O LG SuperSign CMS, incluindo um editor de conteúdo fácil de usar, ajuda os usuários a criar conteúdo de sinalização digital facilmente. Com o editor e os modelos personalizáveis projetados para vários setores, as empresas podem criar e atualizar conteúdo de sinalização dinâmico com rapidez. A solução também permite a importação de conteúdo externo de serviços de streaming, vídeos e páginas da Web, oferecendo às empresas uma ampla gama de opções para criar e exibir conteúdo relevante. Seja exibindo painéis de menu, promoções ou atualizações de notícias, o LG SuperSign CMS facilita a criação e o gerenciamento de conteúdo envolvente para visores de sinalização digital.