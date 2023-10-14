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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
200 g de mandioca, 400 ml de agua hirviendo
(Rango de peso 0.2~0.8 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Brasil: Usa el menú popular N.° 8
1. Corta el chorizo y colócalo en un tazón grande y profundo apto para microondas.
2. Vierte agua hirviendo. Cúbrelo con la tapa.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú y el peso, presiona Inicio.
Cocción manual
1. Corta la mandioca y colócala en un tazón grande y profundo apto para microondas.
2. Vierte agua hirviendo. Cúbrelo con una tapa.
3. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 10 minutos.
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*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.