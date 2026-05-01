Pantalla 65 pulgadas LG NANO 4K UHD AI NU851 SMART TV webOS 2026

* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta IA generativa está disponible en determinadas regiones o modelos.

* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.