartphone usando AirPlay 2 e Screen Share.

*Apple e as marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Apple Inc. Recursos suportados podem variar conforme países e regiões.

*Para usar AirPlay e HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e em outros países e regiões. O selo Works with Apple Home é marca registrada da Apple Inc.

*Screen Share: Suportado em Android ou Windows 10 e versões superiores.

*Conecte seu dispositivo à mesma rede do monitor.

A tela do LG Smart Monitor Swing está exibindo a interface do ThinQ Home Dashboard.

ThinQ Home Dashboard

Controle seus aparelhos com facilidade

O ThinQ Home Dashboard torna sua vida mais prática. Confira e gerencie com facilidade o status dos seus aparelhos e dispositivos LG em uma única tela, usando o controle remoto.

*Para usar os recursos ThinQ, instale o app 'LG ThinQ' na Google Play Store ou Apple App Store em seu smartphone e conecte-se ao Wi-Fi. Consulte a seção de ajuda do aplicativo para instruções detalhadas.

*É necessário internet sem fio em casa para registrar os aparelhos no app LG ThinQ.

*As funcionalidades reais do app LG ThinQ podem variar conforme o produto e modelo.

*Este produto é registrado como TV no app LG ThinQ. Você pode alterar o nome do dispositivo registrado no app.

*Através do app LG ThinQ, é possível usar controle de volume, ponteiro e funções de energia.

Controle do brilho

Brilho inteligente em qualquer condição

O Controle de Brilho detecta as fontes de luz do ambiente e ajusta automaticamente o brilho da tela para imagens nítidas e claras, tanto de dia quanto de noite.

A imagem à esquerda mostra a aparência durante o dia com o ajuste de brilho, enquanto a imagem à direita mostra a aparência noturna com o mesmo recurso.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Dynamic Tone Mapping

Desperte com brilho e contraste

Desfrute das imagens como devem ser vistas, com o Mapeamento Dinâmico de Tons ajustando brilho e contraste para detalhes e realismo ótimos. Filmes e jogos ganham vida com imersão rica e qualidade consistente em todo o conteúdo.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Disponível apenas quando o sinal de vídeo HDR estiver ativo.

Versatilidade e tecnologia inovadora para o seu negócio

Versatilidade e tecnologia inovadora para o seu negócio

Impulsione a eficiência e produtividade dos colaboradores com o Monitor Touch LG Swing

A versatilidade e tecnologia inovadora do Monitor Touch LG Swing é ideal para diferentes setores de negócios. Com ele, sua empresa terá um aliado para o aumento da produtividade com maior interação e estímulo de criatividade e colaboração entre os funcionários da sua empresa de forma inteligente, rápida e eficiente.

Quatro pessoas estão sentadas em volta de uma mesa, realizando uma reunião usando o LG Smart Monitor Swing.

Escritórios e ambientes corporativos: realize apresentações interativas, dinâmicas e colaborativas 

Quatro pessoas estão sentadas em volta de uma mesa, realizando uma reunião usando o LG Smart Monitor Swing.

Empreendedores & Profissionais liberais: apresente seu negócio e realize collabs com mais praticidade e criatividade.

Um paciente está deitado em uma cama hospitalar, com dois profissionais de saúde ao lado. Um LG Smart Monitor Swing está ao lado do médico.

Clinicas & Hospitais: cuidados e acompanhamento do paciente, além de entretenimento e contato com amigos e familiares.

Um homem está jogando golfe em uma instalação indoor de golfe virtual, com um LG Smart Monitor Swing ao lado exibindo dados.

Campo de golfe virtual: Coloque nosso smart monitor no espaço interno desejado e crie facilmente sua própria área de treino de golfe.

Uma mulher está olhando para um banner de evento exibido em um LG Smart Monitor Swing em um café.

Varejo: tenha um aliado nas vendas com propagandas e promoções, vitrine virtual, demonstrações de produtos e catálogos ou divulgação de eventos aos clientes 

Um homem no lounge VIP está lendo as notícias em um LG Smart Monitor Swing.

Lounge VIP: Nosso smart monitor funciona como uma tela privada para clientes que aguardam no lounge, exibindo notícias ou documentos para revisão no espaço VIP.

Uma mulher está conferindo um gráfico em um LG Smart Monitor Swing dentro de um quarto de hotel.

Hotéis: Nosso smart monitor ajuda você a manter a produtividade com o webOS integrado, que oferece seus apps e serviços favoritos para um trabalho contínuo e eficiente.

Uma criança está assistindo a uma aula online em um LG Smart Monitor Swing em um cômodo.

Aprendizado remoto: Nosso smart monitor oferece uma tela grande e de alta resolução, com suporte flexível, maximizando seu foco e produtividade nos estudos em casa.

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos, podendo diferir da experiência real de uso.

Key Feature

  • Tela IPS Touch 32" 4K UHD (3840x2160)
  • Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e roração lateral
  • webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
  • Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
  • Bluetooth, compartilhamento Screen Share e AirPlay 2
  • Hub de conectividade com USB-C & HDMI

Resumo

Tamanho [polegadas]
32"
Resolução
3840 x 2160
Tipo de painel
IPS Black
Paso de píxeles [mm]
0.1134 x 0.1134

Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    32"

  • Exibição - Resolução

    3840 x 2160

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    (Typ.) 350 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    5ms

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

  • Peso com suporte [kg]

    21.18

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    72.64 x 131.32 x 41.91

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    72.64 x 43.69 x 2.79

  • Peso de envio [kg]

    24.9

EXIBIÇÃO

  • Tempo de resposta

    5ms

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tipo de painel

    IPS

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    (Typ.) 350 cd/m²

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Relação de contraste (Tipo)

    1000:1 (Typ.)

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º / 178º

  • Tamanho [polegadas]

    32"

  • Proporção

    16:9

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG 4K UHD Swing Streaming 32"

MECÂNICA

  • Montável na parede [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo

    Adaptador externo

ACESSÓRIOS

  • Controle Remoto

    Sim

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x)

  • USB-C

    Sim (3x)

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.