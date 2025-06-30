65 Téléviseur Smart LG UHD AI UA70 4k 2025

*Le WebOS Re :New Program s’applique aux téléviseurs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*Le nouveau programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à niveau sur cinq ans, le seuil étant la version préinstallée de webOS, et le calendrier des mises à niveau varie entre la fin du mois et le début de l’année.

*Les mises à jour ainsi que le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

*Des mises à jour sont disponibles pour les modèles OLED de 2022 et les modèles UHD de 2023 et plus.