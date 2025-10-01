À l’achat d’un téléviseur LG admissible, vous recevrez un courriel comprenant un code à utiliser pour QuickContractors.com Inc. (Quick Contractors). Pour organiser l’installation de votre support mural, vous devez contacter Quick Contractors par courriel à LG@quickcontractors.com dans les 30 jours suivant l’achat et en fournissant à Quick Contractors votre numéro de commande ainsi que le code. Quick Contractors vérifiera votre numéro de commande auprès de LG Electronics Canada, Inc. (LG Canada). Toutes les installations doivent être effectuées dans les 30 jours suivant la livraison. d’ici [date] 2025. L’installation comprend le montage sur un mur de cloison sèche et ne comprend pas l’installation sur un mur en brique, en pierre ou à poutrelles métalliques, ni l’installation au-dessus d’un foyer. LG Canada n’est aucunement responsable de l’installation et n’organisera pas l’installation. Voyez les renseignements supplémentaires ci-dessous.

Villes dans lesquelles l’offre est valide

Barrie / Calgary / Charlottetown / Edmonton / Fredericton / Halifax / Hamilton / Kelowna / Kitchener / London / Markham / Mississauga / Montréal / Oshawa / Ottawa / Québec / Regina / Région du Niagara / Saint John / Saskatoon / Sherbrooke / Thunder Bay / Toronto / Vancouver / Victoria / Windsor / Winnipeg / St. John’s Terre-Neuve

Services d’installation

Montage mural plus dissimulation des fils dans le mur

• Passer en revue l’installation avec le client avant de commencer les travaux.

• Retirer l’unité de son emballage et l’inspecter pour déceler tout dommage visible. Exécuter le test d’écran afin d’assurer que le téléviseur fonctionne avant de l’installer.

• Trouver un endroit convenable sur le mur pour le support de montage mural.

• Installer le support mural conformément aux spécifications du fabricant, suspendre le téléviseur et dissimuler les fils (utilisant jusqu’à 3 pieds de conduite blanche).

• Connecter jusqu’à trois périphériques au téléviseur. Le client doit fournir tous les câbles (HDMI, A/C, etc.) requis pour connecter les périphériques au moment de l’installation et dissimuler les fils.

• Faire le nettoyage final au site de l’installation.

Services non inclus

• Disposer du vieil appareil ou de l’emballage.

• Installation sur un mur en briques, en pierres ou en béton ou avec montants métalliques, ou au-dessus d’un foyer.

• Pose d’une prise électrique murale derrière le téléviseur.

• L’installateur fournira et installera jusqu’à 3 pieds de conduite blanche pour dissimuler les fils. Au-delà de 3 pieds, le client (et non pas LG Canada) devra défrayer les frais liés à l’utilisation d’une longueur additionnelle de conduite.

• Les frais associés à la connexion de plus de trois périphériques. De tels frais sont la responsabilité du client (et non pas LG Canada).

• Les frais encourus par le client pour annuler son rendez-vous avec moins de 24 heures d’avis ou manquer son rendez-vous. De tels frais sont la responsabilité du client (et non pas de LG).