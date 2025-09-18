About Cookies on This Site

Redéfinir l’Art TV au-delà des limites

Vivez l’Art TV au-delà des limites d’un seul cadre. Nous vous invitons à explorer un tout nouveau spectre d’expression. Du design éthéré Wallpaper de l’OLED evo W6 à l’harmonie spatiale parfaite du Flush-fit Gallery Design de l’OLED evo G6, en passant par le style personnalisable du Gallery TV avec cadre, LX7 — découvrez des façons uniques de transformer votre espace en une œuvre d’art personnalisée.

LG OLED evo G6 avec Flush-fit Zero Gap, LG OLED evo W6 avec Wallpaper Design, et LG Gallery TV AI LX7 avec cadre, présentés dans un espace sophistiqué de type galerie pour mettre en valeur leur design artistique et leur esthétique premium.

LG OLED evo AI W6

Design Wallpaper ultrafin de 9 mm pour une innovation à son extrême finesse¹)

Le LG OLED evo W6, doté de son design Wallpaper ultrafin de 9 mm, présenté sous plusieurs angles pour mettre en valeur l’innovation à son extrême finesse, incluant un profil latéral élégant et une vue frontale affichant des œuvres d’art classiques s’intégrant parfaitement dans un espace de vie sophistiqué de type galerie.

LG OLED evo AI G6

Design Gallery Flush-fit Zero Gap pour un minimalisme absolu²)

Le LG OLED evo G6, doté de son design Gallery Flush-fit Zero Gap, présenté sous angles frontal et latéral pour montrer comment l’écran s’intègre parfaitement au mur pour un minimalisme absolu, transformant un salon moderne en un espace artistique sophistiqué.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7

Cadres personnalisables. Esthétique sur mesure pour votre intérieur³)

Le LG Gallery TV LX7, doté de son design Gallery avec cadre, présenté à gauche avec un cadre blanc minimaliste et à droite avec un cadre en bois chaleureux, pour montrer comment ses cadres personnalisables permettent à la télévision de s’intégrer parfaitement à tout intérieur, telle une œuvre encadrée dans une galerie.

Découvrez des chefs-d’œuvre sans limites avec LG Gallery+

Personnalisez votre espace avec une variété de contenus au choix

 LG Gallery+ vous donne accès à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour sublimer votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec du contenu sélectionné qui reflète votre style.⁴)

Passez de la télévision à l’art en toute fluidité

Avec le mode Gallery activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.⁶)

Luminosité optimale dans toutes les conditions d’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement l’affichage de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une visualisation claire et confortable dans n’importe quel environnement.⁷)

Réactif à votre présence

Le capteur de mouvement permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon votre présence ou non.⁸)

Avis de non-responsabilité

 

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

 

1) OLED evo AI W6

 

La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente dans l’écran.

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

Téléviseur OLED sans fil fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

Le placement du Zero Connect Box dans un meuble peut entraîner des interférences selon le matériau et l’épaisseur du meuble.

Visuellement sans perte, basé sur des résultats de tests internes selon ISO/IEC 29170-2 ; les résultats peuvent varier selon l’état de la connexion.

Le Zero Connect Box doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au Zero Connect Box.

Une connexion du câble d’alimentation à la fois pour l’écran du téléviseur et le Zero Connect Box est requise.

Zero Connect Technology fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

 

2) OLED evo AI G6

 

L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

Les exigences d’installation peuvent différer.

 

3) Gallery TV avec cadre, LX7

 

Les options de cadre incluses peuvent varier selon la région.

 

4) LG Gallery+

 

Le contenu disponible peut varier selon la région et est sujet à modification.

Les 4 500 contenus ne sont disponibles que dans les pays où webOS Pay est pris en charge (Corée, États-Unis, Royaume-Uni et certains pays de l’UE).

Un abonnement à LG Gallery+ est requis pour accéder à l’ensemble du contenu et des fonctionnalités.

Un essai gratuit d’un mois est offert exclusivement aux clients abonnés.

 

5) IA générative

 

La fonction IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou modèles.

Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

Selon les performances de l’appareil, la taille des fichiers et la vitesse du réseau, la vitesse de transfert des fichiers via LG Link peut varier.

Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link selon les spécifications de votre appareil.

LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe lorsqu’il est utilisé conformément aux spécifications de mémoire de l’appareil.

 

6) Mode Gallery

 

Le mode Gallery est disponible avec un abonnement.

Le mode Gallery s’active par défaut après 3 minutes sans lecture vidéo ou sans activité sur la télécommande. Les utilisateurs peuvent régler ce délai à 10, 20 ou 30 minutes.

Les contenus vidéo et la musique de fond ne sont pas pris en charge en mode Gallery.

 

7) Contrôle automatique de la luminosité

 

Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

8) Capteur de mouvement

 

Les capteurs de mouvement sont uniquement disponibles sur les modèles W6 et M6.