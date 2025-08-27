Série GSPB Outdoor de Alta Luminosidade com 3,91 mm

*A disponibilidade do serviço ‘LG ConnectedCare’ varia conforme a região e deve ser adquirida separadamente. Entre em contato com o representante de vendas da LG em sua região para mais detalhes.

*Os itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Placa Principal (Temperatura, Status do Sinal, Versão FPGA, Status da Conexão Ethernet), Placa Receptora (Temperatura, Potência do LED)

*A interface gráfica real pode variar entre diferentes versões do webOS.

*As soluções de software LG precisam ser adquiridas separadamente.