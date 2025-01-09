*L’écran LG OLED est certifié par UL et Noirs parfaits est mesuré selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, sur la base d’un environnement d'éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Circadian Performance Factor par eyesafe®

*Images d’écran simulées à des fins d’illustration.