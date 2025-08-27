About Cookies on This Site

Vários tipos de visores de sinalização estão instalados no aeroporto. Como os diversos monitores em uma área estão conectados ao mesmo servidor, eles podem ser monitorados e controlados pelo LG SuperSign Control+.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Solução local para mais controle e eficiência

O LG SuperSign Control+ é uma solução de gerenciamento de sinalização local que fornece recursos de controle e monitoramento remotos otimizados para o webOS Signage da LG. Como uma solução local, ela requer sua própria infraestrutura de TI e rede, mas pode oferecer suporte para integração com até 3.000 visores de sinalização, tornando-a adequada para empresas com muitos dispositivos. Além disso, para facilitar o gerenciamento de diversos dispositivos, vários administradores podem acessar a solução.

Vários tipos de visores estão instalados no saguão da empresa.

Estrutura do LG SuperSign Control+

A configuração ilustra que vários dispositivos conectados ao servidor equipado com a solução LG SuperSign Control+ são mostrados à direita e podem ser gerenciados utilizando um PC à esquerda.

Monitoramento

O monitoramento é um componente crucial na operação de dispositivos de sinalização, que proporciona benefícios essenciais para o gerenciamento adequado dos seus dispositivos de sinalização digital. Veja como o LG SuperSign Control+ pode monitorar dispositivos de sinalização digital.

Um administrador de TI está monitorando dispositivos enquanto visualiza o painel e a tela de gerenciamento de equipamentos da solução LG SuperSign Control+.

Painel intuitivo

O painel intuitivo fornece aos usuários uma visão geral das informações relacionadas aos dispositivos de sinalização. Isso inclui um resumo dos status do dispositivo e um histórico de problemas. Ao usar dicas visuais, como cores, os usuários podem entender facilmente o status atual dos dispositivos conectados à solução. Além disso, o painel permite que os usuários identifiquem quais dispositivos estão enfrentando problemas frequentes, permitindo uma rápida resolução de problemas.

Visualização em miniatura

O recurso de visualização de miniaturas exibe instantâneos em tempo real do conteúdo que está sendo reproduzido nos dispositivos de sinalização. Isso dá aos usuários uma visão em tempo real do que está sendo exibido nas telas. Ao monitorar as miniaturas, os usuários podem garantir que o conteúdo esteja sendo reproduzido corretamente na sinalização que estão operando.

Limites de avisos / Alertas por e-mail

O LG SuperSign Control+ permite que os usuários definam limites de avisos personalizados com base em finalidades específicas, como temperatura ou outras métricas. Esses limites podem ser configurados para diferentes grupos ou categorias de dispositivos. Quando um valor excede o limite definido, o sistema envia automaticamente uma notificação por e-mail ao observador designado, fornecendo relatórios de erro imediatos. Essa abordagem proativa garante que os usuários sejam alertados sobre possíveis problemas, mesmo que o dispositivo pareça estar funcionando normalmente. Ao receber notificações de aviso antecipadas, os usuários podem tomar medidas preventivas para lidar com falhas esperadas e reduzir o tempo de inatividade.

Se a temperatura dos dispositivos externos ultrapassar o limite definido, uma notificação por e-mail será enviada automaticamente ao responsável.

Controle de dispositivos

Ao operar visores de sinalização, frequentemente é necessário ter controle sobre eles. O LG SuperSign Control+ oferece aos usuários a capacidade de gerenciar seus dispositivos de forma eficaz, desde fazer ajustes simples de configuração até programar configurações diferentes para horários diferentes.

Os vários visores instalados no saguão da empresa exibem imagens vívidas.

Controle de vários dispositivos

O LG SuperSign Control+ facilita o controle de vários dispositivos simultaneamente. Quando há vários dispositivos que exigem alterações nas configurações, você pode selecioná-los todos de uma vez e aplicar as alterações em lote. Ao entrar no modo de seleção, você pode escolher vários dispositivos e modificar suas configurações de maneira eficiente e simplificada.

Controle remoto

Com o LG SuperSign Control+, você pode controlar remotamente os visores de sinalização desejados. Este recurso de controle remoto permite que você ajuste configurações básicas, como brilho, a partir de uma localização central. Além disso, o LG SuperSign Control+ mantém um histórico de alterações nas configurações, permitindo que você reverta facilmente para as configurações anteriores em caso de erros ao ajustar as configurações.

Configuração de agendamentos

O LG SuperSign Control+ oferece a capacidade de definir agendamentos para controlar vários aspectos da exibição da sinalização. Você pode ajustar o brilho, a luz de fundo, o contraste e outras configurações com base em horários específicos. Essa flexibilidade permite que você personalize o visor de acordo com o ambiente do usuário ou requisitos específicos. O nível de brilho dos visores de sinalização digital é um fator importante na determinação do seu consumo de energia. O LG SuperSign Control+ oferece controle prático para vários dispositivos, incluindo programação de brilho, o que ajuda a otimizar o consumo de energia.

Com o tempo, o brilho da sinalização se adapta às mudanças na iluminação externa. Os usuários têm a opção de ajustar para aumentar o brilho sob luz solar forte e diminuir o brilho em condições mais escuras.

Gerenciamento

Ferramentas de gerenciamento podem ser úteis ao gerenciar muitos dispositivos. O LG SuperSign Control+ oferece outros tipos de gerenciamento necessários para executar monitores, como gerenciamento de contas e histórico, além do gerenciamento de dispositivos.

Dois administradores gerenciam dispositivos utilizando o LG SuperSign Control+ em PCs pessoais.

Gerenciamento de dispositivos

O LG SuperSign Control+ oferece gerenciamento eficiente de dispositivos, permitindo que você categorize e agrupe dispositivos com base em sua finalidade. Esse recurso é particularmente útil ao lidar com muitos dispositivos. Você pode visualizar facilmente o status dos seus dispositivos por meio da exibição de lista, que exibe informações essenciais, como números de série, nomes de modelos e endereços IP.

Gerenciamento de contas

O LG SuperSign Control+ tem capacidade para integrar e gerenciar até 3.000 dispositivos. Considerando o desafio de gerenciar muitos dispositivos, é oportuno atribuir permissões diferentes a administradores diferentes. Isso permite um gerenciamento de dispositivos mais eficiente e seguro ao distribuir responsabilidades entre diversas pessoas autorizadas.

Gerenciamento de histórico

O LG SuperSign Control+ monitora o histórico de problemas e configurações do dispositivo, facilitando o gerenciamento abrangente do dispositivo. O registro do histórico de problemas permite respostas proativas a falhas recorrentes em dispositivos específicos. Além disso, sempre que são feitas alterações nas configurações do dispositivo, o sistema as registra, fornecendo uma referência valiosa. Isso significa que, mesmo que configurações incorretas sejam aplicadas, elas podem ser facilmente restauradas consultando o registro do histórico, garantindo um gerenciamento tranquilo e minimizando possíveis erros.

Se um dispositivo encontrar um erro, o usuário poderá revisar seu histórico de problemas.