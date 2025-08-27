Série GSPB Outdoor de Alta Luminosidade com 3,91 mm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LED Outdoor externo para
atração de médio alcance
Chame a atenção dos transeuntes com exibições atraentes.
Uma grande tela de LED está instalada na parede externa da entrada do edifício. Mesmo sob luz solar intensa, o conteúdo da tela é claramente visível.
* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Atração de média distância
Projetado para aplicações de média distância, o modelo da série GSPB se destaca em atrair atenção a partir de uma distância moderada. Perfeito para shoppings e fachadas de prédios baixos, garante que sua mensagem seja vista com apenas um olhar para cima.
Eficiência Energética Aprimorada
Em comparação com o modelo padrão anterior da LG, o brilho foi aumentado em 3.000 nits, mantendo níveis de consumo de energia ligeiramente menores. Isso significa que o display é mais brilhante e mais eficiente em termos de energia, o que pode ajudar a economizar nos custos operacionais.
* A comparação é com o modelo GSCD39-KK. GSCD039-KK: 660 W/m², GSPB039-CA: 630 W/m²
Instalação Flexível
A série GSPB oferece dois tamanhos de gabinetes, permitindo uma configuração de tamanho de tela que atende perfeitamente às demandas dos clientes. Ambos os gabinetes cortados lateralmente também podem ser usados conforme descrito. A série GSPB se integra perfeitamente ao ambiente e entrega conteúdo de forma fluida aos clientes.
Alto Brilho para Ambientes Externos
Com um excelente brilho de 8.000 nits, ela exibe o conteúdo de forma nítida e atrai a atenção do público, sendo o display ideal para visibilidade ao ar livre.
Compatibilidade com Soluções de Software LG
Quando conectada ao controlador de sistema CVCA / CBCA da LG, a série GSPB é compatível com soluções de software LG, incluindo SuperSign CMS, LED Assistant e ConnectedCare, que ajudam os clientes a operar seus negócios de forma adequada.
O funcionário da LG está monitorando remotamente a série GSPB instalada em outro local, usando uma solução de monitoramento em nuvem da LG. O controlador de sistema com webOS permite que a série GSPB seja compatível com as soluções de software da LG.
*A disponibilidade do serviço ‘LG ConnectedCare’ varia conforme a região e deve ser adquirida separadamente. Entre em contato com o representante de vendas da LG em sua região para mais detalhes.
*Os itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Placa Principal (Temperatura, Status do Sinal, Versão FPGA, Status da Conexão Ethernet), Placa Receptora (Temperatura, Potência do LED)
*A interface gráfica real pode variar entre diferentes versões do webOS.
*As soluções de software LG precisam ser adquiridas separadamente.
Key Feature
- Pixel Pitch: 3,91 mm
- Brilho: 8.000 nits
- Acesso de Serviço: Frontal e Traseiro
- Classificação IP: IP65 (Frontal / Traseira)
Todas as especificações
PARÂMETROS FÍSICOS
Configuração de pixels
SMD Único
Resolução do módulo (L x A)
128×64
Dimensões do módulo (L x A, mm)
500×250
Peso por módulo (kg)
1.6
Nº de módulos por gabinete (L x A)
2×4
Resolução do gabinete (L x A)
256×256
Dimensões do gabinete (L x A x P, mm)
1,000 x 1,000 x 87
Área de superfície do gabinete (㎡)
1
Peso por gabinete (kg/unidade)
23
Peso por metro quadrado (kg/㎡)
23
Densidade física de pixels (pixels/㎡)
65536
Material do gabinete
Alumínio
ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS
Temperatura de cor (K)
3.200 ~ 9.300
Ângulo de visualização (horizontal)
160
Ângulo de visualização (vertical)
150
Uniformidade do brilho
0.97
Uniformidade de cor
±0.003Cx,Cy
Taxa de contraste
20.000:1
Profundidade de processamento (bits)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS
Consumo de energia (W/gabinete, máx.)
630
Consumo de energia (W/gabinete, méd.)
210
Consumo de energia (W/㎡, máx.)
630
Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, máx.)
2,150
Dissipação térmica (BTU/h/gabinete, méd.)
717
Dissipação térmica (BTU/h/m², máx.)
2,150
Fonte de alimentação (V)
100 a 240
Taxa de quadros (Hz)
50 / 60
Taxa de atualização (Hz)
7,680
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de operação (℃)
-30°C a +50°C
Umidade de Operação
10~99%RH
Classificação IP frente
IP65
Classificação IP traseira
IP65
Vida útil do LED (meio brilho)
100,000
PADRÃO
Certificação
CE, ETL, FCC, CB(TBD), BIS(TBD), KC (TBD) Classe EMC A
AMBIENTE
Ambiente
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
CVCA / CBCA / LCIN
