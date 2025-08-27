We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Uma solução para controlar
o balanço de branco da sinalização
O LG SuperSign WB é uma solução de software que controla o balanço de branco de um painel de vídeo ou monitores de sinalização padrão. A LG revolucionará a maneira como você conduz seus negócios. O LG SuperSign WB permite ajustes fáceis e inteligentes em um painel de vídeo para um balanço de branco uniforme com dois modos de calibração. Tanto a calibração do sensor quanto da câmera alcança um balanço de branco consistente em todos os monitores conectados, com a calibração da câmera projetada para reduzir o tempo e o investimento em mão de obra por meio de um processo simples e automatizado.
Estrutura
Principais recursos
Detalhes
Calibração manual
Mesmo se o usuário não for especialista, a calibração manual oferece um ambiente de edição descomplicado ao possibilitar que os usuários ajustem o balanço de branco pela própria IU da LG.
Calibração por sensor
A calibração do sensor é baseada no algoritmo exclusivo da LG para alta qualidade. Ela é compatível com sensores gerais disponíveis no mercado e considera o ambiente de instalação.