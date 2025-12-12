LG MAGNIT,

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Design vencedor de Prêmio
Design vencedor de Prêmio
Verdadeira inovação por trásNovas Profundidades
Design e qualidade de imagem imersivo
Design e qualidade de imagem imersivo
* Com base na sinalização LED convencional da LG
Qualidade Superior de Luz e Sombras
Qualidade Superior de Luz e Sombras
Cores precisas
Cores precisas
*As funções acima são criadas usando a tecnologia de aprendizado de Inteligência Artificial (IA) para melhorar a qualidade da imagem.
Cores Vivas com a Tecnologia HDR
O suporte HDR (HDR10, HDR10 Pro *) presente no Painel LED Magnit LG faz com que o conteúdo se torne mais vívido, proporcionando um grande impacto visual. O espectro de cores mais amplo e a maior taxa de contraste permitem que os espectadores desfrutem de uma qualidade da imagem fiel à realidade.
Cores Vivas com a Tecnologia HDR
*HDR10 Pro é a solução HDR da própria LG para processar sinal utilizando o mapeamento de tom dinâmico aprimorado.
Amplo Ângulo de visão de cores
Amplo Ângulo de visão de cores
Proteção e Durabilidade
Proteção e Durabilidade
*Com base em testes internos de acordo com os critérios de certificação ou sob condições operacionais reais.
Visual Premium com superfície plana
Visual Premium com superfície plana
Design sem Cabos para uma instalação simples
Design sem Cabos para uma instalação simples
Wireless Data Transfer Cable less Power Docking
Consumo eficiente de energia
Consumo eficiente de energia
Modo de economia de energia
Modo de economia de energia
*Disponível para telas com resolução de mais de 1.280 × 720.
Acessórios para uma instalação fácil e organizada
Acessórios para uma instalação fácil e organizada
Gerenciamento de conteúdo
Gerenciamento de conteúdo
Serviço ConnectedCare em tempo real
A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional Connected Care*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Gerencia remotamente o status dos displays nos locais de trabalho dos clientes para diagnóstico de falhas e serviços de controle remoto, peritindo a operação estável dos negócios dos clientes.
Serviço ConnectedCare em tempo real
*ConnectedCare é a marca registrada do LG Signage365Care Service. A disponibilidade difere por região.
Key Feature
- Display Micro LED
- Tecnologia Chip "on Board"
- Pixel pitch: 0,9mm
- Brilho: 1.200 nit (pico), 600 nit (máx.)
- Relação de contraste (10 lux): 150.000: 1
- Transferência de dados sem fio e base elétrica sem cabo
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do modelo
LSAB007-M2
PARÂMETROS FÍSICOS
Configuração de pixels
Micro
Distância entre pixels (mm)
0.94
Resolução do módulo (L x A)
320x120
Dimensões do módulo (L x A, mm)
300x112.5
Peso por módulo (kg)
0.19
Nº de módulos por gabinete (L x A)
2x3
Resolução do gabinete (L x A)
640x360
Dimensões do gabinete (L x A x P, mm)
600x337.5x44.9
Área de superfície do gabinete (㎡)
0.2
Peso por gabinete (kg/unidade)
6.8
Peso por metro quadrado (kg/㎡)
33.6
Densidade física de pixels (pixels/㎡)
1,137,778
Planura do gabinete (mm)
±0.5
Material do gabinete
Extrusion Aluminum
Acesso de manutenção
Front and Rear
ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS
Brilho máximo (após a calibração, nit)
600 / Peak 1,200
Temperatura de cor (K)
3,200~9,300 / Default 7,300
Ângulo de visualização (horizontal)
160
Ângulo de visualização (vertical)
160
Uniformidade do brilho
0.95
Uniformidade de cor
±0.02Cx,Cy
Taxa de contraste
100,000:1 @10lux
Profundidade de processamento (bits)
20 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS
Consumo de energia (W/gabinete, máx.)
72
Consumo de energia (W/gabinete, méd.)
47
Consumo de energia (W/㎡, máx.)
356
Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, máx.)
246
Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, méd.)
161
Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)
1,215
Fonte de alimentação (V)
100 to 240
Taxa de quadros (Hz)
50 / 60
Taxa de atualização (Hz)
3,840
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de operação (℃)
0℃ to +40℃
Umidade de Operação
10~80%RH
Classificação IP frente
IP50
Classificação IP traseira
IP20
Vida útil do LED (meio brilho)
100,000
PADRÃO
Certificação
Safety 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1
AMBIENTE
Ambiente
RoHs
CONTROLADOR
Controlador
CSAB-00914, CSAD
CORTE EM CANTO 90 GRAUS
Corte em canto 90 graus
X
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Chat ao Vivo
Converse com especialistas em produtos da LG para assistência em compras, descontos e ofertas em tempo real
Fale com o serviço de atendimento da LG usando o meio de comunicação mais popular.
Entre em Contato por Email
Envie um e-mail para o suporte de serviço da LG
Ligue para a Gente.
Fale diretamente com nossos representantes de suporte.