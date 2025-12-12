Três pares de acessórios de montagem de parede e um kit de estrutura são fornecidos como opções para o LG MAGNIT. Os suportes de parede podem ser combinados com qualquer tamanho de tela para serem instalados de forma fácil e organizada. Além disso, em um painel de 163 polegadas com resolução Ultra HD, o kit de moldura fará com que a tela tenha uma borda absolutamente lisa.