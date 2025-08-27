We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A ferramenta essencial para
gerenciar seu conteúdo e dispositivos sem esforço
O LG SuperSign CMS é uma solução completa para gerenciamento de conteúdo que simplifica o processo com sua ampla gama de recursos. Com o LG SuperSign CMS, os usuários podem criar, editar e agendar conteúdo com facilidade e distribuí-lo em uma variedade de dispositivos LG. Além disso, o LG SuperSign CMS pode monitorar e controlar dispositivos nos quais está instalado, permitindo o gerenciamento e a resolução centralizados de problemas.
Criação de conteúdo
O LG SuperSign CMS, incluindo um editor de conteúdo fácil de usar, ajuda os usuários a criar conteúdo de sinalização digital facilmente. Com o editor e os modelos personalizáveis projetados para vários setores, as empresas podem criar e atualizar conteúdo de sinalização dinâmico com rapidez. A solução também permite a importação de conteúdo externo de serviços de streaming, vídeos e páginas da Web, oferecendo às empresas uma ampla gama de opções para criar e exibir conteúdo relevante. Seja exibindo painéis de menu, promoções ou atualizações de notícias, o LG SuperSign CMS facilita a criação e o gerenciamento de conteúdo envolvente para visores de sinalização digital.
Editor de conteúdo fácil de usar
Os usuários podem criar e atualizar rapidamente o conteúdo para sua sinalização digital. Com uma interface amigável e uma ampla gama de opções de personalização, o editor de conteúdo permite que você crie, edite e gerencie conteúdo envolvente com facilidade para seus visores de sinalização digital. Quer seja você um designer experiente ou um novato em sinalização digital, o editor de conteúdo fornece as ferramentas para criar exibições impactantes e eficientes que cativam o público e geram resultados.
Modelos personalizáveis
Crie conteúdo específico do setor com facilidade. Vários modelos são oferecidos para conveniência do usuário, categorizados por setor ou finalidade, incluindo layouts básicos, bares/restaurantes, compras, hotéis, informações, transporte e hospitais.
Integração de conteúdo externo
Para conteúdos produzidos e armazenados externamente e para importação de conteúdo externo, o sistema inclui um recurso de vídeo e streaming na Web, que permite a reprodução de conteúdo de streaming em tempo real por meio de endereços da Web de transmissão de imagem, áudio e vídeo.
Distribuição de conteúdo
O recurso de distribuição de conteúdo não apenas simplifica o processo de compartilhamento de conteúdo, mas também permite que os usuários registrem o conteúdo criado por meio do editor na sinalização e o propaguem facilmente para os visores vinculados à solução. Com esta função, os usuários podem criar agendas que incluem vários itens de conteúdo e distribuí-los para os visores designados. É possível definir as programações detalhadas dos visores com antecedência para reprodução recorrente ou única, indicando horários, dias ou dias da semana específicos.
Distribuição multicanal
O recurso de distribuição multicanal é uma ferramenta avançada que simplifica o processo de alteração de conteúdo em um visor. Com esse recurso, os usuários podem definir conteúdos diferentes para cada canal e alternar facilmente entre os canais para ajustar o conteúdo exibido. Essa flexibilidade permite que os usuários criem uma experiência verdadeiramente dinâmica e envolvente para seu público, com a capacidade de exibir uma variedade de conteúdo em um único visor.
Sincronização simplificada do painel de vídeo de parede
A sincronização simples de mídia é outro recurso que permite que um visor de tela grande seja facilmente dividido em painéis separados com vídeos diferentes, sem a necessidade de uma divisão de vídeo demorada. Isso reduz efetivamente o longo processo de edição e codificação de conteúdo para painéis de vídeo. Agora, tudo o que os usuários precisam fazer é selecionar o vídeo a ser reproduzido e especificar a área de exibição para cada parte da sinalização.
Gerenciamento de dispositivos
O LG SuperSign CMS oferece um recurso eficiente de gerenciamento de dispositivos que permite aos administradores monitorar e controlar vários dispositivos de sinalização digital remotamente de um único local. Esse recurso permite a rápida identificação e solução de problemas, bem como ajustes de configurações como volume e brilho, garantindo que todos os visores estejam funcionando corretamente e exibindo o conteúdo pretendido.
Monitoramento
O recurso de monitoramento fornece acompanhamento em tempo real do conteúdo da sinalização, o que é essencial para garantir o bom funcionamento de todos os dispositivos conectados. Os dispositivos vinculados à solução podem ser exibidos em formato de lista ou mapa, fornecendo uma visão geral do status de todos os dispositivos conectados.
Controle
O recurso de controle permite que os usuários ajustem as configurações de qualquer sinalização registrada com apenas alguns cliques. Os usuários podem alterar facilmente o conteúdo exibido e outras configurações, garantindo que os visores de sinalização digital estejam sempre atualizados e exibindo o conteúdo correto.
Solução unificada
O LG SuperSign CMS é uma solução de gerenciamento de sinalização digital otimizada para todos os visores de sinalização da LG. Qualquer conteúdo criado pelo LG SuperSign CMS pode ser utilizado independentemente dos tipos de visor. Isso significa que o LG SuperSign CMS pode conectar e gerenciar perfeitamente diferentes tipos de sinalização digital (alto brilho, painel de vídeo, LED etc.) usando um único servidor, tornando-se uma solução versátil para administradores de sistema.
Conectividade do banco de dados externo
O LG SuperSign CMS pode se conectar a bancos de dados externos, permitindo que dados em tempo real sejam exibidos em conjunto com o conteúdo do SuperSign. Esse recurso é particularmente útil para exibir informações como condições climáticas ou atualizações de status de voos, que podem ser alteradas automaticamente e exibidas em tempo real.
Consumo de energia otimizado
O nível de brilho dos visores de sinalização digital é um fator importante na determinação do seu consumo de energia. O LG SuperSign CMS oferece controle prático para vários dispositivos, incluindo programação de brilho, o que ajuda a otimizar o consumo de energia.