Visuel clé LG CES 2026 World Premiere avec la signature « Life’s Good. Innovation in tune with you » et une vitrine AI.

ces2026 - Life's good - with Affectionate Intelligence

*Pour une expérience plus personnalisée, vous pouvez utiliser la fonction de traduction automatique de votre navigateur pour explorer le site.

Guide AudioHistoireTemps fortsOffresLG IA

Aperçu du kiosque LG CES 2026

Guide audio LG CES 2026

Guide audio LG CES 2026

Histoires du CES 2026

Temps forts de l’innovation LG au CES 2026

Le téléviseur LG Wallpaper OLED, installé sur un support en verre transparent, se distingue par un design ultra-fin de classe 9 mm et la technologie Hyper Radiant Color, offrant une scène lumineuse de baleine.
LG OLED evo AI

Le téléviseur Wallpaper, réinventé. L’excellence dans sa forme la plus fine.

L’écran du téléviseur LG Micro RGB met en valeur la technologie Micro RGB avec Micro Dimming Ultra, offrant des couleurs vives aux reflets de pierres précieuses qui soulignent une luminosité de pointe élevée, un contraste profond et un contrôle précis des couleurs sur fond sombre.
LG Micro RGB evo AI

Micro RGB, réinventé. La nouvelle évolution de la couleur.

Le téléviseur LG Gallery est présenté dans un salon chaleureux, avec un cadre blanc épuré et une œuvre affichée à l’écran, s’intégrant harmonieusement à l’intérieur comme un tableau encadré.
LG ART TV

Redéfinir l’ART TV au-delà des limites.

Le moniteur de jeu LG UltraGear evo IA, présenté au CES 2026, est le premier moniteur de jeu MiniLED 5K au monde doté de la technologie de suréchantillonnage IA 5K et a été récompensé aux CES 2026 Innovation Awards.
LG UltraGear evo AI

Le nouvel UltraGear evo de nouvelle génération, propulsé par la première technologie mondiale de suréchantillonnage AI en 5K.

LG CES 2026 Offres & Jeu-concours

Bannière promotionnelle mettant en avant les téléviseurs et moniteurs LG OLED de pointe, présentant une innovation d’affichage avancée avec des offres exclusives sur la technologie OLED haut de gamme.

L’innovation de pointe en téléviseurs et moniteurs OLED

À partir de 609,99 $ !

L'innovation de pointe en téléviseurs et moniteurs OLED
Bannière promotionnelle invitant les utilisateurs à rejoindre l’avenir de l’innovation LG avec la possibilité de gagner des billets pour les Toronto Maple Leafs.

LG | MLSE 

Joignez-vous à l’avenir de l’innovation LG et courez la chance de gagner des billets pour les Maple Leafs !

Expérience LG IA

LG présente deux écrans mettant en valeur sa technologie de téléviseur AI : l’un affiche webOS pour l’AI avec la Magic Remote, tandis que l’autre met en avant le processeur AI alpha 11, qui affine la netteté et la texture de l’image grâce à un traitement avancé par IA pour offrir un rendu plus naturel.
LG IA TV

La prochaine génération de LG IA TV

Une gamme d’électroménagers LG, comprenant des réfrigérateurs, des lave-linge, des sécheuses et des appareils de cuisine, est présentée sur une scène sombre au sol inspiré d’un motif de circuit imprimé.
Électroménagers LG IA

Découvrez la technologie AI Core-Tech des électroménagers LG

La vision de LG Mobilité pour la conduite intelligente de demain est illustrée dans un labyrinthe futuriste, où des sphères lumineuses représentent des solutions d’AI parfaitement intégrées — unité centrale, affichage automobile, connectivité, ADAS et logiciels.
LG Mobilité

Roulez en harmonie : l’expérience embarquée LG Mobilité

Bannière des prix LG au CES 2026 intitulée « Innovation en harmonie avec vous », présentant sept produits phares de LG récompensés aux CES 2026 Innovation Awards, dont des distinctions Best of Innovation, affichés successivement afin de mettre en lumière des solutions de vie intelligente de nouvelle génération et l’excellence des technologies d’affichage.

Innovation Award winning product image.

Récompensé pour « Innovation en harmonie avec vous » au CES 2026

Récompensé pour « Innovation en harmonie avec vous » au CES 2026
Bannière LG Newsroom mettant en avant la couverture du CES 2026, avec les LG Twin Towers illuminées.

Salle de presse LG

Découvrez nos dernières innovations au CES 2026 en explorant la salle de presse LG 

Salle de presse LG