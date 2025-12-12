Display Externo de Alto Brilho 49" com Classificação IP

O brilho da tela é ajustado automaticamente conforme a luz ambiente. O brilho aumenta em ambientes claros para melhor visibilidade e diminui em ambientes escuros para gerenciamento eficiente de energia. Além disso, o XE4P utiliza um painel M+ que oferece alta eficiência energética e economia de custos ao reduzir o consumo de energia.

* O efeito de economia de custos pode variar de acordo com o consumo real de energia, métodos de cobrança e políticas do país e local correspondentes.

** O painel M+ IPS reduziu aproximadamente 35% do consumo de energia do BLU (IEC62087, 10 min) em comparação ao RGB IPS, testado sob o mesmo brilho (@branco total, 400 nits).