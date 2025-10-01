Avertissement







1) Classe ultra-mince 9 mm

La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente à l’écran.







2) Technologie Hyper Radiant Color

Les téléviseurs LG OLED ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.







3) Luminosité X3,9

La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

La luminosité maximale est 3,9 fois plus élevée que celle des OLED conventionnels (@3 % de fenêtre) selon des mesures internes.







4) Noir Parfait et Couleurs Parfaites

L’écran LG OLED est certifié par UL pour le Noir Parfait, mesuré selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

L’écran LG OLED est certifié par UL pour les Couleurs Parfaites, mesuré selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

La performance réelle peut varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

La certification True Visual Experience par TUV signifie que le produit a obtenu la meilleure note « Parfait » dans les cinq critères de qualité visuelle ambiante (noirceur, vivacité, contraste perceptuel, précision des dégradés et modulation du contraste ambiant), testée selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection jusqu’à 500 lux.

L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 % mesurée selon CIE DE2000 avec 125 motifs de couleur.

Le volume de gamme de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur à celui de l’espace colorimétrique DCI-P3, vérifié indépendamment par Intertek.

La réflectance est mesurée en tant que valeur SCI (Specular Component Included) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.

L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour Reflection Free Premium, mesuré selon la méthode IDMS 11.2.2 (sampling-sphere).







5) Reflection Free Premium

6) Eyesafe

7) Processeur alpha 11 AI Gen3 4K

Comparé aux modèles OLED evo de l’année précédente (α9 AI Processor Gen8).







8) True Wireless et Zero Connect Box

« Téléviseur OLED sans fil » fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

Le placement du Zero Connect Box dans un meuble peut entraîner des interférences selon le matériau et l’épaisseur du meuble.

Visuellement sans perte, basé sur des tests internes selon ISO/IEC 29170-2 ; les résultats peuvent varier selon l’état de la connexion.

Le Zero Connect Box doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au Zero Connect Box.

Une connexion du câble d’alimentation est requise à la fois pour l’écran du téléviseur et pour le Zero Connect Box.

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger espace entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

La technologie Zero Connect fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.