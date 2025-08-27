LED All-in-One Direct View 163” com webOS e Alto-falantes Embutidos

A série LAPA é compatível com o Crestron Connected®* para proporcionar um nível elevado de compatibilidade com controles de AV profissionais, possibilitando uma integração perfeita e controles automatizados** para aumentar a eficiência da gestão dos negócios.

* Uma configuração inicial feita no painel é necessária para a compatibilidade com o Crestron Connected®.

** Controle baseado na rede

*** O Crestron Connected® precisa ser adquirido separadamente.