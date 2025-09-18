We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Micro RGB, Évolué
La nouvelle évolution des couleurs
Fort de 13 ans d’expertise OLED, le Micro RGB evo est notre téléviseur RGB de première génération, une évolution révolutionnaire qui va au-delà du Micro RGB. Certifié pour une couverture des couleurs Triple 100 %, les couleurs sont plus riches que jamais. Le même processeur alpha 11 AI que les OLED, capable de contrôler 8,3 millions de pixels, fonctionne avec un Micro RGB Engine, permettant à la technologie Micro RGB et au Micro Dimming Ultra d’exploiter la précision des pixels, la rapidité et la puissance de l’OLED evo pour un contrôle ultra-précis de la lumière RGB — offrant une expérience visuelle éclatante que seul le Micro RGB evo peut fournir.
Notre plus petit LED RGB pour des couleurs et des détails ultra-précis
D’innombrables micro LED RGB, plus petites que les MiniLED, offrent un contrôle précis de la luminosité et des couleurs, créant une clarté et un contraste détaillés qui surpassent même les MiniLED du QNED Evo.¹⁾
Couleurs révolutionnaires avec une couverture certifiée à 100 % sur les trois primaires
Notre moteur Micro RGB AI, associé à de nouvelles puces multicolores, contrôle la lumière et la couleur de manière indépendante à un niveau microscopique, utilisant des émissions précises de rouge, vert et bleu pour exprimer un spectre de couleurs encore plus large, avec un niveau de vivacité et de précision supérieur.
Des milliers de zones de gradation, propulsées par notre meilleur processeur a11, offrent un contraste exceptionnel.
Le processeur Alpha 11 AI d’OLED, capable de contrôler 8,3 millions de pixels, alimente et régule des milliers de zones de gradation dans le Micro RGB evo pour offrir des images avec un contraste saisissant et des détails précis.
New AI Processor, now with Dual AI Engine
La précision au niveau des pixels des LG OLED alimente désormais les doubles moteurs AI dans le Micro RGB. Au-delà des moteurs AI simples, les doubles moteurs AI affinent simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K non seulement plus nette, mais aussi plus naturelle.³⁾
Avis de non-responsabilité
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
1) Technologie Micro RGB
Le Micro RGB de LG fait référence à la technologie de couleur basée sur les Multi LED, combinant des LED de taille plus petite que celles du Mini LED de LG pour offrir une reproduction des couleurs plus large.
2) Couverture Triple 100 % des couleurs certifiée
L’écran LG Micro RGB est certifié par Intertek pour une couverture Triple 100 % des couleurs, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.
3)Processeur alpha 11 AI 4K Gen3
Comparé au processeur alpha 9 AI 2025 Gen8, sur la base d’une comparaison des spécifications internes.