55 inch LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026

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La technologie des couleurs QNED dynamiques Pro du téléviseur QNED evo de LG, certifiée pour un volume des couleurs de 100 %, s’associe à notre technologie Mini DEL pour offrir des couleurs et des détails d’une vivacité exceptionnelle. Profitez d’une expérience de visionnement immersive, du sport au cinéma et bien plus encore.