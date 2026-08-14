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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
Salgadinhos
(2~6ea, papel de cocina)
Cocción automática
Brasil: Usa el menú popular N.° 7
1. Coloca los Salgadinhos en un papel de cocina.
2. Coloca los Salgadinhos en el horno, elige el menú y el peso, presiona Inicio.
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*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.