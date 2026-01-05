We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UltraGear evoMC élargit la catégorie des écrans 5K et au-delà grâce à la toute première* technologie d’upscaling AI 5K au monde — présentant l’UltraGear evoMC de nouvelle génération qui propulse l’expérience de jeu immersive vers de nouveaux sommets.
Toute première* technologie d’upscaling AI 5K au monde
Le processeur intégré de l’UltraGear evoMC alimente l’upscaling AI 5K, améliorant en temps réel les sources externes jusqu’à la résolution native du moniteur. Connectez simplement votre appareil de jeu tel quel et profitez d’une résolution 5K époustouflante à partir de votre configuration existante — aucune carte graphique supplémentaire ni mise à niveau requise.**
Dernier écran OLED Tandem de 4e génération
Propulsé par la technologie OLED Tandem RGB primaire de 4e génération, UltraGear evoMC offre des images plus lumineuses tout en consommant moins d’énergie que les OLED de 3e génération précédents. Sa structure RGB avancée à 4 couches améliore la luminosité et la précision des couleurs, même dans des environnements très éclairés, tout en atteignant les certifications UL Perfect Black, Perfect Couleur Perfect Reproduction.
Nouveau MiniLED avec effet de halo minimisé
Avec 1,5 fois plus de zones de gradation locale (2 304 zones) et 5,9 fois plus de LED (9 216 LED) que les MiniLED conventionnels***, l’UltraGear evoMC offre une luminosité maximale supérieure et des images nettes. La technologie Zero Optical Distance réduit l’écart entre le panneau et le rétroéclairage à presque zéro, limitant la fuite de lumière et supprimant efficacement les effets de halo (blooming).
*D’après les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de décembre 2025, la gamme LG UltraGear evoMC est la première à prendre en charge la technologie d’upscaling AI 5K.
**L’upscaling AI nécessite une source d’au moins une résolution Full HD (FHD) et ne fonctionne pas avec des sources inférieures au FHD.
***Comparaison interne avec le précédent modèle MiniLED de LG (27GR95UM).
****Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Soyez parmi les premiers à découvrir
la gamme UltraGear evoMC au CES 2026
39GX950B
Le moniteur de jeu OLED 39 pouces 5K2K propulsé par la toute première* technologie d’upscaling AI au monde
• Écran 39 pouces 5K2K (5120x2160, WUHD)
• OLED Tandem RGB primaire de 4e génération
• Upscaling AI 5K2K, optimisation de scène AI, son AI
• Mode double (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz), 0,03 ms (GtG)
• Courbure 1500R
• VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5 % (typ.)
• DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 x2, USB-C (PD 90W)
27GM950B
Premier moniteur de jeu* 5K MiniLED avec effet de halo minimisé et technologie d’upscaling AI au monde
• Écran 27 pouces 5K (5120x2880)
• MiniLED avec effet de halo minimisé, 2 304 zones de gradation locale et technologie Zero Optical Distance
• Upscaling AI 5K, optimisation de scène AI, son AI
• Mode double (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 1 ms (GtG)
• VESA DisplayHDR™ 1000 avec DCI-P3 99 % (typ.)
• DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 x2, USB-C (PD 90W)
52G930B
Le plus grand* moniteur de jeu 52 pouces 5K2K 240 Hz au monde
• Écran 52 pouces 5K2K (5120x2160) 21:9
• Taux de rafraîchissement 240 Hz, 1 ms (GtG)
• Courbure 1000R
• VESA DisplayHDR™ 600, DCI-P3 95 % (typ.)
• DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 x2, USB-C (PD 90W)
32GX870B
Premier moniteur de jeu* 32 pouces 4K OLED 240 Hz avec upscaling AI au monde
• Écran OLED 32 pouces (3840x2160, UHD)
• OLED Tandem RGB primaire de 4e génération
• Upscaling AI 4K, optimisation de scène AI, son AI
• Mode double (UHD 240Hz ↔ FHD 480Hz), 0,03 ms (GtG)
• VESA DisplayHDR™ True Black 500 et DCI-P3 99,5 % (typ.)
• DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 x2, USB-C (PD 90W)
27GX790B
Moniteur de jeu OLED Tandem de 4e génération 27 pouces 540 Hz avec mode double
• Écran OLED 27 pouces de 4e génération (2560x1440, QHD)
• OLED Tandem RGB primaire de 4e génération
• Mode double (QHD 540Hz ↔ HD 720Hz), 0,02 ms (GtG), VESA ClearMR 21000
• VESA DisplayHDR™ True Black 500 et DCI-P3 99,5 % (typ.)
• DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 x2, USB-C
*D’après les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de décembre 2025, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu OLED 39 pouces 5K2K à prendre en charge la technologie d’upscaling AI 5K2K.
*D’après les spécifications publiées des moniteurs de jeu MiniLED 5K en date de décembre 2025, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu MiniLED 5K à bénéficier de la technologie d’upscaling AI 5K.
*D’après les spécifications publiées des moniteurs de jeu 5K2K en date de décembre 2025, le LG 52G930B est le plus grand moniteur de jeu avec un écran 52 pouces 5K2K (5120x2160).
*D’après les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de décembre 2025, le LG 32GX870B est le premier moniteur de jeu OLED 32 pouces 4K à prendre en charge la technologie d’upscaling AI.