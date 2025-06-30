Skip to ContentSkip to Accessibility Help
65 Téléviseur Smart LG UHD AI UA70 4k 2025

65 Téléviseur Smart LG UHD AI UA70 4k 2025

65 Téléviseur Smart LG UHD AI UA70 4k 2025

65UA7000PUB
Vue avant du téléviseur UHD UA70, avec le logo LG UHD AI dans le coin supérieur. LG UHD TV présente des textures colorées rappelant une peinture en mouvement.
Le processeur alpha 7 AI Processor Gen8 s’illumine en jaune et des éclats de lumière colorés en jaillissent. Le titre explique comment le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes.
Comparaison avant/après de l’amélioration de la qualité d’image grâce au Super Upscaling 4K de LG. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre explique comment le Super Upscaling 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
La photo d’une fille portant un pull-over rouge a été divisée en deux pour montrer le côté gauche en SDR et le côté droit en HDR10 Pro. Le côté droit de l’image est plus net et contrasté que le côté gauche. Le titre explique comment HDR10 Pro offre une qualité d’image supérieure et des contrastes plus nets.
LG TV avec un écran de taille impressionnante monté sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon de style moderne.
Vue latérale gauche du téléviseur LG UHD UA70.
Vue latérale gauche du téléviseur LG UHD UA70.
Vue avant et vue latérale du téléviseur smart 4K LG UHD AI UA70, illustrant ses dimensions en longueur, largeur, hauteur et profondeur.
principales caractéristiques

  • Des couleurs et des détails à couper le souffle grâce à la technologie 4K HDR10 Pro
  • Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 7 4K AI Gen8
  • Profitez d’une résolution, d’une luminosité et d’une clarté accrues grâce au Super Upscaling 4K
Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor's Choice pour LG webOS 24 comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums choix de l’éditeur - Meilleur système de téléviseur Smart 2024/2025

“webOS 24 continue d'offrir une expérience intelligente, rapide et facile à utiliser, tout en étant fraîche et épurée.”

*Les prix de l'innovation du CES sont décernés sur la base de documents descriptifs soumis aux juges. Le CTA n’a vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni allégation et n’a pas testé l’article auquel le prix a été attribué.

LG UHD TV est légèrement incliné vers la gauche et représente des billes colorées placées dans différentes couleurs de rose, de bleu et de violet. Le logo du processeur alpha 7 4K AI est intégré dans le coin inférieur droit du téléviseur. Le logo de LG UHD AI se trouve dans le coin inférieur gauche. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha AI.

Voir les détails les plus fins avec une clarté absolue

Qualité de l’imageQualité du sonTrès grand TVDivertissement

Découvrez le puissant et intelligent alpha 7 AI Processor Gen8

Grâce à des améliorations significatives, le traitement plus rapide de l’alpha 7 AI Processor Gen8 offre une qualité d’image 4K nette et une profondeur supérieure à ce qu’elles étaient auparavant.

Le processeur alpha 7 AI Processor Gen8 s’illumine en jaune et des éclats de lumière colorés en jaillissent.

*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 5 AI Processor Gen6 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.

Le Super Upscaling 4K donne vie à chaque image

Le puissant processeur de LG augmente la résolution jusqu’à la qualité d’origine. Profitez d’une résolution, d’une luminosité et d’une clarté accrues grâce au Super Upscaling 4K.

Comparaison avant/après de l’amélioration de la qualité d’image grâce au Super Upscaling 4K de LG. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

HDR10 Pro

Les couleurs vives et la luminosité portent la résolution de l’écran à de nouveaux sommets. Bénéficiez d’une qualité d’image supérieure avec un contraste plus net.

La photo d’une fille portant un pull-over rouge a été divisée en deux pour montrer le côté gauche en SDR et le côté droit en HDR10 Pro. Le côté droit de l’image est plus net et contrasté que le côté gauche.

*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée de la norme « HDR10 ».

Le logo et le nom du programme webOS Re:New Program avec, à proximité, le prix « CES Innovation Awards 2025 Honoree ».

Mises à jour sur 5 ans avec webOS Re:New Program

Bénéficiez de mises à jour complètes et des fonctionnalités et logiciels. Le lauréat du prix CES en cybersécurité, webOS assure la protection de votre vie privée et de vos données en toute sécurité.

*Le WebOS Re :New Program s’applique aux téléviseurs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*Le nouveau programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à niveau sur cinq ans, le seuil étant la version préinstallée de webOS, et le calendrier des mises à niveau varie entre la fin du mois et le début de l’année.

*Les mises à jour ainsi que le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

*Des mises à jour sont disponibles pour les modèles OLED de 2022 et les modèles UHD de 2023 et plus.

La télécommande devant l’écran d’un LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et tous les contrôles des autres appareils intelligents sont affichés.

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez en toute transparence les différents appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et bien plus encore. Découvrez le confort ultime de contrôler l’ensemble de votre maison à partir d’un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG prend en charge les appareils à Wi-Fi « Matter ». Les services et caractéristiques pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit se faire à travers l'application mobile ThinQ.

*L'utilisation de la fonction vocale mains libres sans télécommande n'est possible qu'avec l'alpha 9 AI Processor et l'alpha 11 AI Processor. Cela peut varier en fonction des produits et des régions.

AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.

*Le son clair AI doit être activé dans le menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

Améliorez votre son avec une LG TV et une LG Soundbar

*La barre de son peut être achetée séparément. 

*La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est requise pour les mises à jour. 

*Les modèles de barre de son compatibles avec le téléviseur peuvent varier en fonction de la région et du pays.

*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.

Appariez bien la barre de son de LG et la LG TV

*Les caractéristiques peuvent varier d’un modèle à l’autre. Veuillez consulter la page de chaque produit pour en connaître les caractéristiques détaillées.

Très grand TV

Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur le LG Ultra Big TV. Plongez dans la haute résolution sur un écran de grande taille.

LG TV avec un écran de taille impressionnante monté sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon de style moderne.

*UA70 est disponible dans un maximum de 65 pouces et les pouces peuvent varier en fonction de la région.

Personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission indiquant que l’écran du téléphone est reflété sur le téléviseur. Un match de basket-ball est diffusé sur le téléviseur. Sur le côté, un écran miroir affiche les statistiques des joueurs.

Maximisez le plaisir : utilisez plusieurs écrans avec Multi View

Tirez le meilleur parti de votre téléviseur avec vues multiples. Mettez vos appareils en miroir grâce à Google CastMC et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues distinctes pour un divertissement multi-écrans transparent.

*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans. 

*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.

Écran d’accueil de LG Channels montrant la variété des contenus disponibles sur un LG TV.

Diffuser des contenus variés. Gratuit.

Le service de diffusion en continu exclusif de LG, LG Channels, met gratuitement à votre disposition une large sélection de chaînes en direct et à la demande. 

*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions. 

Trois icônes différentes qui montrent comment les LG Channels peuvent être utilisées sans qu’il soit nécessaire de s’abonner, de payer ou d’installer un décodeur périphérique.

Gratuit. Sans contrat. Sans câble

Il vous suffit de vous brancher et de commencer à regarder sans vous soucier des coûts cachés ou de l'installation d'un décodeur.

Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et maintenant l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec le gamepad aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du portail des jeux. Le curseur se déplace et clique pour afficher de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction supplémentaire permet de sélectionner les jeux en fonction du type de contrôleur dont vous disposez, qu’il s’agisse d’une manette de jeu ou d’une télécommande.

*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

Un jeu puissant

Vivez l’expérience ultime du jeu avec VRR. Jouez sans que le décalage n’entrave vos performances. 

Mains tenant une manette de jeu devant un écran montrant un jeu vidéo de voitures de course. Le logo VRR se trouve dans le coin supérieur gauche et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Ils fonctionnent uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 60Hz. 

Ambient FILMMAKER MODE

Le cinéma comme le réalisateur l’a voulu avec FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de l’original.

Un réalisateur devant un panneau de contrôle montant le film « Killers of the Flower Moon » sur un LG NanoCell TV. En bas à droite de l’image se trouve le logo FILMMAKER MODE™. Sous l’image figurent les logos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV et LG Channels.

*Ambient FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE auto démarre sur AppleTV+ et Amazon Prime video app.

*Les images ci-dessus dans cette page de détail du produit sont uniquement destinées à des fins d’illustration. Consultez les images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie en fonction de la région et du pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

