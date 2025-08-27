About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Série UH5N-M 86" UHD 4K Signage com webOSᵀᴹ 6.0, brilho 500 nits, IP5X, WiFi, compatível com SuperSignᵀᴹ
Solicitar orçamento

Série UH5N-M 86" UHD 4K Signage com webOSᵀᴹ 6.0, brilho 500 nits, IP5X, WiFi, compatível com SuperSignᵀᴹ

Compartilhe este conteúdo.

Você pode compartilhar os itens que você gosta com seus amigos.

Série UH5N-M 86" UHD 4K Signage com webOSᵀᴹ 6.0, brilho 500 nits, IP5X, WiFi, compatível com SuperSignᵀᴹ

86UH5N-M
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Top view
Rear view (* The product image would differ from its actual appearance, as it would vary slightly depending on each inch option.)
side view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Top view
Rear view (* The product image would differ from its actual appearance, as it would vary slightly depending on each inch option.)
side view

Principais recursos

  • Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brilho: 500 nits (típico)
  • Tratamento da superfície (anti reflexo): 25%
  • Largura da borda: 13,4 mm
Mais

Série UH5N-M 86" UHD 4K Signage com webOS™ 6.0, brilho 500 nits, IP5X, WiFi, compatível com SuperSign™

Painel de sinalização instalado na parede interna de um shopping center exibe anúncios de forma vívida.

* All images in this page are for illustrative purposes only.

Tela grande de alto impacto

Uma tela grande capta a atenção das pessoas de forma eficaz. Em especial, o modelo de 86 polegadas que suporta 120Hz e permite uma reprodução mais fluida do conteúdo.

The company lounge features a sizable UH5N-M installed on the wall. The large screen vividly displays images, easily capturing people’s attention.

Design robusto com resistência a chamas

O revestimento externo do produto foi projetado para resistir com eficácia à propagação de chamas, o que torna o produto ideal para instalação em espaços públicos.

 * Com base em testes de terceiros, a parte superior da caixa e a tampa traseira do produto são classificadas como Classe A1 (parte superior da caixa) e A2 (tampa traseira) de acordo com a norma EN13501-1 e Classe 1 de acordo com a norma BS476 Parte 7.

Fino e com borda simétrica

Apesar de sua tela grande, a UH5N-M possui uma profundidade fina, o que é vantajoso para o design de interiores. Para evitar problemas visuais ao ser ajustada para o modo retrato, a borda mantém uma espessura uniforme em todos os quatro lados, proporcionando simetria equilibrada na parte superior, inferior, esquerda e direita. Portanto, é um modelo adequado para diversas opções de estilo.

Um UH5N-M montado na parede em uma loja de cosméticos combinando perfeitamente com o ambiente com seu design fino e borda uniforme.

Operação versátil com
Multi-USB

Com duas portas USB, o UH5N-M oferece opções de uso versáteis. Por exemplo, é possível exibir conteúdo na tela e, ao mesmo tempo, usar outros dispositivos conectados. Isso inclui tarefas práticas, como fazer download de arquivos PPT de dispositivos de armazenamento externos enquanto usa um mouse ou teclado durante uma reunião.

Um homem em uma sala de reuniões está conduzindo a reunião usando um mouse e um teclado, que são conectados ao UH5N-M e usados simultaneamente.

A diferença, em uma comparação rápida, é mostrada na qualidade Ultra HD, que é quatro vezes maior que a Full HD.

Display de alta resolução

Oferece uma resolução quatro vezes superior à do FHD, proporcionando uma experiência visual satisfatória aos clientes. Além disso, o revestimento antirreflexo na tela reduz os reflexos em ambientes com muita iluminação, aumentando a visibilidade e a legibilidade, e oferecendo uma visualização mais confortável.

Várias tarefas podem ser realizadas simultaneamente com a interface gráfica intuitiva.

Plataforma webOS de fácil uso

A UH5N-M está equipada com um SoC de alto desempenho que permite a realização de múltiplas tarefas sem a necessidade de um player de mídia separado. A plataforma webOS oferece ferramentas de desenvolvimento de aplicativos com uma interface intuitiva, aumentando a conveniência do usuário e permitindo fácil conexão com sensores externos e aplicativos parceiros do webOS, criando um ambiente favorável para integradores de sistemas (SI)

Durabilidade que proporciona confiabilidade

Otimizado para ambientes comerciais, o UH5N-M é protegido contra ferrugem e poeira com revestimento isolante e certificação IP5x, permitindo uma operação estável

O UH5N-M tem revestimento isolante para proteger a tela mesmo em ambientes salinos ou úmidos.

O UH5N-M oferece recursos de segurança para proteger dados importantes contra acesso externo ou ataques.

Recursos de segurança aprimorados

A UH5N-M oferece recursos avançados de segurança, incluindo a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, que protege dados importantes contra acessos ou ataques externos. O LG UHD Signage também possui certificações confiáveis na área de segurança da informação, garantindo a proteção dos dados dos clientes e dos negócios. Por exemplo, este modelo é certificado pela norma ISO/IEC 15408 Common Criteria no nível EAL2.

Soluções SuperSign

SuperSign é uma solução integrada e intuitiva de gerenciamento de conteúdo para conteúdos de sinalização digital criativos e organizados no seu ambiente, conectando clientes a uma variedade de serviços com experiências de uso convenientes. Existem diversas versões, como o SuperSign Cloud, então descubra e aproveite a versão que melhor se adapta a você.

O gerente de uma cafeteria está criando menus que serão exibidos no painel instalado na parede usando um software de gerenciamento de conteúdo.

Key Feature

  • Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brilho: 500 nits (típico)
  • Tratamento da superfície (anti reflexo): 25%
  • Largura da borda: 13,4 mm
Imprimir

Todas as especificações

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • Connected Care

    Sim

  • CMS para dispositivos móveis

    Sim

  • SuperSign Cloud

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • SuperSign WB

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    86”

  • Tecnologia do painel

    IPS

  • Tipo de retroiluminação

    Edge

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    120 Hz

  • Brilho

    500 nit (típ.)

  • Taxa de contraste

    1.200:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1.000.000:1

  • Gama de cores

    BT709 95%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    8 bits(D), 1,07 bilhão de cores

  • Tempo de resposta

    8ms (G a G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    25%

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24 horas por dia, 7 dias na semana

  • Paisagem/retrato

    Sim/Sim

ACESSÓRIOS

  • Opcional

    Suporte de parede (LSW640A/B)

  • Básicos

    Controle remoto (inclui bateria 2un), cabo de alimentação, QSG, cabo HDMI, Livro de regulamento, telefone para tipo RS232C, Suporte de cabo (6EA), Suporte de cabo (7 Pinos/1EA)

RECURSOS ESPECIAIS

  • Classificação IP

    IP5X

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    Sim (3), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,4

  • Entrada DP

    Sim (1), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,3

  • Entrada RS232C

    Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim (1)

  • Entrada IV

    Sim (1)

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A(2)

  • Saída de áudio

    Sim (1)

  • Saída RS232C

    Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos

  • Saída IV

    Não (suporta IR em cadeia via RS232C IN/OUT)

ESPEIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preto

  • Largura da moldura

    13,4 mm

  • Peso (cabeça)

    52,7 kg (a ser definido)

  • Peso embalado

    65,5 kg (a ser definido)

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1.928,8 x 1.099,8 x 29,7 (sem IR, alça)

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    2.100 x 1.250 x 253 (a ser definido)

  • Alça

    Sim

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de brilho automático

    Sim (IR)

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

  • Operação de tecla local

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.0

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Imagem para ausência de sinal

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim (4)

  • Compartilhamento de tela

    Sim

  • Tag de vídeo

    Sim (4)

  • Reproduzir via URL

    Sim

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Reprodução ininterrupta

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim (máx. 15x15)

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Definição automática de ID

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Control Manager

    Sim

  • Certificação Cisco

    Sim (a ser definido)

  • Crestron Connected

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Wake on LAN

    Sim

  • Pronto para rede

    Sim

  • Beacon

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

  • Inversão de varredura

    \

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C

  • Umidade de operação

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    197 W (a ser definido)

  • Máx.

    297 W (a ser definido)

  • BTU (British Thermal Unit)

    672 BTU/h (típ.), 1.013 BTU/h (máx.) (a ser definido)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    138 W (a ser definido)

  • DPM

    0,5 W

  • Desligado

    0,5 W

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    Sim (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Classe "B"/CE/KC

  • ERP / Energy Star

    ND/Sim

  • ePEAT (apenas EUA)

    Sim / Carbono "Reduzindo CO2"

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.