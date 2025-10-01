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55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026

55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026

55QNED82BUA
Vue avant de 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED82BUA
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1455 mm-wide screen, 841 mm screen height, 904 mm height with stand, a 67.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1217 by 269 mm.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA
Vue avant de 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED82BUA
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1455 mm-wide screen, 841 mm screen height, 904 mm height with stand, a 67.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1217 by 269 mm.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA
LG 55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026, 55QNED82BUA

principales caractéristiques

  • La technologie exclusive de grande gamme de couleurs de LG offre une palette de couleurs incroyablement riche grâce à la technologie de couleurs QNED dynamiques Pro.
  • Une clarté améliorée et un contraste exceptionnel grâce à la technologie Mini DEL
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • Le bouton IA permet d’accéder à la plateforme d’IA pour une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield.
Plus

Pourquoi choisir le téléviseur QNED evo Mini DEL de LG?

Le téléviseur IA QNED evo Mini DEL 4K QNED85 de LG offre une expérience sportive dynamique sur un écran d’une grande clarté, grâce à des panneaux alimentés par l’IA qui affichent des pronostics, des renseignements sur les joueurs et des données sur les ligues, tandis que le déroulement du match est analysé en temps réel.

Des sports dynamiques sur le téléviseur QNED evo de LG

Couleurs QNED dynamiques Pro

Mini DEL

WebOS à IA multiples primé

Une plateforme IA pour une expérience sur mesure

Protégé par LG Shield

Comment la technologie Mini DEL du téléviseur QNED evo de LG apporte-t-elle des couleurs dynamiques à chaque scène?

La technologie des couleurs QNED dynamiques Pro du téléviseur QNED evo de LG, certifiée pour un volume des couleurs de 100 %, s’associe à notre technologie Mini DEL pour offrir des couleurs et des détails d’une vivacité exceptionnelle. Profitez d’une expérience de visionnement immersive, du sport au cinéma et bien plus encore.

Couleurs QNED dynamiques Pro

La technologie de gamme de couleurs Nano de LG offre un volume des couleurs de 100 % sur votre téléviseur.

Découvrez des couleurs plus dynamiques et éclatantes grâce à la technologie Nano de LG, qui offre une gamme de couleurs accrue et remplace la technologie Quantum Dot, améliorant ainsi la reproduction des couleurs de votre téléviseur pour exprimer toute une palette d’ambiances grâce à la technologie des couleurs QNED dynamiques Pro.

Découvrez la certification du volume des couleurs de 100 % du téléviseur QNED evo de LG3)

Mini DEL

Une luminosité optimisée grâce à la précision extrême

Découvrez un contraste plus intense et des images éclatantes grâce à la technologie Mini DEL de LG, qui offre un contrôle précis de la lumière pour chaque scène.

* Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration seulement.

Processeur IA alpha 8 4K de troisième génération

Moteur IA avancé avec un rendement de l’unité de traitement neuronal 5 fois plus rapide

Notre processeur de nouvelle génération améliore les capacités de votre téléviseur,

permettant à l’IA d’offrir une expérience visuelle adaptée à vos préférences, des

détails 4K plus nets, un son plus riche et des couleurs éclatantes.4)

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG

Rematriçage HDR par l’IA

Mise à niveau de l’image vers une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et transforme la qualité d’image SDR en HDR pour des images plus riches et plus réalistes.

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents..8)

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images..9)

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés..10)

WebOS à IA multiples primé

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement12)

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

Télécommande Magic IA

Naviguez facilement et pointez comme avec une souris aérienne pour profiter pleinement de la plateforme d’IA

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande Magic IA. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, il vous suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer pour l’utiliser comme une souris aérienne, ou utilisez simplement la commande vocale..13)

Plongez dans chaque partie de sport

Recevez des pronostics de match grâce à l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour vous proposer des pronostics de match. Applaudissez plus fort et prenez plaisir à soutenir votre équipe grâce à ces renseignements générés par l’IA..14)

Un lissage du mouvement qui s’adapte à chaque genre

La sélection des genres par l’IA identifie le genre du contenu, tandis que TruMotion ajuste les niveaux de saccades afin d’appliquer la bonne quantité de lissage pour une expérience de visionnement naturelle des films, des sports et d’autres contenus.

Créez des alertes pour ne manquer aucun moment

Saisissez chaque instant de l’action. Configurez vos alertes et recevez des notifications sur les horaires des parties de votre équipe, les scores, et plus encore.

Entrez dans un monde conçu pour la victoire

L’expérience de jeu par excellence

Un jeu à remporter grâce à des taux de rafraîchissement optimisés pouvant atteindre 288 Hz

Vivez une expérience de jeu ultrarapide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la technologie FreeSync Premium d’AMD et un TRV. Grâce à la technologie Motion Booster qui augmente le taux de rafraîchissement pour réduire le flou de mouvement et à la toute première manette dotée de la technologie Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL), profitez de performances de haut niveau, idéales pour les jeux vidéo de compétition..15)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi..17)

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

FILMMAKER Ambient MODE (mode Cinéaste ambiant) 

Regardez des films tels qu’ils ont été conçus par le réalisateur

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce au FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur format d'origine..18)

Une conception pour rehausser votre espace

Conception mince

Une conception mince qui s’intègre à votre décor

Avec ses lignes épurées et ses détails raffinés, le profil élégant de votre téléviseur apporte une touche de raffinement à votre décor sans pour autant détourner l’attention.

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style..20)

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.23)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.30)

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.24)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non..25)

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.26)

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.27)

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

Système Sound Suite avec Dolby Atmos Flex Connect

Un son immersif adapté à vos préférences

La technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) des téléviseurs de LG optimise le son en fonction de l’emplacement des haut-parleurs, offrant une expérience ambiophonique personnalisée et profondément immersive, quel que soit l’emplacement de vos haut-parleurs.28)

La barre de son de LG rehausse chaque scène grâce à un son ambiophonique plus complet.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

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Caractéristique clé

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

    QNED MiniDEL4K

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 144 Hz)

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs

    Couleur QNED dynamique Pro

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

    ProcesseurIA α84K de troisième génération

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    HDR10/HLG

  • JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • AUDIO - Sortie audio

    20W

  • AUDIO - Système de haut-parleurs

    2.0canaux

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 236 x 718 x 67,9

  • DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

    11,5

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 236 x 718 x 67,9

  • Dimension de l’emballage (LxHxP)

    1 360 x 845 x 142

  • Poids de l’emballage (à l’étranger)

    15,8

  • Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

    1 236 x 780 x 230

  • Socle du téléviseur (LxP)

    1 086 x 230

  • Poids du téléviseur sans socle

    11,5

  • Poids du téléviseur avec socle

    11,6

  • Support VESA (L x H)

    300 x 200

ACCESSIBILITÉ

  • Contraste élevé

    Oui

  • Échelle de gris

    Oui

  • Inversion des couleurs

    Oui

ACCESSOIRES INCLUS

  • Câble d’alimentation

    Oui (détachable)

  • Télécommande

    Télécommande MagicIA (MR26)

AUDIO

  • Réglage acoustique adaptatif

    Oui

  • SonIA

    SonIA Pro α8 (passage en 11.1.2virtuel)

  • Codec audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir le manuel)

  • Sortie audio

    20W

  • Voix claires pro

    Oui (rematriçage des objets par l’IAPro)

  • Synchronisation sonore de LG

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Partage du mode sonore

    Oui

  • Orientation des haut-parleurs

    Rayonnement vers le bas

  • Système de haut-parleurs

    2.0canaux

  • WOWOrchestra

    Oui

RADIODIFFUSION

  • Réception de signaux analogiques

    Oui

  • Réception de signaux numériques

    ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

  • Prise en charge Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Entrée Ethernet

    1ch.

  • Canal de retour audio HDMI

    eARC (HDMI2)

  • EntréeHDMI

    3ch. (4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS, QFT pris en charge)

  • Entrée RF (antenne/câble)

    1ch.

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • SPDIF (sortie audio numérique optique)

    1ch.

  • EntréeUSB

    1ch. (v2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi5)

JEUX

  • Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • MAFL (mode automatique à faible latence)

    Oui

  • Optimiseur de jeu

    Oui (tableau de bord de jeu)

  • Mode HGIG

    Oui

  • Technologie MotionBooster

    Technologie MotionBooster288

  • 120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

    Oui (jusqu’à 144Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

  • Type de rétroéclairage

    MiniDEL

  • Résolution de l’affichage

    ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

  • Type d’affichage

    QNED MiniDEL4K

  • Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 144 Hz)

  • Grande gamme de couleurs

    Couleur QNED dynamique Pro

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur d’image

    ProcesseurIA α84K de troisième génération

  • Sélection du genreIA

    Oui (SDR/HDR)

  • Rematriçage HDR par l’IA

    Oui

  • ImageIA Pro

    Oui

  • Mise à l’échelle supérieure IA

    Super optimisation de l’IA α84K

  • Contrôle automatique de la luminosité

    Oui

  • Calibration automatique

    Oui

  • Reproduction tonale dynamique

    Oui (reproduction tonale dynamique professionnelle)

  • MODE CINÉASTEMC

    Oui

  • HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    HDR10/HLG

  • HFR (fréquence d’images élevée)

    4K 120ips (HDMI)

  • Mode Image

    9 modes

  • QFT (Transport rapide d’image)

    Oui

  • QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])

    Oui

ALIMENTATION

  • Alimentation (tension, fréquence)

    120Vc.a., 50/60Hz

  • Consommation d’énergie en veille

    Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

  • Agent conversationnel IA

    Oui

  • Télécommande MagicIA

    Intégré

  • Identifiant de voixIA

    Oui

  • Toujours prêt

    Oui

  • Navigateur Web complet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Oui (LG ThinQ)

    Oui (LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LGChannels

    Oui

  • LGShield

    Oui

  • Vues multiples

    Oui

  • Ma page

    Oui

  • Système d’exploitation

    webOS26

  • Application de téléphone intelligent à distance

    Oui (LGThinQ)

  • Prise en charge des camérasUSB

    Oui

  • Compatible avec Apple AirPlay

    Oui

  • Compatible avec AppleHome

    Oui

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