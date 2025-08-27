We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LED All-in-One Direct View 163" com webOS e Alto-falantes Embutidos
Um display amplo está instalado na parede do salão de conferências, e a apresentação é exibida de forma destacada e clara na tela grande.
Painel de LED multifuncional com alto-falantes embutidos
Experimente a conveniência da série LG LED All-in-One LAPA, com impressionantes telas de 163 e 136 polegadas. Este pacote tudo-em-um inclui um controlador embutido e alto-falante integrado, facilitando a instalação. Desmistificando a ideia de que displays LED são difíceis e complexos de instalar, não requer conexões de controlador nem configuração de módulos.
Visualización con audio integrado ideal para retail o demostraciones en tienda.
Fácil instalação
O processo de instalação do LED All-in-One é simples. Primeiro, fixe os gabinetes (três para a série LAPA). Em seguida, conecte cada módulo de display LED aos gabinetes e, por fim, conecte o cabo de alimentação. Esta instalação simples economiza tempo e trabalho, permitindo aos usuários gerenciar facilmente a tela de LED.
Tres pasos simples: fijar gabinetes, montar módulos y conectar energía.
Conexão elétrica simples
A série LAPA funciona com cabo AC duplo, simplificando as conexões de energia e garantindo uma instalação limpa e organizada.
Manutenção rápida
Em caso de falha de um módulo LED ou da placa de sistema, a manutenção pode ser feita pela parte frontal. O módulo LED pode ser facilmente removido utilizando a ferramenta magnética fornecida e substituído rapidamente sem necessidade de cabos.
Instalação versátil com acessórios exclusivos
O produto é oferecido com os componentes necessários, incluindo o suporte de parede na orientação horizontal e as ferramentas para instalação. Para maior conveniência, um suporte dedicado está disponível como opção, permitindo posicionar a tela facilmente conforme suas necessidades de instalação. Além disso, a série LAPA pode ser disposta lado a lado em configuração 1 × N, acomodando até 10 telas para atender ao seu local e finalidade específicos de instalação.
Opciones de montaje: en pared, con base dedicada o configuración multivideo.
LG ConnectedCare em tempo real
A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e controlar remotamente os serviços, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.
Um dos funcionários da LG está monitorando remotamente a tela LED LAPA instalada em um local diferente usando a solução de monitoramento baseada em nuvem da LG chamada LG ConnectedCare.
SoC de alto desempenho com webOS
O SoC Quad Core embutido pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, proporcionando uma reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um reprodutor de mídia. Além disso, a plataforma de sinalização inteligente LG webOS oferece uma interface gráfica intuitiva e ferramentas simples para desenvolvimento de aplicativos.
Multitarea fluida gracias a la plataforma inteligente LG webOS.
Compatível com sistemas de controle de AV
A série LAPA é compatível com o Crestron Connected®* para proporcionar um nível elevado de compatibilidade com controles de AV profissionais, possibilitando uma integração perfeita e controles automatizados** para aumentar a eficiência da gestão dos negócios.
* Uma configuração inicial feita no painel é necessária para a compatibilidade com o Crestron Connected®.
** Controle baseado na rede
*** O Crestron Connected® precisa ser adquirido separadamente.
Modo de reunião de trabalho
Com o Modo reunião de trabalho, configure facilmente detalhes da sala de reunião, como o número da sala. Também estão incluídos recursos convenientes, como troca automática de entrada, um temporizador de apresentação e configurações ajustáveis, como brilho automático e modo de imagem.
* Os usuários podem ativar o Modo reunião de trabalho no menu EZ Setting do Signage.
Compartilhamento de tela sem fio
A série LAPA é compatível com o LG One:Quick Share*, uma solução de compartilhamento de tela sem fio. Ele facilita o compartilhamento da tela de um PC com o painel por meio de um botão e do Wi-Fi integrado**, além de permitir o ajuste dos valores das configurações básicas (volume, modo de imagem, brilho automático, etc.) do painel conectado sem a necessidade de um controle remoto.
* O LG One:Quick Share precisa ser adquirido separadamente.
** Os usuários precisam habilitar o SoftAP no menu de rede do Signage.
Proteção contra propagação de chamas
A série LAPA cumpre as normas da classificação BS476 Parte 7 Classe 1, confirmando a sua conformidade com as normas relativas à propagação de chamas. Sua excelente resistência ao fogo pode ajudar a melhorar a segurança no local da instalação.
* A série LAPA foi avaliada quanto à propagação da chama em 1,5 minuto e propagação final da chama de acordo com os procedimentos BS476 Parte 7:1997 (R2016), verificada pela TUV SUDCertification and Testing (China) Co., Ltd. em dezembro de 2024, e atendeu aos requisitos da norma Classe 1 (165+25 mm). (Relatório Técnico N.º 68.189.24.0712.01).
** Os resultados ou desempenho reais podem variar dependendo do ambiente de uso.
Capacidade operacional de 5.000 m
A série LAPA foi projetada para funcionar em altitudes de até 5.000 metros. Para dar suporte a essa capacidade, a fonte de alimentação original (PSU) na placa de alimentação foi substituída por uma nova PSU otimizada para desempenho em altas altitudes.
Funcionamiento estable incluso a 5.000 metros de altitud.
* Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
Key Feature
- Tamanho da tela: 163"
- Distância entre pixels: 1,88 mm
- Brilho: 500 nit (máx., após a calibração)
- Resolução da tela: 1.920 x 1.080
Todas as especificações
PARÂMETROS FÍSICOS
Configuração de pixels
SMD único
Distância entre pixels (mm)
1,88
Resolução do módulo (L x A)
160*90
Dimensões do módulo (L x A, mm)
300*168,75
Densidade física de pixels (pixels/㎡)
284.444
Material do gabinete
Alumínio
Acesso de manutenção
Frente
Dimensões da tela (L x A x P, mm, incluindo moldura)
3.605 x 2.030 x 29,95 (Mais espesso 59,5)
Área de superfície da tela (㎡)
7,29
Peso da tela
155
ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS
Ângulo de visualização (horizontal)
150
Ângulo de visualização (vertical)
150
Uniformidade do brilho
0,98
Uniformidade de cor
±0,015 Cx, Cy
Taxa de contraste
3.000:1
Profundidade de processamento (bits)
16
Temperatura de cor
3.200 a 9.300
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS
Consumo de energia (W/㎡, máx.)
275
Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)
939
Fonte de alimentação (V)
100 a 240
Taxa de quadros (Hz)
50 / 60
Taxa de atualização (Hz)
3.840
Consumo de energia (W/tela, máx.)
2.000
Consumo de energia (W/tela, méd.)
750
Dissipação térmica (BTU/h/tela, máx.)
6.825
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de operação (℃)
0℃ a +40℃
Umidade de Operação
10 a 90% RH
Classificação IP frente
IP30
Classificação IP traseira
IP30
Vida útil do LED (meio brilho)
100.000
PADRÃO
Certificação
CE,FCC,ETL,CB,CE-RED EMC Classe A
AMBIENTE
Ambiente
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
Incorporado (webOS)
ALTO-FALANTE
Alto-falante
Embutido (9W + 9W)
