Tela de 49'' FHD de Alto Brilho Voltada para Vitrine com Tecnologia Antidescoloração
Solicitar orçamento

Tela de 49'' FHD de Alto Brilho Voltada para Vitrine com Tecnologia Antidescoloração

Tela de 49'' FHD de Alto Brilho Voltada para Vitrine com Tecnologia Antidescoloração

49XS4P-B
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view

Principais recursos

  • Chame a Atenção de Quem Passa com uma Tela Brilhante Voltada para a Vitrine
  • Primeira Certificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
  • Display Voltado para a Vitrine (Window-facing Display)
  • Brilho Além da Vitrine
  • Alto Desempenho com webOS 6.0
  • Gerenciamento Remoto e Domínio em Tempo Real (Content Manager)
Mais
UL Solutions1

UL Solutions

Características Anti-descoloração de Display verificadas

Chame a Atenção de Quem Passa com uma Tela Brilhante Voltada para a Vitrine

Um grande display LED está instalado na vitrine de uma loja de conveniência, exibindo anúncios de forma vívida e brilhante através do vidro.

Primeira Certificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display

Focando nos principais desafios enfrentados pelos nossos clientes, obtivemos a primeira Certificação UL do mundo para Características Anti-Descoloração de Display.

Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, protegendo a qualidade de imagem e garantindo a estabilidade de desempenho.

O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, prejudicando sua qualidade, mas com o modelo XS4P, que recebeu a Certificação UL para Recursos Anti-Descoloração de Display, a imagem permanece nítida, preservando a qualidade do display.

Display Voltado para a Vitrine (Window-facing Display)

A LG oferece soluções técnicas avançadas para operações com excelente custo-benefício.

O modelo XS4P mantém um brilho impressionante de 4.000 nits, com menor consumo de energia em comparação com painéis RGB no mesmo nível de luminosidade.

Três tamanhos diferentes do XS4P estão instalados na vitrine de uma cafeteria. O conteúdo é exibido de forma clara e vívida através do vidro, mesmo em ambientes muito iluminados.

Brilho Além da Vitrine

Um display voltado para a vitrine requer níveis de brilho mais altos, pois fica exposto à luz solar direta.O XS4P foi projetado especialmente para ambientes voltados para janelas, oferecendo brilho excepcional.O conteúdo vibrante e dinâmico exibido através do vidro atrai clientes para o seu negócio — mesmo quando visualizado por pessoas usando óculos de sol polarizados.

Três tamanhos diferentes do XS4P estão instalados na vitrine de uma loja de celulares. O conteúdo é exibido de forma vívida através do vidro, permitindo que os pedestres o vejam com clareza, mesmo em ambientes muito iluminados.

Alto Desempenho com webOS 6.0

O SoC Quad Core (System-on-Chip) pode executar várias tarefas simultaneamente, sem a necessidade de um reprodutor de mídia externo. Além disso, a plataforma webOS 6.0 aprimora não apenas a conveniência do usuário com uma interface intuitiva (UI), mas também a integração de aplicativos web, com versões atualizadas do Node JS e Chromium.

A conveniência do usuário foi aprimorada com a utilização do SoC e do webOS.

Gerenciamento Remoto e Domínio em Tempo Real (Content Manager)

Uma das principais vantagens dos displays voltados para vitrines, em comparação com os displays temporários, é a capacidade de gerenciar facilmente conteúdos promocionais e informações de preços em constante atualização. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e fácil de usar, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos, a qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar o display remotamente, em tempo real.

Os usuários podem monitorar e controlar seus displays através de smartphones e notebooks.

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O XS4P pode ser utilizado dentro de uma ampla faixa de temperatura de operação, de 0°C a 40°C.

O display funciona adequadamente em um ambiente de 0°C a 40°C.

Revestimento Isolante

O revestimento isolante com proteção contra poeira protege as placas de circuito e de energia contra poeira, partículas metálicas, umidade e outros contaminantes, garantindo durabilidade robusta e confiabilidade a longo prazo.

O XS4P possui revestimento isolante, tornando-o resistente à poeira e à salinidade presente na umidade.

Modo Silencioso Aprimorado

O XS4P soluciona preocupações relacionadas ao ruído do display. Ele conta com um Modo Silencioso Aprimorado, que opera a 2.500 nits com ruído mínimo de ventilação.

O escritório imobiliário possui dois displays instalados na vitrine. O baixo ruído da ventoinha do modelo XS4P permite uma comunicação e conversa suaves, mesmo quando sentado próximo ao display.

Parceiros de Conteúdo Profissional

O emparelhamento da Série XS4P com soluções de software da LG aumentaria sua utilização.

Conteúdo de parceiros está sendo utilizado para compor o conteúdo destinado à reprodução na sinalização.

Instalação Conveniente com Precisão Calculada

O XS4P está equipado com uma Ferramenta de Nivelamento que mostra aos usuários a inclinação do dispositivo, permitindo uma instalação precisa do display. Além disso, a Ferramenta de Sensor Horizontal auxilia os usuários a verificar a direção correta da instalação. O XS4P ainda fornece mensagens de aviso para garantir a instalação adequada caso seja instalado de forma incorreta.

"Um display é instalado sem inclinação utilizando a Ferramenta de Nivelamento. Com a Ferramenta de Sensor Horizontal equipada, o display pode ser reinstalado na direção correta caso seja instalado incorretamente."

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    49"

  • Tecnologia do painel

    IPS, M+

  • Tipo de retroiluminação

    Direta

  • Resolução nativa

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Taxa de atualização

    60Hz

  • Brilho

    4.000nit (Típ), 3.200nit (Mín)

  • Taxa de contraste

    1.300:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    500.000:1

  • Gama de cores

    NTSC 67%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    10bit(D), 1,07 bilhão de cores

  • Tempo de resposta

    8ms (G para G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    3%

  • Vida útil

    50.000 horas (Típ)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim / Sim

  • QWP (Placa de quarto de onda)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • HDMI In

    Sim(2), HDCP1.4

  • Entrada DP

    Sim(1), HDCP1.3

  • Entrada RS232C

    Sim(1) (conector de 4 pinos)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A (1)

  • Saída DP

    Sim(1), Entrada DP/HDMI

  • Saída RS232C

    Sim(1)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preto

  • Largura da moldura

    9/6,5/6,5/9 mm

  • Peso (cabeça)

    20,8Kg

  • Peso embalado

    25,3Kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1092,7 x 626,4 x 83,5mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1181 x 212 x 725mm

  • Alça

    Sim

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de brilho automático

    Sim

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.0

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Imagem para ausência de sinal

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • Sincronização de retroiluminação

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim(2)

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim (Máx. 15x15)

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Definição automática de ID

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Wake on LAN

    Sim

  • Pronto para rede

    Sim

  • Beacon

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40°C (sem Luz Solar Direta) 0 °C a 30°C (com Luz Solar Direta)

  • Umidade de operação

    10 % a 80 %

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte Interna

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    345W (Tela Branca Total) 141W (IEC 62087)

  • Máx.

    375W

  • BTU (British Thermal Unit)

    1177 BTU/Hr(Típ.), 1279 BTU/Hr(Máx)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    135W

  • DPM

    0,5W↓

  • Desligado

    0,5W↓

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / Energy Star

    Sim / Não

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • Connected Care

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle Remoto (inclui 2 pilhas), Cabo de Energia, Cabo HDMI, Manual (EIG, IG), Receptor IR (com Sensor de Luz Ambiente), Adaptador RS-232C

  • Opcional

    WM-L640V (Suporte Parede Paisagem), WM-P640V (Suporte Parede Retrato) ** Suporte não disponível

RECURSOS ESPECIAIS

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.