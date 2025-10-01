About Cookies on This Site

Achetez une sélection de grands téléviseurs LG et bénéficiez d'une installation gratuite

Seulement sur LG.ca

Installation murale professionnelle gratuite sur certains téléviseurs
LG grand écran

Installation murale professionnelle gratuite sur certains téléviseurs<br>LG grand écran Acheter maintenant
Détails de la promotion
Termes et conditions

 

Avis de non-responsabilité:

 

 

*En vigueur au 16 janvier 2026; offre sujette à modification sans préavis. Valide du 16 janvier au 31 octobre 2026 (23 h 59 HE) pour les résidents du Canada situés dans la zone désignée (stipulée ci-après), avec l’achat de certains téléviseurs grands neufs sur LG.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. Certains téléviseurs nécessitent un support mural compatible, vendu séparément. Pour bénéficier de l’installation murale gratuite, veuillez consulter les spécifications du produit et le tableau de compatibilité sur cette page avant l’achat. On ne peut acheter qu’un seul produit par foyer (basé sur l’adresse d’expédition). L’offre peut être modifiée sans avis préalable et ne peut pas être combinée à d’autres offres. Aucune garantie réclame. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Ventes commerciales exclues. D’autres conditions s’appliquent.

SérieModèleSupport mural

OLED B5

OLED77B5PUA.ACC

Achat du support mural LG OLW480 requis

OLED B5

OLED83B5PUA.ACC

Achat du support mural LG OLW480 requis

OLED C5

OLED77C5PUA.ACC

Achat du support mural LG OLW480 requis

OLED C5

OLED83C5PUA.ACC

Achat du support mural LG WB22EG requis

OLED G5

OLED77G5WUA.ACC

Support mural inclus

OLED G5

OLED83G5WUA.ACC

Support mural inclus

OLED G5

OLED97G5WUA.ACC

Support mural inclus

QNED 80

86QNED80AUA.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

QNED 82

86QNED82AUA.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

QNED 85

86QNED85AUA.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

QNED 85

100QNED85AU.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

QNED 92

85QNED92AUA.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

QNED 9M

86QNED9MAUA.ACC

Achat d’un support mural VESA requis

UHD

98UT9000PUA.ACCQ

Achat d’un support mural VESA requis

À l’achat d’un téléviseur LG admissible, vous recevrez un courriel comprenant un code à utiliser pour QuickContractors.com Inc. (Quick Contractors). Pour organiser l’installation de votre support mural, vous devez contacter Quick Contractors par courriel à LG@quickcontractors.com dans les 30 jours suivant l’achat et en fournissant à Quick Contractors votre numéro de commande ainsi que le code. Quick Contractors vérifiera votre numéro de commande auprès de LG Electronics Canada, Inc. (LG Canada). Toutes les installations doivent être effectuées dans les 30 jours suivant la livraison. d’ici [date] 2025. L’installation comprend le montage sur un mur de cloison sèche et ne comprend pas l’installation sur un mur en brique, en pierre ou à poutrelles métalliques, ni l’installation au-dessus d’un foyer. LG Canada n’est aucunement responsable de l’installation et n’organisera pas l’installation. Voyez les renseignements supplémentaires ci-dessous.

 

 

 

 

Villes dans lesquelles l’offre est valide

 

Barrie / Calgary / Charlottetown / Edmonton / Fredericton / Halifax / Hamilton / Kelowna / Kitchener / London / Markham / Mississauga / Montréal / Oshawa / Ottawa / Québec / Regina / Région du Niagara / Saint John / Saskatoon / Sherbrooke / Thunder Bay / Toronto / Vancouver / Victoria / Windsor / Winnipeg / St. John’s Terre-Neuve

 

 

Services d’installation

 

Montage mural plus dissimulation des fils dans le mur

 

• Passer en revue l’installation avec le client avant de commencer les travaux.

 

• Retirer l’unité de son emballage et l’inspecter pour déceler tout dommage visible. Exécuter le test d’écran afin d’assurer que le téléviseur fonctionne avant de l’installer.

 

• Trouver un endroit convenable sur le mur pour le support de montage mural.

 

• Installer le support mural conformément aux spécifications du fabricant, suspendre le téléviseur et dissimuler les fils (utilisant jusqu’à 3 pieds de conduite blanche).

 

• Connecter jusqu’à trois périphériques au téléviseur. Le client doit fournir tous les câbles (HDMI, A/C, etc.) requis pour connecter les périphériques au moment de l’installation et dissimuler les fils.

 

• Faire le nettoyage final au site de l’installation.

 

Services non inclus

 

• Disposer du vieil appareil ou de l’emballage.

 

• Installation sur un mur en briques, en pierres ou en béton ou avec montants métalliques, ou au-dessus d’un foyer.

 

• Pose d’une prise électrique murale derrière le téléviseur.

 

• L’installateur fournira et installera jusqu’à 3 pieds de conduite blanche pour dissimuler les fils. Au-delà de 3 pieds, le client (et non pas LG Canada) devra défrayer les frais liés à l’utilisation d’une longueur additionnelle de conduite.

 

• Les frais associés à la connexion de plus de trois périphériques. De tels frais sont la responsabilité du client (et non pas LG Canada).

 

• Les frais encourus par le client pour annuler son rendez-vous avec moins de 24 heures d’avis ou manquer son rendez-vous. De tels frais sont la responsabilité du client (et non pas de LG).

