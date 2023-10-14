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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
Papa, verdura
(Rango de peso 0.2~1.0 kg, papel de cocina)
Cocción automática
EU: Usa el menú popular N.° 4
1. Lava las papas y sécalas con un papel de cocina.
2. Pincha cada papa 8 veces con un tenedor.
3. Coloca la comida en un papel de cocina en el horno. Elige el menú y el peso, presiona Inicio.
4. Después de la cocción, deja que repose durante 3 minutos.
Cocción manual
1. Lava las papas y sécalas con papeles de cocina.
2. Pincha las papas ocho veces con un tenedor.
3. Coloca la comida en papeles de cocina en el horno de microondas a 1000 W durante 7 minutos.
* Controla las papas cada 3 minutos.
4. Después de la cocción, deja que repose durante 3 minutos.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.