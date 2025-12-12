About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG MAGNIT
Solicitar orçamento

LG MAGNIT

Compartilhe este conteúdo.

Você pode compartilhar os itens que você gosta com seus amigos.

LG MAGNIT

LSAB007-M2
front view
front view
side view
side view
side view
side view
front view
detail view
back view
back view
front view
front view
side view
side view
side view
side view
front view
detail view
back view
back view

Principais recursos

  • Display Micro LED
  • Tecnologia Chip "on Board"
  • Pixel pitch: 0,9mm
  • Brilho: 1.200 nit (pico), 600 nit (máx.)
  • Relação de contraste (10 lux): 150.000: 1
  • Transferência de dados sem fio e base elétrica sem cabo
Mais
Showroom Virtual LG MAGNIT

Showroom Virtual LG MAGNIT

Explore mais sobre o LG MAGNIT e descubra os potenciais no LG Digital Connect.
Showroom Virtual LG MAGNIT SAME CTA FROM GLOBAL
LG MAGNIT,

LG MAGNIT,
Seu primeiro display micro LED

Veja o magnífico sucesso que a LG MAGNIT traz para os negócios e lazer.

Verdadeira inovação por trásNovas Profundidades

O LG MAGNIT oferece visuais imersivos e de arregalar os olhos que tornam cada experiência de visualização memorável. Dê vida à sua imaginação, através de detalhes ultrafinos visualizados por um mosaico colorido de chips Micro LED.

Design e qualidade de imagem imersivo

Ao remover um pacote envolvendo os chips R, G, B LED e aplicando a tecnologia Full Black Coating da LG, o LG MAGNIT oferece a cor preta muito mais profunda do que os painéis convencionais de sinalização LED *. Isso não apenas melhora a vivacidade das cores, mas também faz com que os detalhes das imagens apareçam, proporcionando ao público uma sensação de completa imersão ao conteúdo apresentado.

Design e qualidade de imagem imersivo

* Com base na sinalização LED convencional da LG

Qualidade Superior de Luz e Sombras

Graças à tecnologia Full Black Coating presente no LG MAGNIT que proporciona o preto sólido, faz também com que a taxa de contraste de cores seja incrivelmente alta, proporcionando incrível qualidade da imagem. A diferença entre as partes escuras e claras é visível, tornando cada parte do conteúdo distinta.

Qualidade Superior de Luz e Sombras

Cores precisas

A tecnologia aprimorada de transferência de gama de cores presente na série LG Magnit proporciona cores precisas e uniformes, fiéis à cor original das imagens transmitidas no painel.

Cores precisas

Processador de Imagem Inteligente1

Processador de Imagem Inteligente

O Alpha 7 Intelligent Processor, que é adotado pela tecnologia das TVs da LG, reconhece e analisa o conteúdo original, otimizando a clareza e a nitidez do conteúdo.

*As funções acima são criadas usando a tecnologia de aprendizado de Inteligência Artificial (IA) para melhorar a qualidade da imagem.

Cores Vivas com a Tecnologia HDR

O suporte HDR (HDR10, HDR10 Pro *) presente no Painel LED Magnit LG faz com que o conteúdo se torne mais vívido, proporcionando um grande impacto visual. O espectro de cores mais amplo e a maior taxa de contraste permitem que os espectadores desfrutem de uma qualidade da imagem fiel à realidade.

Cores Vivas com a Tecnologia HDR

*HDR10 Pro é a solução HDR da própria LG para processar sinal utilizando o mapeamento de tom dinâmico aprimorado.

Amplo Ângulo de visão de cores

A estrutura do LG MAGNIT minimiza a distorção da cor de acordo com o ângulo de visão, ou seja, a cor original pode ser apreciada até mesmo pelos ângulos laterais, não distorcendo a qualidade do conteúdo.

Amplo Ângulo de visão de cores

Proteção e Durabilidade

As diversas camadas de revestimento presente no LG Maginit protegem os chips de LED de riscos causados ​​por gotas de água, poeira, eletricidade ou impactos físicos. Considerando que geralmente é instalado em locais públicos onde muitas pessoas entram e saem, sua estabilidade é de vital importância para minimizar qualquer acidente relativo às condições adversas.

Proteção e Durabilidade

*Com base em testes internos de acordo com os critérios de certificação ou sob condições operacionais reais.

Visual Premium com superfície plana

A superfície da tela do LG MAGNIT é totalmente plana, assim como uma tela LCD, tornando o seu design atrativo mesmo quando o painel está desligado. Além disso, qualquer marca de toque na superfície pode ser facilmente removidas com um pano macio, sem a necessidade de produtos químicos.

Visual Premium com superfície plana

Design sem Cabos para uma instalação simples

Nenhum sinal de cabo de alimentação é necessário para a conexão entre os gabinetes, sendo necessário o cabo somente para conectar o painel ao controlador de sistema e à alimentação de energia.

Design sem Cabos para uma instalação simples

Wireless Data Transfer Cable less Power Docking

Consumo eficiente de energia

Common Cathode Drive-IC é uma das razões pelas quais o LG MAGNIT tem baixo consumo de energia. Ele fornece a voltagem certa para cada subpixel R, G, B individualmente, minimizando o consumo de energia desnecessário.

Consumo eficiente de energia

Modo de economia de energia

Quando não há sinal de entrada por um período de tempo, o painel é desligado e as partes do circuito principal dentro do gabinete de LED entram no modo de espera. Isso economiza consumo de energia adicional e permite que o produto seja reativado simplesmente usando um controle remoto.

Modo de economia de energia

UX intuitiva com controle remoto1

UX intuitiva com controle remoto

Ao aplicar a mesma IU intuitiva * das demais soluções de sinalização digital LG, o usuário pode se adaptar facilmente a ela. Ele também permite que os usuários acessem facilmente as configurações usando um controle remoto em vez de conectar a um PC.

*Disponível para telas com resolução de mais de 1.280 × 720.

Compatibilidade com AV Control System1

Compatibilidade com AV Control System

O LG MAGNIT foi certificado com o Crestron Connected® para um nível mais alto de compatibilidade com controles AV, ideal para utilização em salas de reunião, conferências, etc.*Controle baseado em rede

Acessórios para uma instalação fácil e organizada

Três pares de acessórios de montagem de parede e um kit de estrutura são fornecidos como opções para o LG MAGNIT. Os suportes de parede podem ser combinados com qualquer tamanho de tela para serem instalados de forma fácil e organizada. Além disso, em um painel de 163 polegadas com resolução Ultra HD, o kit de moldura fará com que a tela tenha uma borda absolutamente lisa.

Acessórios para uma instalação fácil e organizada

Gerenciamento de conteúdo

LG MAGNIT é compatível com a solução LG SuperSign CMS, que é uma solução completa para edição, agendamento e distribuição de conteúdo. Com ele, é possível operar monitores profissionais e painéis da LG, incluindo o LG MAGNIT, de uma só vez, permitindo um gerenciamento eficiente.

Gerenciamento de conteúdo

Serviço ConnectedCare em tempo real

A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional Connected Care*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Gerencia remotamente o status dos displays nos locais de trabalho dos clientes para diagnóstico de falhas e serviços de controle remoto, peritindo a operação estável dos negócios dos clientes.

Serviço ConnectedCare em tempo real

*ConnectedCare é a marca registrada do LG Signage365Care Service. A disponibilidade difere por região.

Key Feature

  • Display Micro LED
  • Tecnologia Chip "on Board"
  • Pixel pitch: 0,9mm
  • Brilho: 1.200 nit (pico), 600 nit (máx.)
  • Relação de contraste (10 lux): 150.000: 1
  • Transferência de dados sem fio e base elétrica sem cabo
Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do modelo

    LSAB007-M2

PARÂMETROS FÍSICOS

  • Configuração de pixels

    Micro

  • Distância entre pixels (mm)

    0.94

  • Resolução do módulo (L x A)

    320x120

  • Dimensões do módulo (L x A, mm)

    300x112.5

  • Peso por módulo (kg)

    0.19

  • Nº de módulos por gabinete (L x A)

    2x3

  • Resolução do gabinete (L x A)

    640x360

  • Dimensões do gabinete (L x A x P, mm)

    600x337.5x44.9

  • Área de superfície do gabinete (㎡)

    0.2

  • Peso por gabinete (kg/unidade)

    6.8

  • Peso por metro quadrado (kg/㎡)

    33.6

  • Densidade física de pixels (pixels/㎡)

    1,137,778

  • Planura do gabinete (mm)

    ±0.5

  • Material do gabinete

    Extrusion Aluminum

  • Acesso de manutenção

    Front and Rear

ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS

  • Brilho máximo (após a calibração, nit)

    600 / Peak 1,200

  • Temperatura de cor (K)

    3,200~9,300 / Default 7,300

  • Ângulo de visualização (horizontal)

    160

  • Ângulo de visualização (vertical)

    160

  • Uniformidade do brilho

    0.95

  • Uniformidade de cor

    ±0.02Cx,Cy

  • Taxa de contraste

    100,000:1 @10lux

  • Profundidade de processamento (bits)

    20 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS

  • Consumo de energia (W/gabinete, máx.)

    72

  • Consumo de energia (W/gabinete, méd.)

    47

  • Consumo de energia (W/㎡, máx.)

    356

  • Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, máx.)

    246

  • Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, méd.)

    161

  • Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)

    1,215

  • Fonte de alimentação (V)

    100 to 240

  • Taxa de quadros (Hz)

    50 / 60

  • Taxa de atualização (Hz)

    3,840

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

  • Temperatura de operação (℃)

    0℃ to +40℃

  • Umidade de Operação

    10~80%RH

  • Classificação IP frente

    IP50

  • Classificação IP traseira

    IP20

  • Vida útil do LED (meio brilho)

    100,000

PADRÃO

  • Certificação

    Safety 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1

AMBIENTE

  • Ambiente

    RoHs

CONTROLADOR

  • Controlador

    CSAB-00914, CSAD

CORTE EM CANTO 90 GRAUS

  • Corte em canto 90 graus

    X

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.