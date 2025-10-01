About Cookies on This Site

Téléviseur Wallpaper, la grandeur renaît
La grandeur au plus mince

Le LG OLED evo W6 est présenté comme une ligne ultra-mince qui s’ouvre pour devenir un écran. Une baleine dorée et lumineuse traverse l’affichage, qui est ensuite montré flottant sur un support en verre dans un penthouse.

Un texte "La grandeur dans sa forme la plus mince — Voici le téléviseur Wallpaper" en police sans empattement et en gras. Les lettres présentent un dégradé vibrant du rose au violet sur un fond noir uni.

Notre meilleure innovation dans une classe ultra-mince de 9 mm — où la technologie Hyper Radiant Couleur, propulsée par une luminosité inégalée, le Noir Parfait et la Couleur Parfaite, se combine à la technologie True Wireless pour offrir un niveau exceptionnel de design et d’immersion.



Téléviseur Wallpaper dans la classe 9 mm — dans sa forme la plus mince

Une performance sans compromis est incarnée dans notre téléviseur Wallpaper ultra-mince de 9 mm. Rien ne dépasse, rien ne perturbe. Ce design Wallpaper s’intègre parfaitement à votre mur, offrant une sophistication raffinée qui élève votre intérieur à la perfection. 1)

Le LG OLED evo W6 est présenté comme une ligne verticale ultra-fine qui s’étend pour devenir un écran. Il est monté à plat contre une cloison en verre transparent, affichant une peinture vibrante qui semble flotter dans les airs.

Le LG OLED evo W6 est présenté sous deux angles : l’un monté sur une cloison en verre transparent affichant une peinture, et l’autre en profil latéral mettant en valeur sa minceur.

Technologie Hyper Radiant Couleur dans la classe 9 mm — dans sa forme la plus mince

Repoussant les limites du design ultra-mince de 9 mm, notre téléviseur Wallpaper LG OLED evo W6 élève chaque aspect de la qualité d’image à un tout nouveau niveau. Il offre une luminosité incomparable, un Noir Parfait et des Couleurs Parfaites en toute lumière grâce à la technologie Reflection Free Premium, tout en conservant des visuels 4K époustouflants grâce à notre meilleur processeur alpha 11 AI Gen3. Découvrez l’OLED comme jamais auparavant — voyez la différence, ressentez l’éclat et explorez un nouveau standard en matière de visionnage. 2)

Le LG OLED evo W6 affiche des icônes techniques pour X3,9 OLED plus lumineux, Noir et Couleurs Parfaits, et Dual AI Engine au-dessus d’une explosion cosmique de couleurs violettes et bleues, mettant en valeur ses performances d’affichage avancées.

X3,9 plus lumineux, atteignant le summum de la luminosité

Le nouveau Light Boosting Algorithm et l’architecture Light Control du processeur alpha 11 AI Gen3 offrent jusqu’à X3,9 de luminosité maximale, révélant des hautes lumières plus éclatantes et des détails plus nets. 3)

Une image d’une baleine dorée lumineuse émergeant à travers les nuages, symbolisant la performance d’image X3,9 plus lumineuse du LG OLED evo W6.

Noir Parfait et Couleurs Parfaites en toute lumière

Le Noir Parfait et les Couleurs Parfaites restent fidèles en pleine lumière comme dans l’obscurité, le noir certifié UL apportant profondeur et clarté, et les niveaux de couleur certifiés UL offrant précision et éclat. 4)

Une image montrant un arrière-plan passant de l’obscurité à la lumière tout en conservant une qualité d’image nette, mettant en valeur la performance Noir Parfait et Couleurs Parfaites du LG OLED evo W6.

Une image présentant les certifications testées par Intertek pour le LG OLED evo W6, incluant Reflection Free Premium, une fidélité des couleurs à 100 % jusqu’à 500 lux, et un volume de couleur à 100 % selon DCI-P3.

Certifié Reflection Free pour un Noir Parfait surpassant l’Anti-Reflet

L’écran OLED Reflection Free de LG minimise les reflets tout en préservant la transmissivité pour un Noir et des Couleurs sans compromis, tandis que les écrans OLED Anti-Glare absorbent et dispersent la lumière, transformant le noir en gris et déformant les couleurs, surtout en environnement lumineux. 5)

Une image montrant un arrière-plan passant de l’obscurité à la lumière tandis qu’un puma noir reste net, illustrant la technologie Reflection Free Premium du LG OLED evo W6.

Une image montrant la certification Eyesafe RPF40, attestant de la réduction de la lumière bleue pour un visionnage confortable sur le LG OLED evo W6.

Certifié Eyesafe pour réduire la lumière bleue, chaque image reste agréable pour les yeux. 6)

Nouveau processeur AI, désormais avec Dual AI Engine

Le processeur alpha 11 AI Gen3 repousse les limites des performances OLED en contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-émissifs — désormais encore plus puissant avec le Dual AI Engine. Allant au-delà d’un seul moteur AI, ce traitement avancé affine simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus précise et plus naturelle. 7)

Une image du processeur α11 AI avec Dual AI Engine, mettant en évidence un traitement AI jusqu’à x5,6 plus rapide, un CPU 50 % plus rapide et des performances GPU améliorées de 70 % sur le LG OLED evo W6.

Au-delà des limites— Sans fil véritable

Au-delà des fils, au-delà des limites. Avec le transfert vidéo et audio 4K à 165 Hz, True Wireless allie performance de pointe et liberté artistique, élevant votre espace à une élégance pure. 8)

Deux images du LG OLED evo W6 installés sans fil dans différents intérieurs : l’une avec une vue nocturne sur la ville et l’autre dans un salon lumineux affichant une œuvre d’art.

Une image du LG OLED evo W6 monté sans câbles visibles, mettant en avant son installation True Wireless tout en affichant une œuvre d’art dans un salon minimaliste.

Avertissement



*Toutes les images ci-dessus sont simulées.



1) Classe ultra-mince 9 mm

La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente à l’écran.



2) Technologie Hyper Radiant Color

Les téléviseurs LG OLED ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.



3) Luminosité X3,9

La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

La luminosité maximale est 3,9 fois plus élevée que celle des OLED conventionnels (@3 % de fenêtre) selon des mesures internes.



4) Noir Parfait et Couleurs Parfaites

L’écran LG OLED est certifié par UL pour le Noir Parfait, mesuré selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

L’écran LG OLED est certifié par UL pour les Couleurs Parfaites, mesuré selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

La performance réelle peut varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

La certification True Visual Experience par TUV signifie que le produit a obtenu la meilleure note « Parfait » dans les cinq critères de qualité visuelle ambiante (noirceur, vivacité, contraste perceptuel, précision des dégradés et modulation du contraste ambiant), testée selon les standards IDMS 11.5 Ring-light Reflection jusqu’à 500 lux.

L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 % mesurée selon CIE DE2000 avec 125 motifs de couleur.

Le volume de gamme de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur à celui de l’espace colorimétrique DCI-P3, vérifié indépendamment par Intertek.

La réflectance est mesurée en tant que valeur SCI (Specular Component Included) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.

L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour Reflection Free Premium, mesuré selon la méthode IDMS 11.2.2 (sampling-sphere).



5) Reflection Free Premium

La réflectance est mesurée en tant que valeur SCI à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.

L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour Reflection Free Premium, mesuré selon IDMS 11.2.2 (sampling-sphere).



6) Eyesafe

Les téléviseurs LG OLED ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.



7) Processeur alpha 11 AI Gen3 4K

Comparé aux modèles OLED evo de l’année précédente (α9 AI Processor Gen8).



8) True Wireless et Zero Connect Box

« Téléviseur OLED sans fil » fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

Le placement du Zero Connect Box dans un meuble peut entraîner des interférences selon le matériau et l’épaisseur du meuble.

Visuellement sans perte, basé sur des tests internes selon ISO/IEC 29170-2 ; les résultats peuvent varier selon l’état de la connexion.

Le Zero Connect Box doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au Zero Connect Box.

Une connexion du câble d’alimentation est requise à la fois pour l’écran du téléviseur et pour le Zero Connect Box.

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger espace entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

La technologie Zero Connect fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.