O LG SuperSign WB é uma solução de software que controla o balanço de branco de um painel de vídeo ou monitores de sinalização padrão. A LG revolucionará a maneira como você conduz seus negócios. O LG SuperSign WB permite ajustes fáceis e inteligentes em um painel de vídeo para um balanço de branco uniforme com dois modos de calibração. Tanto a calibração do sensor quanto da câmera alcança um balanço de branco consistente em todos os monitores conectados, com a calibração da câmera projetada para reduzir o tempo e o investimento em mão de obra por meio de um processo simples e automatizado.