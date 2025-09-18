About Cookies on This Site

Micro RGB, Évolué
La nouvelle évolution des couleurs

Une image du LG Micro RGB evo affichant des visuels cristallins multicolores éclatants, rendus possibles grâce au Dual AI Engine et au Motion Booster, offrant une couverture des couleurs à 100 % sur BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB.

Un texte "Pourquoi Micro RGB evo" en police gras, avec un dégradé vibrant du rouge vers le vert et le bleu sur un fond noir uni.

Fort de 13 ans d’expertise OLED, le Micro RGB evo est notre téléviseur RGB de première génération, une évolution révolutionnaire qui va au-delà du Micro RGB. Certifié pour une couverture des couleurs Triple 100 %, les couleurs sont plus riches que jamais. Le même processeur alpha 11 AI que les OLED, capable de contrôler 8,3 millions de pixels, fonctionne avec un Micro RGB Engine, permettant à la technologie Micro RGB et au Micro Dimming Ultra d’exploiter la précision des pixels, la rapidité et la puissance de l’OLED evo pour un contrôle ultra-précis de la lumière RGB — offrant une expérience visuelle éclatante que seul le Micro RGB evo peut fournir.

Notre plus petit LED RGB pour des couleurs et des détails ultra-précis

D’innombrables micro LED RGB, plus petites que les MiniLED, offrent un contrôle précis de la luminosité et des couleurs, créant une clarté et un contraste détaillés qui surpassent même les MiniLED du QNED Evo.¹⁾

Une illustration montrant des lumières rouges, vertes et bleues qui s’allument en séquence, se fusionnant en un faisceau unique, suivie d’une comparaison entre MiniLED et Micro RGB.

Couleurs révolutionnaires avec une couverture certifiée à 100 % sur les trois primaires

Notre moteur Micro RGB AI, associé à de nouvelles puces multicolores, contrôle la lumière et la couleur de manière indépendante à un niveau microscopique, utilisant des émissions précises de rouge, vert et bleu pour exprimer un spectre de couleurs encore plus large, avec un niveau de vivacité et de précision supérieur.

Une illustration comparant une image florale multicolore éclatante à une structure lumineuse RGB au niveau des pixels, illustrant la reproduction détaillée des couleurs rendue possible par le LG Micro RGB evo.

Une illustration montrant la certification Triple 100 % des couleurs du LG Micro RGB evo, testée de manière indépendante par Intertek pour la couverture des couleurs BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB.

Certifié pour une couverture triple de 100 % des couleurs

Le Micro RGB evo est le seul téléviseur offrant une couverture à 100 % sur trois standards — BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB — garantissant une précision optimale pour tout, du cinéma HDR et du montage numérique aux technologies d’affichage de prochaine génération.²⁾

Des milliers de zones de gradation, propulsées par notre meilleur processeur a11, offrent un contraste exceptionnel.

Le processeur Alpha 11 AI d’OLED, capable de contrôler 8,3 millions de pixels, alimente et régule des milliers de zones de gradation dans le Micro RGB evo pour offrir des images avec un contraste saisissant et des détails précis.

Une illustration montrant des images sous-marines éclatantes améliorées par le processeur α11 AI Gen3, illustrant le traitement d’image piloté par l’IA sur le téléviseur LG Micro RGB evo.

New AI Processor, now with Dual AI Engine

La précision au niveau des pixels des LG OLED alimente désormais les doubles moteurs AI dans le Micro RGB. Au-delà des moteurs AI simples, les doubles moteurs AI affinent simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K non seulement plus nette, mais aussi plus naturelle.³⁾

Une illustration du processeur α11 AI Gen3 avec moteur AI double, mettant en avant un NPU jusqu’à 5,6 × plus rapide, un CPU 50 % plus rapide et une performance GPU améliorée de 70 %.

Avis de non-responsabilité

 

 

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

 

1) Technologie Micro RGB

Le Micro RGB de LG fait référence à la technologie de couleur basée sur les Multi LED, combinant des LED de taille plus petite que celles du Mini LED de LG pour offrir une reproduction des couleurs plus large.

 

2) Couverture Triple 100 % des couleurs certifiée

L’écran LG Micro RGB est certifié par Intertek pour une couverture Triple 100 % des couleurs, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.

 

3)Processeur alpha 11 AI 4K Gen3

Comparé au processeur alpha 9 AI 2025 Gen8, sur la base d’une comparaison des spécifications internes.