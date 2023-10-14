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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
Leche condensada (1 lata), 2 cucharadas soperas de chocolate en polvo, 1 cucharadita de margarina, chocolate granulado
(Rango de peso 0.4 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Brasil: Usa el menú popular N.° 5
1. Coloca todos los ingredientes excepto el chocolate granulado en un plato profundo apto para horno y revuelve.
2. Coloca el plato en el horno y empieza a cocinar.
3. Revuelve una vez más y luego deja que se enfríe.
4. Después de que se haya enfriado el plato, forma esferas con la mezcla y cúbrelas con chocolate granulado.
5. Completa el plato al colocar las esferas en envoltorios de papel.
Cocción manual
1. Coloca todos los ingredientes en un tazón profundo apto para horno de microondas.
* Revuelve una vez por cada cocción.
2. Después de la cocción, quita el tazón y deja que se enfríe.
3. Después de que se enfríe, cubre con chocolate.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.