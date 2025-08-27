We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tela de 49'' FHD de Alto Brilho Voltada para Vitrine com Tecnologia Antidescoloração
Principais recursos
- Chame a Atenção de Quem Passa com uma Tela Brilhante Voltada para a Vitrine
- Primeira Certificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
- Display Voltado para a Vitrine (Window-facing Display)
- Brilho Além da Vitrine
- Alto Desempenho com webOS 6.0
- Gerenciamento Remoto e Domínio em Tempo Real (Content Manager)
UL Solutions
Características Anti-descoloração de Display verificadas
Chame a Atenção de Quem Passa com uma Tela Brilhante Voltada para a Vitrine
Um grande display LED está instalado na vitrine de uma loja de conveniência, exibindo anúncios de forma vívida e brilhante através do vidro.
Primeira Certificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
Focando nos principais desafios enfrentados pelos nossos clientes, obtivemos a primeira Certificação UL do mundo para Características Anti-Descoloração de Display.
Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, protegendo a qualidade de imagem e garantindo a estabilidade de desempenho.
O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, prejudicando sua qualidade, mas com o modelo XS4P, que recebeu a Certificação UL para Recursos Anti-Descoloração de Display, a imagem permanece nítida, preservando a qualidade do display.
Display Voltado para a Vitrine (Window-facing Display)
A LG oferece soluções técnicas avançadas para operações com excelente custo-benefício.
O modelo XS4P mantém um brilho impressionante de 4.000 nits, com menor consumo de energia em comparação com painéis RGB no mesmo nível de luminosidade.
Três tamanhos diferentes do XS4P estão instalados na vitrine de uma cafeteria. O conteúdo é exibido de forma clara e vívida através do vidro, mesmo em ambientes muito iluminados.
Brilho Além da Vitrine
Um display voltado para a vitrine requer níveis de brilho mais altos, pois fica exposto à luz solar direta.O XS4P foi projetado especialmente para ambientes voltados para janelas, oferecendo brilho excepcional.O conteúdo vibrante e dinâmico exibido através do vidro atrai clientes para o seu negócio — mesmo quando visualizado por pessoas usando óculos de sol polarizados.
Três tamanhos diferentes do XS4P estão instalados na vitrine de uma loja de celulares. O conteúdo é exibido de forma vívida através do vidro, permitindo que os pedestres o vejam com clareza, mesmo em ambientes muito iluminados.
Alto Desempenho com webOS 6.0
O SoC Quad Core (System-on-Chip) pode executar várias tarefas simultaneamente, sem a necessidade de um reprodutor de mídia externo. Além disso, a plataforma webOS 6.0 aprimora não apenas a conveniência do usuário com uma interface intuitiva (UI), mas também a integração de aplicativos web, com versões atualizadas do Node JS e Chromium.
A conveniência do usuário foi aprimorada com a utilização do SoC e do webOS.
Gerenciamento Remoto e Domínio em Tempo Real (Content Manager)
Uma das principais vantagens dos displays voltados para vitrines, em comparação com os displays temporários, é a capacidade de gerenciar facilmente conteúdos promocionais e informações de preços em constante atualização. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e fácil de usar, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos, a qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar o display remotamente, em tempo real.
Os usuários podem monitorar e controlar seus displays através de smartphones e notebooks.
Ampla Faixa de Temperatura de Operação
O XS4P pode ser utilizado dentro de uma ampla faixa de temperatura de operação, de 0°C a 40°C.
O display funciona adequadamente em um ambiente de 0°C a 40°C.
Revestimento Isolante
O revestimento isolante com proteção contra poeira protege as placas de circuito e de energia contra poeira, partículas metálicas, umidade e outros contaminantes, garantindo durabilidade robusta e confiabilidade a longo prazo.
O XS4P possui revestimento isolante, tornando-o resistente à poeira e à salinidade presente na umidade.
Modo Silencioso Aprimorado
O XS4P soluciona preocupações relacionadas ao ruído do display. Ele conta com um Modo Silencioso Aprimorado, que opera a 2.500 nits com ruído mínimo de ventilação.
O escritório imobiliário possui dois displays instalados na vitrine. O baixo ruído da ventoinha do modelo XS4P permite uma comunicação e conversa suaves, mesmo quando sentado próximo ao display.
Parceiros de Conteúdo Profissional
O emparelhamento da Série XS4P com soluções de software da LG aumentaria sua utilização.
Conteúdo de parceiros está sendo utilizado para compor o conteúdo destinado à reprodução na sinalização.
Instalação Conveniente com Precisão Calculada
O XS4P está equipado com uma Ferramenta de Nivelamento que mostra aos usuários a inclinação do dispositivo, permitindo uma instalação precisa do display. Além disso, a Ferramenta de Sensor Horizontal auxilia os usuários a verificar a direção correta da instalação. O XS4P ainda fornece mensagens de aviso para garantir a instalação adequada caso seja instalado de forma incorreta.
"Um display é instalado sem inclinação utilizando a Ferramenta de Nivelamento. Com a Ferramenta de Sensor Horizontal equipada, o display pode ser reinstalado na direção correta caso seja instalado incorretamente."
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
49"
Tecnologia do painel
IPS, M+
Tipo de retroiluminação
Direta
Resolução nativa
1.920 x 1.080 (FHD)
Taxa de atualização
60Hz
Brilho
4.000nit (Típ), 3.200nit (Mín)
Taxa de contraste
1.300:1
Taxa de contraste dinâmica
500.000:1
Gama de cores
NTSC 67%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
10bit(D), 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta
8ms (G para G)
Tratamento da superfície (opacidade)
3%
Vida útil
50.000 horas (Típ)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
Sim / Sim
QWP (Placa de quarto de onda)
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI In
Sim(2), HDCP1.4
Entrada DP
Sim(1), HDCP1.3
Entrada RS232C
Sim(1) (conector de 4 pinos)
Entrada RJ45 (LAN)
Sim(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A (1)
Saída DP
Sim(1), Entrada DP/HDMI
Saída RS232C
Sim(1)
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preto
Largura da moldura
9/6,5/6,5/9 mm
Peso (cabeça)
20,8Kg
Peso embalado
25,3Kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
1092,7 x 626,4 x 83,5mm
Dimensões da caixa (L x A x P)
1181 x 212 x 725mm
Alça
Sim
Interface de montagem padrão VESA
600 x 400
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (integrado)
Sim
Sensor de temperatura
Sim
Sensor de brilho automático
Sim
Sensor de aceleração (giroscópio)
Sim
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS6.0
Agendamento de conteúdo local
Sim
Gerenciador de grupos
Sim
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Imagem do logotipo de inicialização
Sim
Imagem para ausência de sinal
Sim
Sincronização RS232C
Sim
Sincronização de rede local
Sim
Sincronização de retroiluminação
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim(2)
Rotação de tela
Sim
Rotação de entrada externa
Sim
Configuração do Modo de Bloco
Sim (Máx. 15x15)
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Definição automática de ID
Sim
Envio de status
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Modo PM
Sim
Wake on LAN
Sim
Pronto para rede
Sim
Beacon
Sim
HDMI-CEC
Sim
Configuração do Servidor SI
Sim
webRTC
Sim
Pro:Idiom
Sim
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura de operação
0 °C a 40°C (sem Luz Solar Direta) 0 °C a 30°C (com Luz Solar Direta)
Umidade de operação
10 % a 80 %
ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentação
Fonte Interna
CONSUMO DE ENERGIA
Tip.
345W (Tela Branca Total) 141W (IEC 62087)
Máx.
375W
BTU (British Thermal Unit)
1177 BTU/Hr(Típ.), 1279 BTU/Hr(Máx)
Economia de energia inteligente (70%)
135W
DPM
0,5W↓
Desligado
0,5W↓
CERTIFICAÇÃO
Segurança
CB / NRTL
EMC
FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI
ERP / Energy Star
Sim / Não
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim
Connected Care
Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle Remoto (inclui 2 pilhas), Cabo de Energia, Cabo HDMI, Manual (EIG, IG), Receptor IR (com Sensor de Luz Ambiente), Adaptador RS-232C
Opcional
WM-L640V (Suporte Parede Paisagem), WM-P640V (Suporte Parede Retrato) ** Suporte não disponível
RECURSOS ESPECIAIS
Revestimento isolante (placa de alimentação)
Sim
