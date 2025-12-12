About Cookies on This Site

Display de 75'' FHD de Alto Brilho Voltado para a Janela com Tecnologia Anti-Descoloração
Solicitar orçamento

Display de 75'' FHD de Alto Brilho Voltado para a Janela com Tecnologia Anti-Descoloração

Display de 75'' FHD de Alto Brilho Voltado para a Janela com Tecnologia Anti-Descoloração

75XS4P-B
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view

Principais recursos

  • Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine
  • Primeira Verificação UL do Mundo para Características Antidescoloração de Display
  • Display Voltado para a Janela
  • Brilho Além da Vitrine
  • Alto Desempenho com webOS 6.0
  • Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real (Gerenciamento de Conteúdo)
Mais
UL Solutions1

UL Solutions

Características Antidescoloração do Display verificadas

Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine

Um grande display de LED está instalado na vitrine da loja de conveniência, exibindo de forma vívida e brilhante os anúncios através do vidro.

*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

*Siga o guia de instalação para obter garantia.

*O uso de Filme UV é recomendado dependendo do local de instalação.

Primeira Verificação UL do Mundo para Características Antidescoloração de Display

Ao focar nos pontos críticos de nossos clientes, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para Características Antidescoloração de Display. Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, ao mesmo tempo em que protege a qualidade e a estabilidade de desempenho do display.

O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, degradando sua qualidade, mas com o XS4P, que obteve a Verificação UL para Características Antidescoloração de Display, a tela permanece nítida, protegendo a qualidade da imagem.

*Para mais detalhes sobre a Verificação UL, visite https://verify.ul.com/verifications/1382

*Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.

Display Voltado para a Janela

A LG oferece soluções técnicas avançadas para operações mais econômicas. O XS4P pode manter um brilho impressionante de 4.000 nits, mas com menor consumo de energia em comparação com painéis RGB no mesmo nível de brilho.

Três diferentes tamanhos do XS4P estão instalados na vitrine do café. O conteúdo é exibido de forma clara e vívida através do vidro, mesmo em ambientes muito iluminados.

Brilho Além da Vitrine

Um display voltado para a janela exige níveis mais altos de brilho, já que está exposto diretamente à luz solar através do vidro. O XS4P foi projetado especialmente para esses ambientes, oferecendo um brilho excelente. Conteúdos vibrantes e dinâmicos exibidos pela vitrine atraem clientes para o seu negócio, mesmo quando os espectadores estão usando óculos de sol polarizados.

Três diferentes tamanhos do XS4P estão instalados na vitrine da loja de telefonia. O conteúdo é exibido de forma vívida através do vidro, permitindo que os transeuntes o vejam claramente, mesmo em ambientes muito iluminados.

Design Otimizado para Aproveitamento de Espaço

Com seu tamanho compacto e design fino, o XS4P integra-se perfeitamente a qualquer interior de loja. Sua borda é mais fina do que a dos modelos convencionais, permitindo instalação mais próxima às janelas e proporcionando uma experiência visual aprimorada para os clientes. Além disso, uma sinalização UHD padrão pode ser acoplada à parte traseira do XS4P, permitindo que ele funcione como um display de dupla face.

Um XS4P de borda elegante está instalado na vitrine do café e, na parte traseira, outro display LED exibe conteúdo adicional, aproveitando eficientemente os dois lados.

*O modelo convencional refere-se ao XS2E.

*O acessório de suporte é vendido separadamente.

*Exclusivamente disponível para o modelo 75XS4P.

Alto Desempenho com webOS 6.0

O Quad Core SoC (System-on-Chip) pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 6.0 melhora não apenas a conveniência do usuário com uma interface intuitiva, mas também a integração de aplicativos web com a versão atualizada do Node JS / Chromium.

A conveniência do usuário foi aprimorada com a utilização do SoC e do webOS.

Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real (Gerenciamento de Conteúdo)

Uma vantagem significativa dos displays voltados para vitrines em relação aos displays temporários é a capacidade de gerenciar com facilidade conteúdos promocionais e informações de preços que mudam frequentemente. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e de fácil utilização, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos a qualquer momento e em qualquer lugar, diretamente em seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar o display remotamente em tempo real.

Os usuários podem monitorar e controlar seus displays através de um celular ou de um laptop.

*Feature accessible through wired LAN connectivity.

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O XS4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura de operação, variando de 0℃ a 40℃.

Um display funciona normalmente em ambiente de 0℃ a 40℃.

*Confirmado por testes internos da LG: Temperatura de operação de 0℃ a 40℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta utilizando sistema de refrigeração), 0℃ a 30℃ (com luz solar direta).

Revestimento Isolante

O revestimento isolante com proteção contra poeira protege as placas de circuito e de energia contra poeira, partículas metálicas, umidade e outros contaminantes, proporcionando durabilidade sólida e confiabilidade a longo prazo.

O XS4P possui revestimento isolante que o torna resistente à poeira e à salinidade em ambientes úmidos.

*Confirmado por testes internos da LG.

Modo Silencioso Aprimorado

O XS4P resolve preocupações relacionadas ao ruído do display. Ele conta com o Modo Silencioso Aprimorado, que opera a 2.500 nits com ruído mínimo do ventilador.

Em um escritório imobiliário, dois displays XS4P estão instalados na vitrine. O baixo ruído do modelo permite uma comunicação suave e conversas confortáveis, mesmo quando se está próximo ao display.

Os usuários podem operar e controlar seus displays por meio de um celular ou laptop.

Operação Conveniente

O XS4P possui a funcionalidade LAN Daisy Chain, permitindo o controle de múltiplos displays com um único controle remoto principal, trazendo grande praticidade. Além disso, com recursos de Wi-Fi, Bluetooth e Beacon, conteúdos e softwares podem ser distribuídos para o XS4P, possibilitando que gerentes de loja ofereçam cupons e informações para diversos dispositivos em tempo real.

*Exclusivo para o modelo 75XS4P.

Conteúdos de parceiros estão sendo utilizados para compor o material exibido na sinalização digital.

Parceiros de Conteúdo Profissional

A integração da série XS4P com as soluções de software LG aumenta sua utilização.

*Vendido separadamente.

Instalação Conveniente com Precisão Calculada

O XS4P vem equipado com a Ferramenta de Nivelamento (Leveler Tool), que mostra a inclinação do dispositivo, permitindo uma instalação precisa. Além disso, a Ferramenta de Sensor Horizontal auxilia os usuários a verificar a direção correta de instalação. O XS4P até mesmo fornece mensagens de aviso para corrigir instalações incorretas.

“Um display é instalado sem inclinação utilizando a Ferramenta de Nivelamento. Com o Sensor Horizontal equipado, o display pode ser reinstalado na direção correta caso tenha sido instalado de forma incorreta.”

*A direção de rotação varia para modelos de 49/55 e 75 polegadas.

Todas as especificações

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês (Polônia)

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • Connected Care

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo de alimentação

    Fonte Interna

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

ACESSÓRIOS

  • Opcional

    Suporte Duplo (Paisagem & Retrato : WM-B640S)

  • Básicos

    Controle Remoto (incluindo 2 pilhas), Cabo de Energia, Cabo HDMI, Manual

CERTIFICAÇÃO

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / Energy Star

    Sim / Não

  • Segurança

    CB / NRTL

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Umidade de operação

    10 % a 80 %

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C (sem luz solar direta) 0 °C a 30 °C (com luz solar direta)

CONSUMO DE ENERGIA

  • Desligado

    0,5W↓

  • BTU (British Thermal Unit)

    2559 BTU/Hr(Típ.), 2696 BTU/Hr(Máx)

  • DPM

    0,5W↓

  • Máx.

    790W

  • Economia de energia inteligente (70%)

    400W

  • Tip.

    750W (Tela Branca Total) 405W (IEC 62087)

PAINEL

  • Tempo de resposta

    8ms (G para G)

  • Brilho

    4.000nits (Típ), 3.200nits(Mín)

  • Profundidade de cor (número de cores)

    10bit(D), 1,07 Bilhão de cores

  • Gama de cores

    NTSC 68%

  • Taxa de contraste

    1200:1 (Típ)

  • Vida útil

    50.000 Horas (Típ)

  • Resolução nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Tecnologia do painel

    IPS, M+

  • Paisagem/retrato

    Sim / Sim

  • Taxa de atualização

    60Hz

  • Tamanho da tela (polegada)

    75"

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

RECURSO - SOFTWARE

  • Pronto para rede

    Sim

  • Definição automática de ID

    Sim

  • Sincronização de retroiluminação

    Sim

  • Beacon

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Control Manager

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • Imagem para ausência de sinal

    Sim

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.0

  • PBP

    Sim(2)

  • PIP

    Sim

  • Reproduzir via URL

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Rotação de tela

    Sim

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim (Máx. 15x15)

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Tag de vídeo

    Sim(4 | Fonte Externa (x2), Vídeo (x4))

  • Wake on LAN

    Sim

  • webRTC

    Sim

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1816 x 1106 x 285mm

  • Alça

    Sim

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1679,2 x 957,6 x 104mm

  • Peso embalado

    50kg

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400

  • Peso (cabeça)

    39,6kg

RECURSOS ESPECIAIS

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Entrada DP

    Sim(1), HDCP2.2 / 1.3

  • Saída DP

    Sim(1), Entrada DP/HDMI

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    Sim(2), HDCP2.2 / 1.4

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim(1)

  • Saída RJ45 (LAN)

    Sim(1)

  • Entrada RS232C

    Sim(1) (conector de 4 pinos)

  • Saída RS232C

    Sim(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A (1)

RECURSO - HARDWARE

  • Sensor de brilho automático

    Sim

  • VENTOINHA (integrada)

    Sim

  • Memória interna (eMMC)

    16GB

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.