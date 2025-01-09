We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
83 Téléviseur Smart LG OLED evo AI C5 4K pouces 2025
principales caractéristiques
- Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 9 AI Gen8
- Les véritables niveaux de noir dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants
- Fidélité des couleurs à 100 % pour des couleurs précises et réalistes. Volume de couleur à 100 % pour des teintes plus riches.
- Des images plus lumineuses grâce à la nouvelle structure d’émission de lumière de Brightness Booster
- Nouveau bouton AI, commandes vocales et fonctions de glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
TechRadar - choix de l’éditeur
« Grace à l’incroyable contraste de la LG C5's, les couleurs vives et les détails réalistes, vous vivez une expérience haut de gamme… » (03/2025)
T3 - Platinum Award
« Si vous recherchez un appareil OLED de haute qualité, le C5 est sans hésiter le meilleur. » (03/2025)
Guide de Tom - Choix de la rédaction
« Le système d’exploitation webOS de LG est une option autonome performante pour les TV. » (04/2025)
AVForums - Fortement recommandé
Le LG C5 est le modèle le plus performant de la gamme 2025 de LG et vivement recommandé.
*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités vendues entre 2013 et 2024. Ce résultat ne constitue pas une recommandation de LGE ou de ses produits. Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.omdia.com/.
Des détails visuels d’un niveau supérieur grâce au brillant processeur alpha 9 AI Processor Gen8
Le moteur AI de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre non seulement une qualité visuelle 4K, mais aussi des expressions faciales et une profondeur améliorées.
*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.
Des images plus lumineuses grâce à Brightness Booster
Le processeur alpha 9 AI Processor Gen8 et notre nouvel algorithme de renforcement de l’éclairage permettent d’obtenir des images plus lumineuses.
*L’éclairage peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.
Noirs parfaits et couleurs parfaites, que ce soit clair ou foncé, uniquement avec le LG OLED TV.
Noirs parfaits est certifié UL et offre des niveaux de noir authentiques pour améliorer la luminosité et le contraste perçus. Il a également obtenu la certification UL Eyesafe pour une expérience visuelle plus confortable grâce à la réduction des émissions de lumière bleue.
*L’écran LG OLED est certifié par UL et Noirs parfaits est mesuré selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, sur la base d’un environnement d'éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.
*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Circadian Performance Factor par eyesafe®
*Images d’écran simulées à des fins d’illustration.
Des couleurs parfaites
Certifié 100 % Volume de couleurs et 100 % Fidélité des couleurs. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même en plein soleil ou dans des environnements sombres.
*La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % selon la norme DCI-P3 s’appliquent aux OLED TV 2025.
*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*L’affichage LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
*L’affichage Color Gamut Volume (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.
AI Picture Pro donne vie à chaque image
AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
La nouvelle génération de LG AI TV
AI Magic Remote formulée à partir de l’AI complète AI experience
Contrôlez facilement votre téléviseur grâce à la AI Magic Remote, sans avoir besoin d’appareil supplémentaire! Grâce à un capteur de mouvement et à une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris pneumatique ou parlez simplement pour obtenir des commandes vocales.
*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier en fonction de la région et de la langue de prise en charge, même pour le même modèle.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion internet.
*La fonction AI Voice recognition n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.
*Le contenu peut être réduit ou limité en fonction de la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de Voice ID peut varier en fonction de la région et du pays et concerne les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024.
*Cela ne fonctionne qu’avec les applications qui prennent en charge le compte Voice ID.
*AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
*Une connexion Internet est requise.
*Une connexion Internet est requise.
*La fonction AI Chatbot n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de relier AI chatbot au service à la clientèle et aux contacts mobiles.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon le pays.
*Les menus affichés peuvent être différents lors de la sortie.
*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*Le WebOS Re :New Program s’applique aux téléviseurs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*Le nouveau programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à niveau sur cinq ans, le seuil étant la version préinstallée de webOS, et le calendrier des mises à niveau varie entre la fin du mois et le début de l’année.
*Les mises à jour ainsi que le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier en fonction du modèle et de la région.
*Des mises à jour sont disponibles pour les modèles OLED de 2022 et les modèles UHD de 2023 et plus.
Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG prend en charge les appareils à Wi-Fi « Matter ».Les services et fonctionnalités pris en charge par Matter peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit être effectuée via l’application mobile ThinQ.
*L’utilisation de la fonction mains libres sans télécommande n’est possible qu’avec les processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Elle peut varier en fonction des produits et des régions.
AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.
*Doit être activé par le biais du menu du mode barre de son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre son avec une LG TV et une LG Soundbar
*La barre de son peut être achetée séparément.
*La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.
*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.
*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
Trouvez les meilleures LG Soundbar pour TV
Conception ultramince
Le cadre élégant de votre téléviseur redéfinit un look moderne et rend le visionnage plus immersif.
*La taille du cadre diffère selon la série et la taille.
*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans.
*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.
*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions.
Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV grâce à l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec manette aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.
*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.
Ultimate Gameplay
Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144Hz, au temps de réponse certifié Intertek de 0,1 ms, à la technologie AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez sans aucun décalage ni flou de mouvement.
*144Hz fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.
*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.
*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.
*clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.
*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour leur temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et leurs performances de jeu qualifiées.