Supersign WB

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Uma solução para controlar
o balanço de branco da sinalização

O LG SuperSign WB é uma solução de software que controla o balanço de branco de um painel de vídeo ou monitores de sinalização padrão. A LG revolucionará a maneira como você conduz seus negócios. O LG SuperSign WB permite ajustes fáceis e inteligentes em um painel de vídeo para um balanço de branco uniforme com dois modos de calibração. Tanto a calibração do sensor quanto da câmera alcança um balanço de branco consistente em todos os monitores conectados, com a calibração da câmera projetada para reduzir o tempo e o investimento em mão de obra por meio de um processo simples e automatizado.

Estrutura

Antes da calibração, Serial, Calibração do sensor, Sensor, Calibração da câmera, Câmera DSLR, Após a calibração

Principais recursos

Calibração automática

Ajuste facilmente o balanço de branco com poucas alterações nas configurações

Alta precisão

Com interface de usuário intuitiva, faça ajustes finos como especialistas

Otimizado para painéis de vídeo

Execute facilmente a calibração do painel de vídeo por meio da interface do usuário do assistente

Detalhes

Calibração manual

Mesmo se o usuário não for especialista, a calibração manual oferece um ambiente de edição descomplicado ao possibilitar que os usuários ajustem o balanço de branco pela própria IU da LG.

Calibração por sensor

A calibração do sensor é baseada no algoritmo exclusivo da LG para alta qualidade. Ela é compatível com sensores gerais disponíveis no mercado e considera o ambiente de instalação.

Calibração da câmera

É possível tirar uma foto de um painel de vídeo, semelhante a um ponto de vista humano, e calibrá-la para diversos monitores simultaneamente.