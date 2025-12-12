About Cookies on This Site

Display Externo de Alto Brilho 49" com Classificação IP
Display Externo de Alto Brilho 49" com Classificação IP

Display Externo de Alto Brilho 49" com Classificação IP

49XE4P-B
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view

Principais recursos

  • Display Externo Durável com Qualidade de Imagem Nítida, Mesmo sob Luz Solar Direta
  • Display Externo com Classificação IP
  • Alta Visibilidade sob Luz Solar Intensa
  • LG Anti-descoloração
  • Primeiro Display do Mundo com Certificação UL para Características Anti-descoloração
  • Confiabilidade com Classificação IP56
Mais
Características Anti-descoloração de Display verificadas

UL Solutions

Características Anti-descoloração de Display verificadas

Display Externo Durável com Qualidade de Imagem Nítida,
Mesmo sob Luz Solar Direta

Displays externos estão instalados na área do drive-thru da lanchonete, exibindo com clareza menus e imagens mesmo sob luz solar intensa.

* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Display Externo com Classificação IP

A LG oferece soluções técnicas avançadas equipadas com vários sensores, garantindo operações confiáveis e eficazes. Mesmo em ambientes diversos expostos à luz solar, o XE4P pode aprimorar a visibilidade do conteúdo, reduzindo preocupações com cargas operacionais excessivas. Projetado para se ajustar a gabinetes legados existentes, ele oferece uma opção de substituição conveniente. Agora é o momento de adotar o novo padrão em displays externos.

Um XE4P está instalado na área externa ao lado do prédio da escola, exibindo claramente visuais da celebração de formatura. Dois XE4P estão instalados em frente à bilheteria de um parque de diversões, mostrando claramente informações de compra de ingressos, mesmo sob luz solar intensa. Um XE4P instalado no hipódromo exibe claramente a corrida e informações relevantes.

* O gabinete legado existente refere-se ao XE4F.

Alta Visibilidade sob
Luz Solar Intensa

Com um brilho excepcional de 4.000 nits (típico), o XE4P exibe o conteúdo de forma clara e cativante para os transeuntes. Graças à tecnologia IPS, os espectadores podem visualizar o conteúdo de ângulos amplos. Além disso, os ajustes de cor M+ aplicados ao painel aprimoram a qualidade das cores da imagem, apresentando o conteúdo de forma vívida para os observadores.

Um XE4P está instalado em frente a uma hamburgueria, e uma mulher está olhando para um anúncio vívido na tela.

LG Anti-descoloração

Focando nos principais pontos de dor, desenvolvemos nossa nova tecnologia “Anti-descoloração”, projetada para evitar tanto o amarelamento da tela quanto os círculos escuros. Com uma solução térmica aprimorada, o XE4P pode oferecer qualidade de imagem duradoura e estável.

A tela à esquerda apresenta amarelamento e círculos escuros, degradando sua qualidade. Em contraste, o XE4P à direita, que obteve a Verificação UL para Características de Anti-descoloração de Display, mantém uma tela nítida, protegendo a qualidade da imagem.

Primeiro Display do Mundo com Certificação UL para Características Anti-descoloração

Especialmente para resistência ao amarelamento da tela, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para características Anti-descoloração em displays. O XE4P com Certificação UL pode aliviar preocupações com o amarelamento da tela — o problema mais comum e desafiador para produtos de sinalização digital externa.

Vários displays externos estão instalados no drive-thru de uma lanchonete, exibindo de forma clara e brilhante o menu e as imagens dos alimentos.

* Para mais detalhes, visite https://verify.ul.com/verifications/1382.

** Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.

Confiabilidade com Classificação IP56

O XE4P é selado com design IP56 para operação confiável. Ele foi projetado para ser protegido não apenas contra água, mas também contra poeira — um recurso essencial para aplicações externas.

Vidro Protetor com Classificação IK10

O XE4P possui vidro protetor com classificação IK10, temperado e laminado para resistir a condições extremas ao ar livre, minimizando danos causados por impactos externos. Isso pode reduzir substituições desnecessárias de módulos LCD e resultar em manutenção mais econômica.

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O XE4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura operacional de -30℃ a 50℃.

* Teste interno conduzido pela LG. Temperatura de operação: -30℃~50℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta e sistema de refrigeração), -30℃~40℃ (com luz solar direta)

Revestimento Isolante

O Revestimento Isolante* protege a placa de circuito e a placa de energia contra poeira, pó de ferro, umidade e outros contaminantes.

* Filmes protetores finos/membranas respiráveis que filtram vapor de água e detritos sólidos.

Gestão Eficiente de Energia

O brilho da tela é ajustado automaticamente conforme a luz ambiente. O brilho aumenta em ambientes claros para melhor visibilidade e diminui em ambientes escuros para gerenciamento eficiente de energia. Além disso, o XE4P utiliza um painel M+ que oferece alta eficiência energética e economia de custos ao reduzir o consumo de energia.

* O efeito de economia de custos pode variar de acordo com o consumo real de energia, métodos de cobrança e políticas do país e local correspondentes.

** O painel M+ IPS reduziu aproximadamente 35% do consumo de energia do BLU (IEC62087, 10 min) em comparação ao RGB IPS, testado sob o mesmo brilho (@branco total, 400 nits).

Gestão de Energia Facilitada

O XE4P oferece configurações de brilho pré-definidas adequadas para diferentes locais e ambientes de uso, permitindo um gerenciamento fácil e eficaz do consumo de energia de acordo com diversos cenários.

* Modo manual: Máx. 95%, Mín. 5%

Modo destaque: Máx. 100%, Mín. 20%

Modo básico: Máx. 70%, Mín. 10%

Modo de proximidade: Máx. 50%, Mín. 10%

Vários displays estão instalados tanto dentro quanto fora de um café. A configuração de múltiplos displays externos sincroniza o backlight por meio de comandos RS-232C. O Wi-Fi e o Bluetooth integrados permitem uma fácil gestão de conteúdo nos displays.

Vários displays estão instalados tanto dentro quanto fora de um café. A configuração de múltiplos displays externos sincroniza o backlight por meio de comandos RS-232C. O Wi-Fi e o Bluetooth integrados permitem uma fácil gestão de conteúdo nos displays.

Sincronização de Retroiluminação

Quando for apresentar menus de produtos ou anunciar um novo produto,

pode-se utilizar uma configuração de múltiplos displays.

Os operadores podem facilmente sincronizar os valores de retroiluminação

entre os displays ajustando a função de Sincronização de Backlight

nas configurações internas. Esse recurso intuitivo ajuda a

manter uma representação de cores consistente com facilidade.

Wi-Fi e Bluetooth Integrados

O Wi-Fi e o Bluetooth integrados permitem a transferência e

distribuição sem fio de conteúdo, ajudam a prevenir o roubo

de dados e garantem um funcionamento conveniente e eficiente

dos dispositivos. Além disso, o XE4P vem equipado com um beacon

que fornece informações em tempo real, utilizando dados de

localização para o conteúdo exibido.

Alerta de Vandalismo

Se o sensor detectar que o XE4P sofreu um impacto acima de um determinado limite ou desviou de seu ângulo original de instalação, ele envia um alerta ao administrador, permitindo uma resposta rápida a problemas como vandalismo.

Se o dispositivo detectar um impacto externo que ultrapasse um determinado limite, um alerta é automaticamente enviado ao administrador.

Instalação Fácil

Para facilitar a instalação, o XE4P está equipado com uma ferramenta de nivelamento automático para verificar os níveis horizontal e vertical durante a instalação, reduzindo o esforço do trabalho de montagem.

* A disponibilidade da função de nivelamento automático pode variar conforme o modelo.

Desempenho Consistente com webOS 6.1

O XE4P, com LG webOS 6.1 e um SoC* atualizado, oferece reprodução de conteúdo precisa. Caso o reprodutor de mídia se desconecte, o sistema detecta o sinal e continua exibindo o último conteúdo ativo. Ele também mantém brilho consistente entre vários displays em uma configuração de instalação 1×N, garantindo uniformidade.

* SoC: Sistema em Chip

Alto Desempenho com webOS 6.1

O LG webOS 6.1, aprimorado com SoC* e mecanismo web, está disponível no XE4P para a execução fluida de diversas tarefas. O XE4P aumenta a conveniência do usuário com sua interface gráfica intuitiva (GUI)** e também facilita o desenvolvimento de aplicativos por ser compatível com linguagens de programação como HTML, JavaScript e CSS.

* SoC: Sistema em Chip

** GUI: Interface Gráfica do Usuário

Monitoramento via Web

O LG Control Manager*, um programa de monitoramento via web incorporado, é de fácil utilização e permite ao usuário ter acesso completo de qualquer lugar e a qualquer momento, por meio de seu celular ou computador, com acesso tanto a dados atuais quanto anteriores. Ele possibilita que o usuário monitore o equipamento, faça ajustes e o controle remotamente em tempo real.

* Habilitado por conexão LAN com fio

Painel de Consumo de Energia

Com o LG ConnectedCare*, os usuários podem monitorar facilmente seu consumo de energia em base diária, semanal e mensal. A plataforma fornece dados comparativos sobre o consumo de energia, permitindo que os usuários acompanhem e gerenciem seus hábitos energéticos de forma eficaz. Quando emparelhado com o modo de Economia de Energia do display, os usuários também podem estimar sua economia de energia.

* O LG ConnectedCare é vendido separadamente.

Parceiros de Conteúdo Profissional

O emparelhamento do XE4P com as soluções de software da LG* aumentaria sua utilização.

* Vendido separadamente.

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    49"

  • Tecnologia do painel

    IPS, M+

  • Tipo de retroiluminação

    Direta

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Taxa de atualização

    60Hz

  • Brilho

    4.000nit (Típ), 3.200nit (Mín)

  • Taxa de contraste

    1.300:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    500.000:1

  • Gama de cores

    67%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    10bit, 1,07 bilhão de cores

  • Tempo de resposta

    Típ. 8ms (G para G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    3%

  • Vida útil

    50.000 horas (Típ)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim / Sim

  • QWP (Placa de quarto de onda)

    Sim

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • SuperSign Cloud

    Sim

  • Connected Care

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Umidade de operação

    5% a 100%

  • Temperatura de operação

    -30°C a 50°C

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo de alimentação

    Fonte Interna

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

CERTIFICAÇÃO

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI

  • Segurança

    CB / NRTL

  • ERP / Energy Star

    Sim / Não

RECURSOS ESPECIAIS

  • Classificação IP

    IP56

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

  • Luz solar direta

    Sim

CONSUMO DE ENERGIA

  • Desligado

    0,5W↓

  • Tip.

    190W

  • Máx.

    400W

  • BTU (British Thermal Unit)

    1.024 BTU/Hr(Típ.), 1.194 BTU/Hr(Máx)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    160W

  • DPM

    0,5W↓

CONECTIVIDADE

  • HDMI In

    Sim(2), HDCP2.2

  • Entrada DP

    Sim(1), HDCP2.2

  • Entrada RS232C

    Sim(1) (conector de 4 pinos)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim(2) (Lan (1))

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A (2)

  • Saída de áudio

    Sim(1, L/R, 10W+10W)

  • Saída RS232C

    Sim(1)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preta

  • Largura da moldura

    38.4/26/26/38.4mm

  • Peso (cabeça)

    31.2kg (A definir)

  • Peso embalado

    A definir

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1153.0 x 656.2 x 88.0mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1287 x 797 x 207mm

RECURSO - SOFTWARE

  • Pronto para rede

    Sim

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Imagem para ausência de sinal

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • Sincronização de retroiluminação

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim(2)

  • Tag de vídeo

    Sim(4)

  • Reproduzir via URL

    Sim

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Wake on LAN

    Sim (LAN in / porta HDBaseT)

  • Beacon

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

  • Inversão de varredura

    webOS6.1

VIDRO PROTETOR

  • Espessura

    5mm

  • Grau de proteção

    Sim (IK10)

  • Temperado / reforçado quimicamente

    Sim

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de brilho automático

    Sim

  • Sensor de pixels

    Sim

  • Sensor de corrente

    Sim

  • Sensor BLU

    Sim

  • Sensor de umidade

    Sim

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

  • Indicador de alimentação

    Sim

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle Remoto, Manual (EIG, IG), Manual de Regulamentação, Adaptador Telefone para RS232C, Cabo HDMI, CABO DE ENERGIA, Pilhas, Parafusos

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.