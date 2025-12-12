We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Display Externo de Alto Brilho 49" com Classificação IP
49XE4P-B
Principais recursos
- Display Externo Durável com Qualidade de Imagem Nítida, Mesmo sob Luz Solar Direta
- Display Externo com Classificação IP
- Alta Visibilidade sob Luz Solar Intensa
- LG Anti-descoloração
- Primeiro Display do Mundo com Certificação UL para Características Anti-descoloração
- Confiabilidade com Classificação IP56
UL Solutions
Características Anti-descoloração de Display verificadas
Display Externo Durável com Qualidade de Imagem Nítida,
Mesmo sob Luz Solar Direta
Displays externos estão instalados na área do drive-thru da lanchonete, exibindo com clareza menus e imagens mesmo sob luz solar intensa.
* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Display Externo com Classificação IP
A LG oferece soluções técnicas avançadas equipadas com vários sensores, garantindo operações confiáveis e eficazes. Mesmo em ambientes diversos expostos à luz solar, o XE4P pode aprimorar a visibilidade do conteúdo, reduzindo preocupações com cargas operacionais excessivas. Projetado para se ajustar a gabinetes legados existentes, ele oferece uma opção de substituição conveniente. Agora é o momento de adotar o novo padrão em displays externos.
Um XE4P está instalado na área externa ao lado do prédio da escola, exibindo claramente visuais da celebração de formatura. Dois XE4P estão instalados em frente à bilheteria de um parque de diversões, mostrando claramente informações de compra de ingressos, mesmo sob luz solar intensa. Um XE4P instalado no hipódromo exibe claramente a corrida e informações relevantes.
* O gabinete legado existente refere-se ao XE4F.
Alta Visibilidade sob
Luz Solar Intensa
Com um brilho excepcional de 4.000 nits (típico), o XE4P exibe o conteúdo de forma clara e cativante para os transeuntes. Graças à tecnologia IPS, os espectadores podem visualizar o conteúdo de ângulos amplos. Além disso, os ajustes de cor M+ aplicados ao painel aprimoram a qualidade das cores da imagem, apresentando o conteúdo de forma vívida para os observadores.
Um XE4P está instalado em frente a uma hamburgueria, e uma mulher está olhando para um anúncio vívido na tela.
LG Anti-descoloração
Focando nos principais pontos de dor, desenvolvemos nossa nova tecnologia “Anti-descoloração”, projetada para evitar tanto o amarelamento da tela quanto os círculos escuros. Com uma solução térmica aprimorada, o XE4P pode oferecer qualidade de imagem duradoura e estável.
A tela à esquerda apresenta amarelamento e círculos escuros, degradando sua qualidade. Em contraste, o XE4P à direita, que obteve a Verificação UL para Características de Anti-descoloração de Display, mantém uma tela nítida, protegendo a qualidade da imagem.
Primeiro Display do Mundo com Certificação UL para Características Anti-descoloração
Especialmente para resistência ao amarelamento da tela, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para características Anti-descoloração em displays. O XE4P com Certificação UL pode aliviar preocupações com o amarelamento da tela — o problema mais comum e desafiador para produtos de sinalização digital externa.
Vários displays externos estão instalados no drive-thru de uma lanchonete, exibindo de forma clara e brilhante o menu e as imagens dos alimentos.
* Para mais detalhes, visite https://verify.ul.com/verifications/1382.
** Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.
Confiabilidade com Classificação IP56
O XE4P é selado com design IP56 para operação confiável. Ele foi projetado para ser protegido não apenas contra água, mas também contra poeira — um recurso essencial para aplicações externas.
Vidro Protetor com Classificação IK10
O XE4P possui vidro protetor com classificação IK10, temperado e laminado para resistir a condições extremas ao ar livre, minimizando danos causados por impactos externos. Isso pode reduzir substituições desnecessárias de módulos LCD e resultar em manutenção mais econômica.
Ampla Faixa de Temperatura de Operação
O XE4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura operacional de -30℃ a 50℃.
* Teste interno conduzido pela LG. Temperatura de operação: -30℃~50℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta e sistema de refrigeração), -30℃~40℃ (com luz solar direta)
Revestimento Isolante
O Revestimento Isolante* protege a placa de circuito e a placa de energia contra poeira, pó de ferro, umidade e outros contaminantes.
* Filmes protetores finos/membranas respiráveis que filtram vapor de água e detritos sólidos.
Gestão Eficiente de Energia
O brilho da tela é ajustado automaticamente conforme a luz ambiente. O brilho aumenta em ambientes claros para melhor visibilidade e diminui em ambientes escuros para gerenciamento eficiente de energia. Além disso, o XE4P utiliza um painel M+ que oferece alta eficiência energética e economia de custos ao reduzir o consumo de energia.
* O efeito de economia de custos pode variar de acordo com o consumo real de energia, métodos de cobrança e políticas do país e local correspondentes.
** O painel M+ IPS reduziu aproximadamente 35% do consumo de energia do BLU (IEC62087, 10 min) em comparação ao RGB IPS, testado sob o mesmo brilho (@branco total, 400 nits).
Gestão de Energia Facilitada
O XE4P oferece configurações de brilho pré-definidas adequadas para diferentes locais e ambientes de uso, permitindo um gerenciamento fácil e eficaz do consumo de energia de acordo com diversos cenários.
* Modo manual: Máx. 95%, Mín. 5%
Modo destaque: Máx. 100%, Mín. 20%
Modo básico: Máx. 70%, Mín. 10%
Modo de proximidade: Máx. 50%, Mín. 10%
Sincronização de Retroiluminação
Quando for apresentar menus de produtos ou anunciar um novo produto,
pode-se utilizar uma configuração de múltiplos displays.
Os operadores podem facilmente sincronizar os valores de retroiluminação
entre os displays ajustando a função de Sincronização de Backlight
nas configurações internas. Esse recurso intuitivo ajuda a
manter uma representação de cores consistente com facilidade.
Wi-Fi e Bluetooth Integrados
O Wi-Fi e o Bluetooth integrados permitem a transferência e
distribuição sem fio de conteúdo, ajudam a prevenir o roubo
de dados e garantem um funcionamento conveniente e eficiente
dos dispositivos. Além disso, o XE4P vem equipado com um beacon
que fornece informações em tempo real, utilizando dados de
localização para o conteúdo exibido.
Alerta de Vandalismo
Se o sensor detectar que o XE4P sofreu um impacto acima de um determinado limite ou desviou de seu ângulo original de instalação, ele envia um alerta ao administrador, permitindo uma resposta rápida a problemas como vandalismo.
Se o dispositivo detectar um impacto externo que ultrapasse um determinado limite, um alerta é automaticamente enviado ao administrador.
Instalação Fácil
Para facilitar a instalação, o XE4P está equipado com uma ferramenta de nivelamento automático para verificar os níveis horizontal e vertical durante a instalação, reduzindo o esforço do trabalho de montagem.
* A disponibilidade da função de nivelamento automático pode variar conforme o modelo.
Desempenho Consistente com webOS 6.1
O XE4P, com LG webOS 6.1 e um SoC* atualizado, oferece reprodução de conteúdo precisa. Caso o reprodutor de mídia se desconecte, o sistema detecta o sinal e continua exibindo o último conteúdo ativo. Ele também mantém brilho consistente entre vários displays em uma configuração de instalação 1×N, garantindo uniformidade.
* SoC: Sistema em Chip
Alto Desempenho com webOS 6.1
O LG webOS 6.1, aprimorado com SoC* e mecanismo web, está disponível no XE4P para a execução fluida de diversas tarefas. O XE4P aumenta a conveniência do usuário com sua interface gráfica intuitiva (GUI)** e também facilita o desenvolvimento de aplicativos por ser compatível com linguagens de programação como HTML, JavaScript e CSS.
* SoC: Sistema em Chip
** GUI: Interface Gráfica do Usuário
Monitoramento via Web
O LG Control Manager*, um programa de monitoramento via web incorporado, é de fácil utilização e permite ao usuário ter acesso completo de qualquer lugar e a qualquer momento, por meio de seu celular ou computador, com acesso tanto a dados atuais quanto anteriores. Ele possibilita que o usuário monitore o equipamento, faça ajustes e o controle remotamente em tempo real.
* Habilitado por conexão LAN com fio
Painel de Consumo de Energia
Com o LG ConnectedCare*, os usuários podem monitorar facilmente seu consumo de energia em base diária, semanal e mensal. A plataforma fornece dados comparativos sobre o consumo de energia, permitindo que os usuários acompanhem e gerenciem seus hábitos energéticos de forma eficaz. Quando emparelhado com o modo de Economia de Energia do display, os usuários também podem estimar sua economia de energia.
* O LG ConnectedCare é vendido separadamente.
Parceiros de Conteúdo Profissional
O emparelhamento do XE4P com as soluções de software da LG* aumentaria sua utilização.
* Vendido separadamente.
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
49"
Tecnologia do painel
IPS, M+
Tipo de retroiluminação
Direta
Proporção da imagem
16:9
Resolução nativa
1920x1080 (FHD)
Taxa de atualização
60Hz
Brilho
4.000nit (Típ), 3.200nit (Mín)
Taxa de contraste
1.300:1
Taxa de contraste dinâmica
500.000:1
Gama de cores
67%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
10bit, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta
Típ. 8ms (G para G)
Tratamento da superfície (opacidade)
3%
Vida útil
50.000 horas (Típ)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
Sim / Sim
QWP (Placa de quarto de onda)
Sim
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim
SuperSign Cloud
Sim
Connected Care
Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Umidade de operação
5% a 100%
Temperatura de operação
-30°C a 50°C
ALIMENTAÇÃO
Tipo de alimentação
Fonte Interna
Fonte de alimentação
AC 100-240V~, 50/60Hz
CERTIFICAÇÃO
EMC
FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI
Segurança
CB / NRTL
ERP / Energy Star
Sim / Não
RECURSOS ESPECIAIS
Classificação IP
IP56
Revestimento isolante (placa de alimentação)
Sim
Luz solar direta
Sim
CONSUMO DE ENERGIA
Desligado
0,5W↓
Tip.
190W
Máx.
400W
BTU (British Thermal Unit)
1.024 BTU/Hr(Típ.), 1.194 BTU/Hr(Máx)
Economia de energia inteligente (70%)
160W
DPM
0,5W↓
CONECTIVIDADE
HDMI In
Sim(2), HDCP2.2
Entrada DP
Sim(1), HDCP2.2
Entrada RS232C
Sim(1) (conector de 4 pinos)
Entrada RJ45 (LAN)
Sim(2) (Lan (1))
Entrada USB
USB2.0 Tipo A (2)
Saída de áudio
Sim(1, L/R, 10W+10W)
Saída RS232C
Sim(1)
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preta
Largura da moldura
38.4/26/26/38.4mm
Peso (cabeça)
31.2kg (A definir)
Peso embalado
A definir
Dimensões do monitor (L x A x P)
1153.0 x 656.2 x 88.0mm
Dimensões da caixa (L x A x P)
1287 x 797 x 207mm
RECURSO - SOFTWARE
Pronto para rede
Sim
Agendamento de conteúdo local
Sim
Gerenciador de grupos
Sim
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Imagem do logotipo de inicialização
Sim
Imagem para ausência de sinal
Sim
Sincronização RS232C
Sim
Sincronização de rede local
Sim
Sincronização de retroiluminação
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim(2)
Tag de vídeo
Sim(4)
Reproduzir via URL
Sim
Rotação de tela
Sim
Rotação de entrada externa
Sim
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Envio de status
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Modo PM
Sim
Wake on LAN
Sim (LAN in / porta HDBaseT)
Beacon
Sim
HDMI-CEC
Sim
Configuração do Servidor SI
Sim
webRTC
Sim
Pro:Idiom
Sim
Inversão de varredura
webOS6.1
VIDRO PROTETOR
Espessura
5mm
Grau de proteção
Sim (IK10)
Temperado / reforçado quimicamente
Sim
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (integrado)
Sim
Sensor de temperatura
Sim
Sensor de brilho automático
Sim
Sensor de pixels
Sim
Sensor de corrente
Sim
Sensor BLU
Sim
Sensor de umidade
Sim
Sensor de aceleração (giroscópio)
Sim
Indicador de alimentação
Sim
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle Remoto, Manual (EIG, IG), Manual de Regulamentação, Adaptador Telefone para RS232C, Cabo HDMI, CABO DE ENERGIA, Pilhas, Parafusos
