LED All-in-One Direct View 163” com webOS e Alto-falantes Embutidos
LED All-in-One Direct View 163” com webOS e Alto-falantes Embutidos

LAPA163-GF
Front view with fill image
Front view with fill image
Principais recursos

  • Tamanho da tela: 163"
  • Distância entre pixels: 1,88 mm
  • Brilho: 500 nit (máx., após a calibração)
  • Resolução da tela: 1.920 x 1.080
Mais

Um display amplo está instalado na parede do salão de conferências, e a apresentação é exibida de forma destacada e clara na tela grande.

Painel de LED multifuncional com alto-falantes embutidos

Experimente a conveniência da série LG LED All-in-One LAPA, com impressionantes telas de 163 e 136 polegadas. Este pacote tudo-em-um inclui um controlador embutido e alto-falante integrado, facilitando a instalação. Desmistificando a ideia de que displays LED são difíceis e complexos de instalar, não requer conexões de controlador nem configuração de módulos.

Visualización con audio integrado ideal para retail o demostraciones en tienda.

Fácil instalação

O processo de instalação do LED All-in-One é simples. Primeiro, fixe os gabinetes (três para a série LAPA). Em seguida, conecte cada módulo de display LED aos gabinetes e, por fim, conecte o cabo de alimentação. Esta instalação simples economiza tempo e trabalho, permitindo aos usuários gerenciar facilmente a tela de LED.

Tres pasos simples: fijar gabinetes, montar módulos y conectar energía.

Conexão elétrica simples

A série LAPA funciona com cabo AC duplo, simplificando as conexões de energia e garantindo uma instalação limpa e organizada.

Manutenção rápida

Em caso de falha de um módulo LED ou da placa de sistema, a manutenção pode ser feita pela parte frontal. O módulo LED pode ser facilmente removido utilizando a ferramenta magnética fornecida e substituído rapidamente sem necessidade de cabos.

Instalação versátil com acessórios exclusivos

O produto é oferecido com os componentes necessários, incluindo o suporte de parede na orientação horizontal e as ferramentas para instalação. Para maior conveniência, um suporte dedicado está disponível como opção, permitindo posicionar a tela facilmente conforme suas necessidades de instalação. Além disso, a série LAPA pode ser disposta lado a lado em configuração 1 × N, acomodando até 10 telas para atender ao seu local e finalidade específicos de instalação.

Opciones de montaje: en pared, con base dedicada o configuración multivideo.

LG ConnectedCare em tempo real

A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e controlar remotamente os serviços, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.

Um dos funcionários da LG está monitorando remotamente a tela LED LAPA instalada em um local diferente usando a solução de monitoramento baseada em nuvem da LG chamada LG ConnectedCare.

SoC de alto desempenho com webOS

O SoC Quad Core embutido pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, proporcionando uma reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um reprodutor de mídia. Além disso, a plataforma de sinalização inteligente LG webOS oferece uma interface gráfica intuitiva e ferramentas simples para desenvolvimento de aplicativos.

Multitarea fluida gracias a la plataforma inteligente LG webOS.

Compatível com sistemas de controle de AV

A série LAPA é compatível com o Crestron Connected®* para proporcionar um nível elevado de compatibilidade com controles de AV profissionais, possibilitando uma integração perfeita e controles automatizados** para aumentar a eficiência da gestão dos negócios.

 

 * Uma configuração inicial feita no painel é necessária para a compatibilidade com o Crestron Connected®.

 ** Controle baseado na rede

 *** O Crestron Connected® precisa ser adquirido separadamente.

Há uma tela LAPA na sala de reuniões e um sistema de controle AV que ajuda os usuários a controlar a exibição.

Modo de reunião de trabalho

Com o Modo reunião de trabalho, configure facilmente detalhes da sala de reunião, como o número da sala. Também estão incluídos recursos convenientes, como troca automática de entrada, um temporizador de apresentação e configurações ajustáveis, como brilho automático e modo de imagem.

 

 * Os usuários podem ativar o Modo reunião de trabalho no menu EZ Setting do Signage.

Compartilhamento de tela sem fio

A série LAPA é compatível com o LG One:Quick Share*, uma solução de compartilhamento de tela sem fio. Ele facilita o compartilhamento da tela de um PC com o painel por meio de um botão e do Wi-Fi integrado**, além de permitir o ajuste dos valores das configurações básicas (volume, modo de imagem, brilho automático, etc.) do painel conectado sem a necessidade de um controle remoto.

 

 * O LG One:Quick Share precisa ser adquirido separadamente.

 ** Os usuários precisam habilitar o SoftAP no menu de rede do Signage.

Essa imagem mostra pessoas em uma reunião conectando um dispositivo USB a um laptop e compartilhando a tela por meio da série LAPA na parede.

Proteção contra propagação de chamas

A série LAPA cumpre as normas da classificação BS476 Parte 7 Classe 1, confirmando a sua conformidade com as normas relativas à propagação de chamas. Sua excelente resistência ao fogo pode ajudar a melhorar a segurança no local da instalação.

 

 * A série LAPA foi avaliada quanto à propagação da chama em 1,5 minuto e propagação final da chama de acordo com os procedimentos BS476 Parte 7:1997 (R2016), verificada pela TUV SUDCertification and Testing (China) Co., Ltd. em dezembro de 2024, e atendeu aos requisitos da norma Classe 1 (165+25 mm). (Relatório Técnico N.º 68.189.24.0712.01).

 ** Os resultados ou desempenho reais podem variar dependendo do ambiente de uso.

A série LAPA foi concebida para ser resistente ao fogo.

Capacidade operacional de 5.000 m

A série LAPA foi projetada para funcionar em altitudes de até 5.000 metros. Para dar suporte a essa capacidade, a fonte de alimentação original (PSU) na placa de alimentação foi substituída por uma nova PSU otimizada para desempenho em altas altitudes.

Funcionamiento estable incluso a 5.000 metros de altitud.

* Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

Key Feature

Todas as especificações

PARÂMETROS FÍSICOS

  • Configuração de pixels

    SMD único

  • Distância entre pixels (mm)

    1,88

  • Resolução do módulo (L x A)

    160*90

  • Dimensões do módulo (L x A, mm)

    300*168,75

  • Densidade física de pixels (pixels/㎡)

    284.444

  • Material do gabinete

    Alumínio

  • Acesso de manutenção

    Frente

  • Dimensões da tela (L x A x P, mm, incluindo moldura)

    3.605 x 2.030 x 29,95 (Mais espesso 59,5)

  • Área de superfície da tela (㎡)

    7,29

  • Peso da tela

    155

ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS

  • Ângulo de visualização (horizontal)

    150

  • Ângulo de visualização (vertical)

    150

  • Uniformidade do brilho

    0,98

  • Uniformidade de cor

    ±0,015 Cx, Cy

  • Taxa de contraste

    3.000:1

  • Profundidade de processamento (bits)

    16

  • Temperatura de cor

    3.200 a 9.300

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS

  • Consumo de energia (W/㎡, máx.)

    275

  • Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)

    939

  • Fonte de alimentação (V)

    100 a 240

  • Taxa de quadros (Hz)

    50 / 60

  • Taxa de atualização (Hz)

    3.840

  • Consumo de energia (W/tela, máx.)

    2.000

  • Consumo de energia (W/tela, méd.)

    750

  • Dissipação térmica (BTU/h/tela, máx.)

    6.825

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

  • Temperatura de operação (℃)

    0℃ a +40℃

  • Umidade de Operação

    10 a 90% RH

  • Classificação IP frente

    IP30

  • Classificação IP traseira

    IP30

  • Vida útil do LED (meio brilho)

    100.000

PADRÃO

  • Certificação

    CE,FCC,ETL,CB,CE-RED EMC Classe A

AMBIENTE

  • Ambiente

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    Incorporado (webOS)

ALTO-FALANTE

  • Alto-falante

    Embutido (9W + 9W)

