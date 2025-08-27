O LG SuperSign Control+ oferece a capacidade de definir agendamentos para controlar vários aspectos da exibição da sinalização. Você pode ajustar o brilho, a luz de fundo, o contraste e outras configurações com base em horários específicos. Essa flexibilidade permite que você personalize o visor de acordo com o ambiente do usuário ou requisitos específicos. O nível de brilho dos visores de sinalização digital é um fator importante na determinação do seu consumo de energia. O LG SuperSign Control+ oferece controle prático para vários dispositivos, incluindo programação de brilho, o que ajuda a otimizar o consumo de energia.