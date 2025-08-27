About Cookies on This Site

Série GSPB Outdoor de Alta Luminosidade com 3,91 mm
Solicitar orçamento

Série GSPB Outdoor de Alta Luminosidade com 3,91 mm

Série GSPB Outdoor de Alta Luminosidade com 3,91 mm

GSPB039-CA
front view
Principais recursos

  • Pixel Pitch: 3,91 mm
  • Brilho: 8.000 nits
  • Acesso de Serviço: Frontal e Traseiro
  • Classificação IP: IP65 (Frontal / Traseira)
Mais

LED Outdoor externo para
atração de médio alcance

Chame a atenção dos transeuntes com exibições atraentes.

Uma grande tela de LED está instalada na parede externa da entrada do edifício. Mesmo sob luz solar intensa, o conteúdo da tela é claramente visível.

* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Atração de média distância

Projetado para aplicações de média distância, o modelo da série GSPB se destaca em atrair atenção a partir de uma distância moderada. Perfeito para shoppings e fachadas de prédios baixos, garante que sua mensagem seja vista com apenas um olhar para cima.

Uma grande tela GSPB está instalada na parede externa de um prédio de baixa altura.

Eficiência Energética Aprimorada

Em comparação com o modelo padrão anterior da LG, o brilho foi aumentado em 3.000 nits, mantendo níveis de consumo de energia ligeiramente menores. Isso significa que o display é mais brilhante e mais eficiente em termos de energia, o que pode ajudar a economizar nos custos operacionais.  

                                                                                                              

 * A comparação é com o modelo GSCD39-KK. GSCD039-KK: 660 W/m², GSPB039-CA: 630 W/m²

 

Instalação Flexível

A série GSPB oferece dois tamanhos de gabinetes, permitindo uma configuração de tamanho de tela que atende perfeitamente às demandas dos clientes. Ambos os gabinetes cortados lateralmente também podem ser usados conforme descrito. A série GSPB se integra perfeitamente ao ambiente e entrega conteúdo de forma fluida aos clientes.

O uso de dois tamanhos de gabinetes e uma instalação em formato L permite que a tela de LED seja montada perfeitamente na parede de canto do edifício.

Alto Brilho para Ambientes Externos

Com um excelente brilho de 8.000 nits, ela exibe o conteúdo de forma nítida e atrai a atenção do público, sendo o display ideal para visibilidade ao ar livre.

Compatibilidade com Soluções de Software LG

Quando conectada ao controlador de sistema CVCA / CBCA da LG, a série GSPB é compatível com soluções de software LG, incluindo SuperSign CMS, LED Assistant e ConnectedCare, que ajudam os clientes a operar seus negócios de forma adequada.

O funcionário da LG está monitorando remotamente a série GSPB instalada em outro local, usando uma solução de monitoramento em nuvem da LG. O controlador de sistema com webOS permite que a série GSPB seja compatível com as soluções de software da LG.

*A disponibilidade do serviço ‘LG ConnectedCare’ varia conforme a região e deve ser adquirida separadamente. Entre em contato com o representante de vendas da LG em sua região para mais detalhes.

*Os itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Placa Principal (Temperatura, Status do Sinal, Versão FPGA, Status da Conexão Ethernet), Placa Receptora (Temperatura, Potência do LED)

*A interface gráfica real pode variar entre diferentes versões do webOS.

*As soluções de software LG precisam ser adquiridas separadamente.

Todas as especificações

PARÂMETROS FÍSICOS

  • Configuração de pixels

    SMD Único

  • Resolução do módulo (L x A)

    128×64

  • Dimensões do módulo (L x A, mm)

    500×250

  • Peso por módulo (kg)

    1.6

  • Nº de módulos por gabinete (L x A)

    2×4

  • Resolução do gabinete (L x A)

    256×256

  • Dimensões do gabinete (L x A x P, mm)

    1,000 x 1,000 x 87

  • Área de superfície do gabinete (㎡)

    1

  • Peso por gabinete (kg/unidade)

    23

  • Peso por metro quadrado (kg/㎡)

    23

  • Densidade física de pixels (pixels/㎡)

    65536

  • Material do gabinete

    Alumínio

ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS

  • Temperatura de cor (K)

    3.200 ~ 9.300

  • Ângulo de visualização (horizontal)

    160

  • Ângulo de visualização (vertical)

    150

  • Uniformidade do brilho

    0.97

  • Uniformidade de cor

    ±0.003Cx,Cy

  • Taxa de contraste

    20.000:1

  • Profundidade de processamento (bits)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS

  • Consumo de energia (W/gabinete, máx.)

    630

  • Consumo de energia (W/gabinete, méd.)

    210

  • Consumo de energia (W/㎡, máx.)

    630

  • Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, máx.)

    2,150

  • Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, méd.)

    717

  • Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)

    2,150

  • Fonte de alimentação (V)

    100 a 240

  • Taxa de quadros (Hz)

    50 / 60

  • Taxa de atualização (Hz)

    7,680

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

  • Temperatura de operação (℃)

    -30°C a +50°C

  • Umidade de Operação

    10~99%RH

  • Classificação IP frente

    IP65

  • Classificação IP traseira

    IP65

  • Vida útil do LED (meio brilho)

    100,000

PADRÃO

  • Certificação

    CE, ETL, FCC, CB(TBD), BIS(TBD), KC (TBD) Classe EMC A

AMBIENTE

  • Ambiente

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    CVCA / CBCA / LCIN

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.