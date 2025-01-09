Skip to Content Skip to Accessibility Help
83 Téléviseur Smart LG OLED evo AI C5 4K pouces 2025

OLED83C5YUA

OLED83C5YUA
  • Vue avant du téléviseur Smart LG OLED evo AI C5 4K. L’emblème OLED 12 ans numéro 1 mondial et le logo LG OLED evo AI 2025 apparaissent sur l’écran.
  • Vue arrière du téléviseur Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
  • Vue latérale du téléviseur Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
  • Vue avant et vue latérale du téléviseur smart 4K LG OLED evo C5 AI, illustrant ses dimensions en longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Le processeur Alpha 9 AI Gen8 s’illumine de différentes nuances de bleu et des éclairs de lumière jaillissent de lui, mettant en valeur ses circuits. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal IA 1,7 fois plus puissant, NPU. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. Graphiques 2,1 fois améliorés, GPU.
  • Feu de camp nocturne en pleine nature. Au loin, on aperçoit une forêt et un lac. Le ciel nocturne est parsemé d’étoiles. La scène est divisée en deux parties. D’un côté, l'image est plus sombre et terne. De l’autre, elle est nettement plus lumineuse, mettant en valeur l’impressionnante brillance du Brightness Booster.
  • LG OLED TV présentant une comparaison visuelle entre un écran doté des technologies Couleur parfaite et Noirs parfaits et un écran qui n’en est pas équipé. Les certifications UL et eyesafe sont visibles, accompagnées d’un texte invitant à vérifier les marques.
  • Perroquet coloré en ultra haute définition sur fond noir. Des gouttes d’eau sont suspendues dans l’air tout autour de lui. L’image met en valeur la technologie « Perfect Color », chaque nuance de couleur sur le corps du perroquet étant éclatante et vive. Différentes certifications UL et Intertek sont visibles. Elles font référence à une fidélité des couleurs à 100 % et à un volume de couleurs à 100 %. Du texte est également visible, vérifiez la marque de certification « Perfect Color ».
  • Léopard dans la forêt, avec des couleurs vives et des détails saisissants. Le léopard est entouré d’une grille et d’un éclairage, ce qui indique que LG AI Picture Pro a apporté des améliorations visuelles impressionnantes à la résolution, à la luminosité, à la profondeur et à la clarté de la scène.
  • Écran de LG TV avec une AI Magic Remote au premier plan. Le bouton AI est mis en évidence et une bulle de dialogue affiche le texte « Suggérer un film que j’aime ». Sur l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et lui fournir des recommandations personnalisées uniquement à partir de sa voix.
  • AI Magic Remote de LG avec le bouton AI mis en évidence. Autour de celui-ci se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles l’utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la AI Magic Remote de LG complète votre AI Experience grâce à un bouton AI dédié et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il suffit de pointer et de cliquer.
  • Gros plan sur l’écran d’un LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé quels matchs sportifs étaient disponibles. La recherche IA a répondu via la discussion instantanée et en affichant des miniatures du contenu disponible. Une invite convie également à demander à Microsoft Copilot.
  • AI Magic Remote de LG devant un écran LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots-clés personnalisés basés sur l’historique de recherche et de visionnement de l’utilisateur. Près de la télécommande se trouvent une icône et une étiquette indiquant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible d’une simple pression sur le bouton AI.
  • Un contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. L’interface de AI Chatbot s’affiche à l’écran. L’utilisateur a envoyé un message au chatbot pour lui signaler que l’écran était trop sombre. Le chatbot a proposé des solutions à cette demande. La scène est également divisée en deux parties. Un côté est plus sombre, l’autre plus clair, montrant comment AI Chatbot a résolu automatiquement le problème pour l’utilisateur. Le texte explique que AI Chatbot peut comprendre l’intention de l’utilisateur et fournir des solutions pour résoudre les problèmes.
  • Vue panoramique d’un salon élégant et coloré. Le téléviseur Smart LG OLED evo AI C5 4K est fixé au mur, avec une LG Soundbar placée en dessous. Le design du téléviseur s’intègre parfaitement à l’espace. L’écran du téléviseur affiche une œuvre d’art colorée.
principales caractéristiques

  • Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 9 AI Gen8
  • Les véritables niveaux de noir dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants
  • Fidélité des couleurs à 100 % pour des couleurs précises et réalistes. Volume de couleur à 100 % pour des teintes plus riches.
  • Des images plus lumineuses grâce à la nouvelle structure d’émission de lumière de Brightness Booster
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales et fonctions de glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
Logo What Hi-fi?

What Hi-Fi?

« …le meilleur téléviseur pour beaucoup de personnes… ». (03/2025)
TechRadar choix de l’éditeur du logo

TechRadar - choix de l’éditeur

« Grace à l’incroyable contraste de la LG C5's, les couleurs vives et les détails réalistes, vous vivez une expérience haut de gamme… » (03/2025)
Logo du T3 Platinum Award

T3 - Platinum Award

« Si vous recherchez un appareil OLED de haute qualité, le C5 est sans hésiter le meilleur. » (03/2025)
« Gagnant » du iF DESIGN AWARD

iF Design Award - Gagnant (OLED C5, 83 po)

Logo Guide de Tom Choix de la rédaction.

Guide de Tom - Choix de la rédaction

« Le système d’exploitation webOS de LG est une option autonome performante pour les TV. » (04/2025)
Logo du prix fortement recommandé par AVForums.

AVForums - Fortement recommandé

Le LG C5 est le modèle le plus performant de la gamme 2025 de LG et vivement recommandé.
Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cybersécurité
AVForums choix de l’éditeur du logo désigne la LG webOS 24 comme meilleur système de Téléviseur Smart 2024/2025.

AVForums choix de l’éditeur - Meilleur système de Téléviseur Smart 2024/25

« webOS 24 continue d'offrir une expérience intelligente, rapide et facile à utiliser, tout en étant fraîche et épurée. »

*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

L’écran d’un téléviseur LG OLED evo AI affiche une image abstraite dont les détails, les couleurs et le contraste sont impressionnants. Une version agrandie de l’alpha 9 AI Processor Gen8 se trouve derrière le téléviseur. L’éclairage de l’appareil illumine les circuits de la micropuce qui l’entoure. Le titre indique LG OLED evo AI. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha 9 AI Gen8. Un logo doré orné d’étoiles se trouve dans le coin et indique : « Numéro un mondial des téléviseurs OLED depuis 12 ans ».

Voir les détails de chaque éclairage et obscurité

*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités vendues entre 2013 et 2024. Ce résultat ne constitue pas une recommandation de LGE ou de ses produits. Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.omdia.com/.

Qualité de l’image webOS pour AI Qualité du son Conception Divertissement

Des détails visuels d’un niveau supérieur grâce au brillant processeur alpha 9 AI Processor Gen8

Le moteur AI de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre non seulement une qualité visuelle 4K, mais aussi des expressions faciales et une profondeur améliorées.

Le processeur alpha 9 AI Gen8 se trouve sur un fond sombre. L’éclairage de l’intérieur est de couleur sarcelle et illumine les circuits des micropuces qui l’entourent. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal de l’AI 1,7 fois supérieur, NPU. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. 2,1 fois plus de graphisme, GPU.

*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.

Des images plus lumineuses grâce à Brightness Booster

Le processeur alpha 9 AI Processor Gen8 et notre nouvel algorithme de renforcement de l’éclairage permettent d’obtenir des images plus lumineuses.

Scène de lancement d’une navette spatiale coupée en deux. La moitié de la scène est lumineuse et éclatante grâce aux algorithmes de renforcement de la luminosité de LG. L’autre moitié est sombre, décolorée et grise.

*L’éclairage peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

Noirs parfaits et couleurs parfaites, que ce soit clair ou foncé, uniquement avec le LG OLED TV.

Noirs parfaits est certifié UL et offre des niveaux de noir authentiques pour améliorer la luminosité et le contraste perçus. Il a également obtenu la certification UL Eyesafe pour une expérience visuelle plus confortable grâce à la réduction des émissions de lumière bleue.

LG OLED TV présentant une comparaison visuelle entre un écran doté des technologies Couleur parfaite et Noirs parfaits et un écran qui n’en est pas équipé. Les certifications UL et eyesafe sont visibles, accompagnées d’un texte invitant à vérifier les marques.

*L’écran LG OLED est certifié par UL et Noirs parfaits est mesuré selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, sur la base d’un environnement d'éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Circadian Performance Factor par eyesafe®

*Images d’écran simulées à des fins d’illustration.

Des couleurs parfaites

Certifié 100 % Volume de couleurs et 100 % Fidélité des couleurs. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même en plein soleil ou dans des environnements sombres.

Perroquet coloré en ultra haute définition sur fond noir. Des gouttes d’eau sont suspendues dans l’air tout autour de lui. L’image met en valeur la technologie « Perfect Color », chaque nuance de couleur sur le corps du perroquet étant éclatante et vive. Différentes certifications UL et Intertek sont visibles. Elles font référence à une fidélité des couleurs à 100 % et à un volume de couleurs à 100 %. Du texte est également visible, vérifiez la marque de certification « Perfect Color ».

*La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % selon la norme DCI-P3 s’appliquent aux OLED TV 2025.

*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*L’affichage LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*L’affichage Color Gamut Volume (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.

AI Picture Pro donne vie à chaque image

AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un léopard dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments du cadre. Un laser trace la silhouette du léopard, puis celle-ci est améliorée de manière à être plus lumineuse, plus nette et plus colorée. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite, avec un contraste, une profondeur et des couleurs améliorés.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La nouvelle génération de LG AI TV

AI Magic Remote formulée à partir de l’AI complète AI experience

Contrôlez facilement votre téléviseur grâce à la AI Magic Remote, sans avoir besoin d’appareil supplémentaire! Grâce à un capteur de mouvement et à une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris pneumatique ou parlez simplement pour obtenir des commandes vocales.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier en fonction de la région et de la langue de prise en charge, même pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion internet.

*La fonction AI Voice recognition n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.

Une famille de quatre personnes est réunie autour d’un LG AI TV. Un cercle apparaît autour de la personne qui tient la télécommande et indique son nom. Cela montre comment AI Voice ID reconnaît la signature vocale de chaque utilisateur. L’interface webOS montre ensuite comment l’intelligence artificielle change automatiquement de compte et recommande des contenus personnalisés.

AI Voice ID

LG AI Voice ID reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et propose des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Le contenu peut être réduit ou limité en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de Voice ID peut varier en fonction de la région et du pays et concerne les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024.

*Cela ne fonctionne qu’avec les applications qui prennent en charge le compte Voice ID.

Gros plan sur l’écran d’un LG OLED TV montrant le fonctionnement d’AI Search. Une petite fenêtre de discussion s’ouvre, montrant que l’utilisateur a demandé quels étaient les jeux sportifs disponibles. AI Search a réagi par le biais d’une discussion en ligne et en affichant des vignettes des contenus disponibles. Une invite à interroger Microsoft Copilot s’affiche également.

AI Search

Demandez tout ce que vous voulez à votre téléviseur. L’AI intégrée reconnaît votre voix et vous fournit rapidement des recommandations personnalisées en fonction de vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires grâce à Microsoft Copilot.

*AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

*Une connexion Internet est requise.

Des contenus de science-fiction sont diffusés sur un écran de LG OLED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message à la fonction AI Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. La fonction AI Chabot a proposé des solutions en réponse à la demande. Toute la scène est aussi coupée en deux. D’un côté, l’écran est plus sombre, tandis que de l’autre, il est plus lumineux, illustrant comment la fonction AI Chatbot a automatiquement résolu le problème pour l’utilisateur.

AI Chatbot

Conversez avec AI Chatbot via votre AI Magic Remote pour la configuration des paramètres à la résolution des problèmes. L’AI comprend les intentions de l’utilisateur et fournit des solutions immédiates.

*Une connexion Internet est requise.

*La fonction AI Chatbot n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de relier AI chatbot au service à la clientèle et aux contacts mobiles.

LG AI Magic Remote devant l’écran d’un téléviseur LG. Sur l’écran, un message d’accueil personnalisé de l’IA de LG s’affiche, accompagné de mots-clés adaptés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. Près de la télécommande, une icône et un libellé indiquent que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible par une simple pression sur le bouton AI.

AI Concierge

Une pression sur le bouton AI de votre télécommande ouvre votre AI Concierge, qui propose des mots-clés personnalisés et des recommandations basées sur votre historique de recherche et de visionnage.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon le pays.

*Les menus affichés peuvent être différents lors de la sortie.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’images. En fonction de vos sélections, votre téléviseur crée une image personnalisée spécialement pour vous.

AI Sound Wizard

Choisissez l’audio qui vous plaît parmi une sélection d’extraits sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’AI crée un profil sonore personnalisé adapté à vos préférences.

Personne dans son salon. Bulle de conversation autour d’eux montrant comment ils interagissent avec leur LG TV en disant simplement « Hi LG ».

Il faut dire « Hi LG » pour interagir avec votre téléviseur

L’AI de votre téléviseur est toujours prête à répondre à vos demandes. Sans même appuyer sur un bouton, il suffit de dire « Hi LG » pour que l’AI commence à écouter vos demandes.

Le logo et le nom du programme webOS Re:New Program avec, à proximité, le prix « CES Innovation Awards 2025 Honoree ».

Mises à jour sur 5 ans avec webOS Re:New Program

Bénéficiez de mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Le lauréat du prix CES en cybersécurité, webOS assure la protection de votre vie privée et de vos données en toute sécurité.

*Le WebOS Re :New Program s’applique aux téléviseurs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*Le nouveau programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à niveau sur cinq ans, le seuil étant la version préinstallée de webOS, et le calendrier des mises à niveau varie entre la fin du mois et le début de l’année.

*Les mises à jour ainsi que le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

*Des mises à jour sont disponibles pour les modèles OLED de 2022 et les modèles UHD de 2023 et plus.

Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez en toute simplicité divers appareils électroménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et bien plus encore. Profitez d’un confort optimal en contrôlant toute votre maison à partir d’un seul tableau de bord intuitif. 

*LG prend en charge les appareils à Wi-Fi « Matter ».Les services et fonctionnalités pris en charge par Matter peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit être effectuée via l’application mobile ThinQ.

*L’utilisation de la fonction mains libres sans télécommande n’est possible qu’avec les processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Elle peut varier en fonction des produits et des régions.

AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.

Une rue animée et pleine de monde. Un couple se promène et discute. Deux artistes de rue jouent de la guitare. Des ondes sonores abstraites proviennent des guitaristes et du couple, ce qui montre que chaque élément sonore peut être entendu clairement grâce à AI Object Remastering.

Clarté de la voix avec AI Voice Remastering

Fini les réglages de volume maladroits pour entendre les dialogues pendant les scènes bruyantes. La technologie AI Voice Remastering extrait et améliore chaque voix du mixage audio afin que chaque conversation soit facilement compréhensible.

LG OLED TV représente un homme sur une moto avec des cercles abstraits violets sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Amplificateur de son dynamique optimisé par le processeur à AI

Le traitement par l’AI améliore le son de la télévision pour une expérience sonore plus puissante.

Salle de séjour équipée d’un LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace et montrer comment les chaînes virtuelles 11.1.2 créent une expérience de son alentour pour l’utilisateur.

Son alentour complet avec chaînes virtuelles 11.1.2

Profitez d’une expérience sonore surround avec votre LG TV. L’AI utilise des algorithmes d’apprentissage profond pour vous donner l’impression que le son provient de chaînes 11.1.2 autour de vous.

*Doit être activé par le biais du menu du mode barre de son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Améliorez votre son avec une LG TV et une LG Soundbar

Salon équipé d’un LG OLED TV et LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son environnement sonore multiple.

WOW Orchestra : un son immersif grâce à une synergie parfaite

Les LG OLED TV et LG Soundbar sont parfaitement assortis, conçus pour fonctionner harmonieusement ensemble afin d’offrir des environnements sonores multiples.

LG Soundbar se trouve en dessous d’un LG OLED TV. Sur l’écran du téléviseur se trouve l’interface utilisateur de la barre de son et des commandes de volume du téléviseur.

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre téléviseur

*La barre de son peut être achetée séparément. 

*La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.  

*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.

*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Trouvez les meilleures LG Soundbar pour TV

Conception ultramince

Le cadre élégant de votre téléviseur redéfinit un look moderne et rend le visionnage plus immersif.

Salle de séjour à l’intérieur d’une maison haut de gamme. Vue latérale inclinée d’un LG OLED TV fixé au mur. On peut constater qu’il n’y a pas d’espace entre le téléviseur et le mur.

Vue large d’un salon à l’intérieur d’une maison haut de gamme, un couple regarde un film sur leur LG OLED TV fixé au mur. La conception du téléviseur s’intègre élégamment au mur et à la décoration intérieure.

*La taille du cadre diffère selon la série et la taille.

Personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission indiquant que l’écran du téléphone est reflété sur le téléviseur. Un match de basket-ball est diffusé sur le téléviseur. Sur le côté, un écran miroir affiche les statistiques des joueurs.

Plus de plaisir, avec plusieurs écrans à vues multiples

Tirez parti de votre TV avec Multi View. Dupliquez l’écran de vos appareils via Google CastMC et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues distinctes pour profiter d’un multi-écrans fluide.

*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans. 

*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.

Écran d’accueil de LG Channels montrant la variété des contenus disponibles sur un LG TV.

Diffuser des contenus variés. Gratuitement.

Le service de diffusion en continu exclusif de LG, LG Channels, met gratuitement à votre disposition une large sélection de chaînes en direct et à la demande. 

*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions. 

Trois icônes différentes qui montrent comment les LG Channels peuvent être utilisées sans qu’il soit nécessaire de s’abonner, de payer ou d’installer un décodeur périphérique.

Sans frais. Sans contrat. Sans câble.

Il vous suffit de vous brancher et de commencer à regarder sans vous soucier des coûts cachés ou de l'installation d'un décodeur. 

Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV grâce à l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec manette aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour afficher de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction supplémentaire permet de sélectionner les jeux en fonction du type de contrôleur dont vous disposez, qu’il s’agisse d’une manette de jeu ou d’une télécommande.

*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

Ultimate Gameplay

Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144Hz, au temps de réponse certifié Intertek de 0,1 ms, à la technologie AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez sans aucun décalage ni flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. L’une présente un flou de mouvement important. L’autre est nette et précise, illustrant la fréquence d'images élevée du LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync, le logo 144Hz, le badge Intertek indiquant un temps de réponse de 0,1 ms et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*144Hz fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.

*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.

*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.

*clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.

*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour leur temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et leurs performances de jeu qualifiées.

Meilleur OLED TV pour les films

Regardez les films prendre vie dans votre cinéma maison avec FILMMAKER MODE et compensation de lumière qui s’adapte à l’éclairage pour une qualité d’image selon les normes des grands réalisateurs.