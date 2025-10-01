Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
85 LG QNED evo AI QNED91 téléviseur Smart MiniLED 4k 2025 de pouces

85 LG QNED evo AI QNED91 téléviseur Smart MiniLED 4k 2025 de pouces

85 LG QNED evo AI QNED91 téléviseur Smart MiniLED 4k 2025 de pouces

85QNED91AUA
Vidéo de présentation des caractéristiques exclusives du qned91.
Vue avant du téléviseur LG QNED evo qned91, avec le logo LG QNED evo AI dans le coin supérieur. Le téléviseur LG QNED evo présente des textures colorées rappelant une peinture en mouvement.
Vue arrière du téléviseur LG QNED evo qned91.
Vue latérale gauche du téléviseur LG QNED evo qned91.
Vue avant et vue latérale du téléviseur Smart 4K LG QNED evo AI qned91, illustrant ses dimensions en longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Des éclaboussures de peinture jaillissent du sol vers le haut dans des couleurs variées. Certification Intertrek pour un volume de couleurs de 100 % selon la norme DCI-P3. Le titre met en avant la nouvelle technologie exclusive de large gamme de couleurs de LG, qui vous permet d’afficher des couleurs éclatantes sur votre écran.
Une fleur holographique en 3D, affichant de nombreuses nuances et teintes, sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur mettent en valeur la capacité du QNED MiniLED à produire des visuels avec des couleurs exceptionnelles, une luminosité intense et un contraste remarquable. Le titre explique comment MiniLED améliore la clarté et fournit un contraste exceptionnel.
Le processeur alpha 8 AI Gen2 s’illumine en orange et en rose, et des éclairs de lumière colorés en jaillissent. Le titre explique comment le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image indique un traitement neuronal de l’IA 1,7 fois supérieur à celui du NPU et un fonctionnement 1,4 fois plus rapide à celui du CPU.
Une famille est assise sur un canapé face à un LG QNED TV placé au-dessus d’un meuble TV. Une petite fille pointe du doigt un écran représentant deux dauphins. Le titre explique comment profiter de la haute résolution sur un écran géant.
L’écran du téléviseur LG avec une AI Magic Remote au premier plan. Le bouton AI est mis en évidence et une bulle de dialogue affiche le texte : Suggère un film que j’aime. Sur l’écran, l’icône utilisateur E apparaît, illustrant comment AI Voice ID a identifié l’utilisateur et fourni des recommandations personnalisées uniquement à partir de sa voix.
LG AI Magic Remote avec le bouton AI mis en évidence. Autour du bouton se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles l’utilisateur peut accéder. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la AI Magic Remote complète votre expérience AI grâce à un bouton dédié et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il suffit de pointer et de cliquer.
Gros plan sur l’écran du LG TV montrant le fonctionnement d’AI Search. Une petite fenêtre de discussion s’ouvre, montrant que l’utilisateur a demandé quels étaient les jeux sportifs disponibles. AI Search a réagi par le biais d’une discussion en ligne et en affichant des vignettes des contenus disponibles. Une invite à interroger Microsoft Copilot s’affiche également.
LG AI Magic Remote devant l’écran d’un LG TV. Sur l’écran, un message d’accueil personnalisé de l’IA de LG s’affiche, accompagné de mots-clés adaptés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. Près de la télécommande, une icône et un libellé indiquent que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible par une simple pression sur le bouton AI.
Des contenus de science-fiction sont diffusés sur l’écran d’un LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message à la fonction AI Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. La fonction AI Chabot a proposé des solutions en réponse à la demande. Toute la scène est aussi coupée en deux. D’un côté, l’écran est plus sombre, tandis que de l’autre, il est plus lumineux, illustrant comment la fonction AI Chatbot a automatiquement résolu le problème pour l’utilisateur. Le texte explique qu’Al Chatbot peut comprendre l’intention de l’utilisateur et fournir des solutions pour résoudre les problèmes.
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art sont exposées. Sur le mur central se trouve un LG TV dont l’écran est orné d’œuvres d’art. Le téléviseur ressemble à un tableau de musée.
Une famille est assise sur un canapé face à un LG QNED TV placé au-dessus d’un meuble TV. Une petite fille pointe du doigt un écran représentant deux dauphins. Le titre explique comment profiter de la haute résolution sur un écran géant.
Vidéo de présentation des caractéristiques exclusives du qned91.
Vue avant du téléviseur LG QNED evo qned91, avec le logo LG QNED evo AI dans le coin supérieur. Le téléviseur LG QNED evo présente des textures colorées rappelant une peinture en mouvement.
Vue arrière du téléviseur LG QNED evo qned91.
Vue latérale gauche du téléviseur LG QNED evo qned91.
Vue avant et vue latérale du téléviseur Smart 4K LG QNED evo AI qned91, illustrant ses dimensions en longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Des éclaboussures de peinture jaillissent du sol vers le haut dans des couleurs variées. Certification Intertrek pour un volume de couleurs de 100 % selon la norme DCI-P3. Le titre met en avant la nouvelle technologie exclusive de large gamme de couleurs de LG, qui vous permet d’afficher des couleurs éclatantes sur votre écran.
Une fleur holographique en 3D, affichant de nombreuses nuances et teintes, sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur mettent en valeur la capacité du QNED MiniLED à produire des visuels avec des couleurs exceptionnelles, une luminosité intense et un contraste remarquable. Le titre explique comment MiniLED améliore la clarté et fournit un contraste exceptionnel.
Le processeur alpha 8 AI Gen2 s’illumine en orange et en rose, et des éclairs de lumière colorés en jaillissent. Le titre explique comment le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image indique un traitement neuronal de l’IA 1,7 fois supérieur à celui du NPU et un fonctionnement 1,4 fois plus rapide à celui du CPU.
Une famille est assise sur un canapé face à un LG QNED TV placé au-dessus d’un meuble TV. Une petite fille pointe du doigt un écran représentant deux dauphins. Le titre explique comment profiter de la haute résolution sur un écran géant.
L’écran du téléviseur LG avec une AI Magic Remote au premier plan. Le bouton AI est mis en évidence et une bulle de dialogue affiche le texte : Suggère un film que j’aime. Sur l’écran, l’icône utilisateur E apparaît, illustrant comment AI Voice ID a identifié l’utilisateur et fourni des recommandations personnalisées uniquement à partir de sa voix.
LG AI Magic Remote avec le bouton AI mis en évidence. Autour du bouton se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles l’utilisateur peut accéder. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la AI Magic Remote complète votre expérience AI grâce à un bouton dédié et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il suffit de pointer et de cliquer.
Gros plan sur l’écran du LG TV montrant le fonctionnement d’AI Search. Une petite fenêtre de discussion s’ouvre, montrant que l’utilisateur a demandé quels étaient les jeux sportifs disponibles. AI Search a réagi par le biais d’une discussion en ligne et en affichant des vignettes des contenus disponibles. Une invite à interroger Microsoft Copilot s’affiche également.
LG AI Magic Remote devant l’écran d’un LG TV. Sur l’écran, un message d’accueil personnalisé de l’IA de LG s’affiche, accompagné de mots-clés adaptés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. Près de la télécommande, une icône et un libellé indiquent que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible par une simple pression sur le bouton AI.
Des contenus de science-fiction sont diffusés sur l’écran d’un LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message à la fonction AI Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. La fonction AI Chabot a proposé des solutions en réponse à la demande. Toute la scène est aussi coupée en deux. D’un côté, l’écran est plus sombre, tandis que de l’autre, il est plus lumineux, illustrant comment la fonction AI Chatbot a automatiquement résolu le problème pour l’utilisateur. Le texte explique qu’Al Chatbot peut comprendre l’intention de l’utilisateur et fournir des solutions pour résoudre les problèmes.
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art sont exposées. Sur le mur central se trouve un LG TV dont l’écran est orné d’œuvres d’art. Le téléviseur ressemble à un tableau de musée.
Une famille est assise sur un canapé face à un LG QNED TV placé au-dessus d’un meuble TV. Une petite fille pointe du doigt un écran représentant deux dauphins. Le titre explique comment profiter de la haute résolution sur un écran géant.

principales caractéristiques

  • Palette de couleurs incroyablement riche grâce à la toute nouvelle technologie Dynamic QNED Color
  • Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 8 AI Gen2
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales et fonctions de glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
  • Clarté accrue et contraste exceptionnel grâce à MiniLED
  • Haute résolution sur un écran de téléviseur ultra géant
Plus
Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

AVForums Editor's Choice logo for LG webOS 24 as Best Smart TV System 2024/2025.

AVForums choix de l’éditeur - Meilleur système de téléviseur Smart 2024/2025

“webOS 24 continue d'offrir une expérience intelligente, rapide et facile à utiliser, tout en étant fraîche et épurée.”

*Les prix de l'innovation du CES sont décernés sur la base de documents descriptifs soumis aux juges. Le CTA n’a vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni allégation et n’a pas testé l’article auquel le prix a été attribué.

Le LG QNED TV placé sur un fond sombre et coloré. L’écran affiche une œuvre d’art lumineuse et colorée qui met en valeur la technologie des couleurs QNED et sa capacité à afficher un large spectre de teintes avec un excellent contraste. Le logo LG QNED evo AI est visible. Avec des sous-titres mettant en avant le MiniLED du QNED et le nouveau processeur alpha AI. Le titre indique : À chaque couleur redéfinie, une nouvelle expérience commence.

Le LG QNED TV placé sur un fond sombre et coloré. L’écran affiche une œuvre d’art lumineuse et colorée qui met en valeur la technologie des couleurs QNED et sa capacité à afficher un large spectre de teintes avec un excellent contraste. Le logo LG QNED evo AI est visible. Avec des sous-titres mettant en avant le MiniLED du QNED et le nouveau processeur alpha AI. Le titre indique : À chaque couleur redéfinie, une nouvelle expérience commence.

À chaque couleur redéfinie, une nouvelle expérience commence

*QNED et QNED evo sont tous deux équipés de solutions de couleurs différentes faisant appel à la dernière et unique technologie de large gamme de couleurs de LG, qui inclut le remplacement des quantum dots.

Qualité de l’imagewebOS pour AILG Gallery+ConceptionQualité du sonDivertissement

Toute nouvelle couleur dynamique QNED

La dernière technologie unique de LG pour une large gamme de couleurs, qui remplace Quantum Dot, permet d’améliorer le taux de reproduction des couleurs.

Des éclaboussures de peinture jaillissent du sol vers le haut dans des couleurs variées.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs de 100 % selon la norme DCI-P3.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs de 100 % selon la norme DCI-P3.

Volume de couleur certifié à 100 % avec LG QNED evo

*L’affichage Color Gamut Volume (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.

MiniLED avec technologie de gradation de précision

MiniLED alimenté par le nouveau processeur alpha AI permet d’obtenir un contraste ultra net et des détails réalistes sur LG QNED evo.

Une fleur holographique en 3D, affichant de nombreuses nuances et teintes, sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur mettent en valeur la capacité du QNED MiniLED à produire des visuels avec des couleurs exceptionnelles, une luminosité intense et un contraste remarquable.

*Les spécifications peuvent varier en fonction des pouces, des modèles et de la région. 

Le nouveau processeur alpha à AI, plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation.

Le moteur AI de notre processeur est capable de reconnaître les contenus par genre. Vu les informations, il fournit les paramètres de qualité d’image pour améliorer la profondeur et les détails.

Le processeur alpha 8 AI Gen2 s’illumine en orange et en rose, et des éclairs de lumière colorés en jaillissent. Le titre explique comment le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image indique un traitement neuronal de l’IA 1,7 fois supérieur à celui du NPU et un fonctionnement 1,4 fois plus rapide à celui du CPU.

*Comparé à un téléviseur Smart d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.

AI Picture Pro donne vie à chaque image

AI Super Upscaling et Dynamic Tone Mapping Pro analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments du cadre. Un laser trace la silhouette du perroquet, puis celle-ci est améliorée de manière à être plus lumineuse, plus nette et plus colorée. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite, avec un contraste, une profondeur et des couleurs améliorés.

*Les fonctions AI Super Upscaling et Dynamic Tone Mapping Pro s’appliquent aux modèles QNED91, QNED92, QNED9M et QNED85.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La nouvelle génération de LG AI TV

En savoir plus

AI Magic Remote formulée à partir de l’AI complète AI experience

Contrôlez votre télévision avec AI Magic Remote — pas d’appareil supplémentaire nécessaire ! Grâce à un capteur de mouvement et à une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris pneumatique ou parlez simplement pour obtenir des commandes vocales.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, même pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion internet.

*La fonction AI Voice recognition n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.

Une famille de quatre personnes est réunie autour d’un LG AI TV. Un cercle apparaît autour de la personne qui tient la télécommande et indique son nom. Cela montre comment AI Voice ID reconnaît la signature vocale de chaque utilisateur. L’interface webOS montre ensuite comment l’intelligence artificielle change automatiquement de compte et recommande des contenus personnalisés.

AI Voice ID

LG AI Voice ID reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et propose des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Le contenu peut être réduit ou limité en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de Voice ID peut varier en fonction de la région et du pays et concerne les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024.

*Cela ne fonctionne qu’avec les applications qui prennent en charge le compte Voice ID.

Gros plan sur un écran du LG QNED TV illustrant le fonctionnement d’AI Search. Une petite fenêtre de discussion s’ouvre, montrant que l’utilisateur a demandé quels étaient les jeux sportifs disponibles. AI Search a réagi par le biais d’une discussion en ligne et en affichant des vignettes des contenus disponibles. Une invite à interroger Microsoft Copilot s’affiche également.

Gros plan sur un écran du LG QNED TV illustrant le fonctionnement d’AI Search. Une petite fenêtre de discussion s’ouvre, montrant que l’utilisateur a demandé quels étaient les jeux sportifs disponibles. AI Search a réagi par le biais d’une discussion en ligne et en affichant des vignettes des contenus disponibles. Une invite à interroger Microsoft Copilot s’affiche également.

AI Search

Questionnez votre téléviseur. L’AI intégrée reconnaît votre voix et offre des recommandations personnalisées à vos demandes. Vous avez des résultats et solutions supplémentaires par Microsoft Copilot.

*AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisés à partir de 2024. 

* Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

* Une connexion Internet est requise. 

Des contenus de science-fiction sont diffusés sur l’écran d’un LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message à la fonction AI Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. La fonction AI Chabot a proposé des solutions en réponse à la demande. Toute la scène est aussi coupée en deux. D’un côté, l’écran est plus sombre, tandis que de l’autre, il est plus lumineux, illustrant comment la fonction AI Chatbot a automatiquement résolu le problème pour l’utilisateur.

Des contenus de science-fiction sont diffusés sur l’écran d’un LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message à la fonction AI Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. La fonction AI Chabot a proposé des solutions en réponse à la demande. Toute la scène est aussi coupée en deux. D’un côté, l’écran est plus sombre, tandis que de l’autre, il est plus lumineux, illustrant comment la fonction AI Chatbot a automatiquement résolu le problème pour l’utilisateur.

AI Chatbot

Conversez avec AI Chatbot via votre AI Magic Remote pour la configuration des paramètres à la résolution des problèmes. L’IA comprend l’intention de l’utilisateur et fournit des solutions immédiates.

*Une connexion Internet est requise.

*La fonction AI Chatbot n’est offerte que dans les pays qui prennent en charge le NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de relier AI chatbot au service à la clientèle et aux contacts mobiles.

LG AI Magic Remote devant l’écran d’un LG TV. Sur l’écran, un message d’accueil personnalisé de l’IA de LG s’affiche, accompagné de mots-clés adaptés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. Près de la télécommande, une icône et un libellé indiquent que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible par une simple pression sur le bouton AI.

LG AI Magic Remote devant l’écran d’un LG TV. Sur l’écran, un message d’accueil personnalisé de l’IA de LG s’affiche, accompagné de mots-clés adaptés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. Près de la télécommande, une icône et un libellé indiquent que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible par une simple pression sur le bouton AI.

AI Concierge

Une pression sur le bouton AI de votre télécommande ouvre votre AI Concierge, qui propose des mots-clés personnalisés et des recommandations basées sur votre historique de recherche et de visionnage. 

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon le pays.

*Les menus affichés peuvent être différents lors de la sortie.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de AI Picture Wizard. Une série d’images est affichée et les sélections de l’utilisateur sont mises en évidence. Une icône de chargement s’affiche et une image de paysage apparaît, améliorée de gauche à droite.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en parcourant 1,6 milliard de possibilités d’images. En fonction de vos choix, votre téléviseur crée une image personnalisée juste pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores est en cours de sélection. Un chanteur de jazz et un saxophoniste sont représentés, des ondes sonores correspondant au son personnalisé s’animant sur le visuel.

AI Sound Wizard

Choisissez le son qui vous convient parmi une sélection d’extraits sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore sur mesure, adapté à vos préférences.

Le logo et le nom du programme webOS Re:New Program avec, à proximité, le prix « CES Innovation Awards 2025 Honoree ».

Le logo et le nom du programme webOS Re:New Program avec, à proximité, le prix « CES Innovation Awards 2025 Honoree ».

Mises à jour sur 5 ans avec webOS Re:New Program

Bénéficiez de mises à jour complètes et des fonctionnalités et logiciels. Le lauréat du prix CES en cybersécurité, webOS assure la protection de votre vie privée et de vos données en toute sécurité.

*Le WebOS Re :New Program s’applique aux téléviseurs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*Le nouveau programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à niveau sur cinq ans, le seuil étant la version préinstallée de webOS, et le calendrier des mises à niveau varie entre la fin du mois et le début de l’année.

*Les mises à jour ainsi que le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

*Des mises à jour sont disponibles pour les modèles OLED de 2022 et les modèles UHD de 2023 et plus.

Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Avec LG Gallery+, créez un espace à votre goût

Votre écran se transforme en une toile vivante, avec 100 œuvres d’art, des décors immersifs et des vidéos d’ambiance. Des mises à jour régulières de la bibliothèque enrichiront votre espace, même lorsque vous ne regardez pas la télévision.

*Le contenu disponible peut varier d’un pays à l’autre.

*Le contenu fourni est susceptible d’être modifié.

Personnalisez votre espace de multiples façons

Personnalisez votre galerie d’accueil avec la musique de votre choix, des images et bien plus encore. Choisissez ce que vous voulez afficher sur votre téléviseur en fonction de vos préférences actuelles.

Synchronisez la musique et les images avec ce que vous ressentez

Associez la musique de fond aux images pour créer l’ambiance qui vous convient. Choisissez parmi les musiques prédéfinies ou connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour écouter vos propres morceaux.

Présentation de la manière dont un LG TV peut être configuré pour diffuser de la musique d'ambiance en synchronisation avec les images.
Un LG TV à fixation murale avec un téléphone portable au premier plan. La procédure de configuration de Google Photos sur le LG TV est présentée.

Un LG TV à fixation murale avec un téléphone portable au premier plan. La procédure de configuration de Google Photos sur le LG TV est présentée.

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez votre espace sans effort en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.

*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application. 

Le tableau d’information est affiché sur un LG TV à fixation murale. Différentes fonctionnalités sont affichées, telles que les mises à jour météorologiques, les alertes sportives, le programmateur TV, Home Hub et Google Calendar.

A wall-mounted LG TV with a cellphone in the foreground. The process of setting up Google Photos on the LG TV is shown.


Restez informé grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour météorologiques, des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visionnage et bien plus encore.

*L’accès à Google Calendar nécessite un compte Google.

Les paramètres intelligents s’adaptent aux changements de votre environnement

Always Ready

Tout en économisant de l’énergie, vous pouvez toujours apprécier et afficher les œuvres d’art ou les images sélectionnées via Gallery+ lorsque le téléviseur est éteint, le transformant ainsi en toile numérique.

AI Brightness Control

Les capteurs intégrés à votre téléviseur détectent la lumière et ajustent la luminosité de l’écran en conséquence pour garantir une visualisation optimale quel que soit l’éclairage.

Capteur de mouvement

La détection de mouvement permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.

*Les capteurs de luminosité peuvent varier d’un modèle à l'autre.

*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles M5 et G5. 

La télécommande devant l’écran d’un LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et tous les contrôles des autres appareils intelligents sont affichés.

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez en toute transparence les différents appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et bien plus encore. Découvrez le confort ultime de contrôler l’ensemble de votre maison à partir d’un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG prend en charge les appareils à Wi-Fi « Matter ». Les services et caractéristiques pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit se faire à travers l'application mobile ThinQ.

*L'utilisation de la fonction vocale mains libres sans télécommande n'est possible qu'avec l'alpha 9 AI Processor et l'alpha 11 AI Processor. Cela peut varier en fonction des produits et des régions.

Très grand TV

Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur le LG Ultra Big TV. Plongez dans la haute résolution sur un écran de grande taille.

Une fille et un chien sont assis devant un LG QNED TV accroché au mur et représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur, au-dessus d’une LG Soundbar.

*QNED91 est disponible dans un maximum de 85 pouces et les pouces peuvent varier en fonction de la région.

Un design tout en finesse

Ajoutez une touche de modernité avec une conception élégante qui s’intègre gracieusement dans votre espace.

AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.

*Le son clair AI doit être activé dans le menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

Améliorez votre son avec une LG TV et une LG Soundbar

*La barre de son peut être achetée séparément. 

*La commande du mode son peut varier en fonction du modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est requise pour les mises à jour. 

*Les modèles de barre de son compatibles avec le téléviseur peuvent varier en fonction de la région et du pays.

*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.

Appariez bien la barre de son de LG et la LG TV

*Les caractéristiques peuvent varier d’un modèle à l’autre. Veuillez consulter la page de chaque produit pour en connaître les caractéristiques détaillées.

Personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission indiquant que l’écran du téléphone est reflété sur le téléviseur. Un match de basket-ball est diffusé sur le téléviseur. Sur le côté, un écran miroir affiche les statistiques des joueurs.

Plus de plaisir, avec plusieurs écrans à vues multiples

Tirez le meilleur parti de votre téléviseur avec vues multiples. Mettez vos appareils en miroir grâce à Google CastMC et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues distinctes pour un divertissement multi-écrans transparent.

*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans. 

*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.

Écran d’accueil de LG Channels montrant la variété des contenus disponibles sur un LG TV.

Diffuser des contenus variés. Gratuit.

Le service de diffusion en continu exclusif de LG, LG Channels, met gratuitement à votre disposition une large sélection de chaînes en direct et à la demande. 

*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions. 

Trois icônes différentes qui montrent comment les LG Channels peuvent être utilisées sans qu’il soit nécessaire de s’abonner, de payer ou d’installer un décodeur périphérique.

Gratuit. Sans contrat. Sans câble

Il vous suffit de vous brancher et de commencer à regarder sans vous soucier des coûts cachés ou de l'installation d'un décodeur. 

Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et maintenant l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec le gamepad aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du portail des jeux. Le curseur se déplace et clique pour afficher de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction supplémentaire permet de sélectionner les jeux en fonction du type de contrôleur dont vous disposez, qu’il s’agisse d’une manette de jeu ou d’une télécommande.

*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

Jeu avancé

Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce à la technologie VRR 144Hz et à la technologie AMD FreeSync Premium. Jouez sans que le décalage ou sans que le flou de mouvement n’entrave vos performances. 

Deux images de voiture dans un jeu vidéo côte à côte. L’une d’entre elles présente un important effet de flou de mouvement. L’autre est nette et bien centrée, ce qui traduit la fréquence d’images élevée du LG QNED TV. Les logos VRR et 144Hz se trouvent dans le coin supérieur droit.

*QNED91 fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.

*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.

*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.

Meilleur téléviseur QNED pour films

Regardez les films prendre vie dans votre cinéma maison avec un son immersif et FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’éclairage pour une qualité d’image selon les normes des grands réalisateurs.

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

Vivez le cinéma tel que le réalisateur l’a voulu avec Dolby Vision et le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’environnement pour préserver les images et les rendre aussi proches que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son multicanal se diffuser tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE auto démarre sur AppleTV+ et Amazon Prime video app.

*QNED91 ne prend pas en charge Ambient FILMMAKER MODE.

Les LG TV affichent des illustrations colorées qui mettent en valeur la nouvelle technologie de reproduction des couleurs vives et éclatantes de LG QNED. Le TOUT NOUVEAU logo LG QNED evo AI est également visible.

Les LG TV affichent des illustrations colorées qui mettent en valeur la nouvelle technologie de reproduction des couleurs vives et éclatantes de LG QNED. Le TOUT NOUVEAU logo LG QNED evo AI est également visible.

Découvrez la toute nouvelle collection QNED evo

Découvrez la toute nouvelle collection QNED evo En savoir plus

*Les images ci-dessus dans cette page de détail du produit sont uniquement destinées à des fins d’illustration. Consultez les images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*Les détails du produit présentés dans l'image peuvent différer.

*La disponibilité du service varie en fonction de la région et du pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*La AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé selon la taille, le modèle et la région de votre téléviseur.

Imprimer

Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.