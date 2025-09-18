Avis de non-responsabilité

1) Technologie Micro RGB

Le Micro RGB de LG fait référence à la technologie de couleur basée sur les Multi LED, combinant des LED de taille plus petite que celles du Mini LED de LG pour offrir une reproduction des couleurs plus large.

2) Couverture Triple 100 % des couleurs certifiée

L’écran LG Micro RGB est certifié par Intertek pour une couverture Triple 100 % des couleurs, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.

3)Processeur alpha 11 AI 4K Gen3

Comparé au processeur alpha 9 AI 2025 Gen8, sur la base d’une comparaison des spécifications internes.