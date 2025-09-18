Avis de non-responsabilité

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

1) OLED evo AI W6

La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente dans l’écran.

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

Téléviseur OLED sans fil fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

Le placement du Zero Connect Box dans un meuble peut entraîner des interférences selon le matériau et l’épaisseur du meuble.

Visuellement sans perte, basé sur des résultats de tests internes selon ISO/IEC 29170-2 ; les résultats peuvent varier selon l’état de la connexion.

Le Zero Connect Box doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au Zero Connect Box.

Une connexion du câble d’alimentation à la fois pour l’écran du téléviseur et le Zero Connect Box est requise.

Zero Connect Technology fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

2) OLED evo AI G6

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

3) Gallery TV avec cadre, LX7

Les options de cadre incluses peuvent varier selon la région.

4) LG Gallery+

Le contenu disponible peut varier selon la région et est sujet à modification.

Les 4 500 contenus ne sont disponibles que dans les pays où webOS Pay est pris en charge (Corée, États-Unis, Royaume-Uni et certains pays de l’UE).

Un abonnement à LG Gallery+ est requis pour accéder à l’ensemble du contenu et des fonctionnalités.

Un essai gratuit d’un mois est offert exclusivement aux clients abonnés.

5) IA générative

La fonction IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou modèles.

Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

Selon les performances de l’appareil, la taille des fichiers et la vitesse du réseau, la vitesse de transfert des fichiers via LG Link peut varier.

Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link selon les spécifications de votre appareil.

LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe lorsqu’il est utilisé conformément aux spécifications de mémoire de l’appareil.

6) Mode Gallery

Le mode Gallery est disponible avec un abonnement.

Le mode Gallery s’active par défaut après 3 minutes sans lecture vidéo ou sans activité sur la télécommande. Les utilisateurs peuvent régler ce délai à 10, 20 ou 30 minutes.

Les contenus vidéo et la musique de fond ne sont pas pris en charge en mode Gallery.

7) Contrôle automatique de la luminosité

Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

8) Capteur de mouvement

Les capteurs de mouvement sont uniquement disponibles sur les modèles W6 et M6.