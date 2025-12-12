Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas

*Imagens simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam (tipo Pogo) mostrados não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

*Remote PC está disponível apenas em PCs com Windows 10 Pro ou superior.

*É necessária conexão à internet e assinatura dos serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming podem exigir pagamento separado e não são fornecidos (vendidos separadamente).

*A funcionalidade Remote PC é suportada em Windows 10 Pro ou versões superiores e é compatível com PCs de terceiros que suportam conexão remota, incluindo o gram.

*Os serviços suportados podem variar conforme o país.