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LG 成為 Digital Art Fair Xperience 體驗展之官方屏幕合作夥伴

首次於香港展示破天荒屏幕技術 - LG OLED 透明顯示屏

旗艦級 OLED 電視 97 吋OLEDevo Gallery Edition G2 及 136 吋 All-in-One Smart 多合一顯示屏強勢列陣

同場宣布 LG Posé 和 LG OLED Flex 將在港推出

圖片下載：https://bit.ly/3yUq7jk





（2022 年10 月 20 日 — 香港）LG 電子香港 (LG) 作為連續 9 年全球 OLED 電視的第一品牌[1]，因其開創性的 OLEDevo 屏幕技術而獲得各界認可。LG 近年更積極追尋藝術方面的突破，迎來「LG OLED ART」企劃，旨在以藝術和技術的力量讓生活更美好，向公眾展示 LG 創新技術與藝術的融合。繼早前成為典亞藝博 2022 (Fine Art Asia 2022) 的大會指定屏幕後，LG 再次以官方屏幕合作夥伴的身份參與亞洲最大的數位藝術盛會 (Digital Art Fair Xperience Hong Kong)，並於活動中推出多款令人引頸以待的產品，包括 LG OLED 透明顯示屏、LG All-in-One Smart 多合一顯示屏、97吋 OLEDevo Gallery Edition G2 、即將在港開售的 LG Posé 和 IFA 上率先曝光的 LG OLED Flex，以令人意想不到的屏幕解決方案帶動市場趨勢，把頂尖的 OLED 自發光技術引進到藝術層面。

LG 董事總經理 Ms Yuri Han 表示：「 LG 很榮幸參加這個盛大的藝術活動，成為其官方屏幕合作夥伴。LG 一直非常強調藝術與科技如何結合，讓生活更美好，因此在這次活動中以頂尖的OLED 技術展示不同藝術作品，以極佳的畫質精細還原藝術家的每一個筆觸，大大提升觀眾的觀賞享受。我們亦希望​透過這個平台向外界展示不同的電視和屏幕解決方案如何提升藝術欣賞水平，希望啟發人們了解科技與藝術的完美融合如何啟迪您的家居生活，使藝術融入生活。」

LG OLED 透明顯示屏把不可能成為可能 仿如浮現半空的藝術作品

展會中最為矚目的非著名藝術家Jacky Tsai 的「 Meta Skull 元宇宙骷髏」莫屬。此展品以透明度高達 38％的LG OLED 透明顯示屏展示，以驚為天人的透視式設計完美地把作品與展覽環境融合。於倫敦發展的中國藝術家 Jacky Tsai 蔡贇驊擅長揉合東方傳統藝術技巧及西方普普藝術元素。這一件鉅作經過他及其創作團隊的共三年努力，創作出屬於新時代的元宇宙骷髏。，LG OLED技術的強烈色彩對比，骷髏的每一個細節都能顯露無遺。LG 的透視式 OLED 顯示器更能清晰展現背後物件和畫面，用家無需轉換視角，無論站在作品的前方或後方，栩栩如生的骷髏都活現於眼前，顯示出科技與藝術的完美融合。

136 吋 LED 全高清屏幕 以一流畫質的巨型屏幕掀開藝術序幕

LG在港首度於Digital Art Fair Xperience曝光其136吋LED 全高清 All-in-One Smart 多合一顯示屏，創新的家庭娛樂解決方案以驚人的尺寸呈現一流的畫質。除了136 吋屏幕外，其中的配置更是無可挑剔。All-in-One Smart擁有1,920 x 1,080的解析度，其亮度達500nit，呈現更細緻的細節。巨型的屏幕尺寸和豐富的畫面細節，完美演繹出栩栩如生的影像，使LG在高端電視市場的地位上再創高峰。All-in-One Smart更內置了控制器及揚聲器，無需再連接控制器或配置模組。而且安裝上亦十分輕鬆簡單，就如家用電視一樣，消除大眾認為 LED 屏幕安裝困難和複雜的印象，貼心關注用家的需要。

LG Posé ：再創藝術品般的畫架式設計 為日常增添藝術視角

繼7月推出LG EASEL 引起全城熱烈討論後，LG將於香港推出Objet 系列第二部OLED 電視 ── LG Posé 。LG Posé 邊緣柔和彎曲，採用舒緩柔和的米色，機身背面織布面料凹糟可擺放雜誌、書藉等，於不同角度提升室內品味，同時能提供儲物空間。Posé 另一特別之處在於可收納電線及機頂盒，免卻了如何收起雜亂電線的煩惱，打造簡潔高雅的家居空間。

除了簡約獨特的設計外，LG Posé 同樣採用LG獨家研發的頂尖OLED自發光技術，憑藉其Brightness Booster亮度提升技術可以將畫面的亮度提升20%，尤其在處理黑、白色彩的畫面時，更有層次地顯示細緻色彩，提供卓越的清晰度、細節、對比度和色彩，超細緻的畫面讓用家在家中觀看電影時體驗身臨其境的極佳享受，幾乎在家中任何位置亦能觀看到最完美的畫質。在家亦能打造專屬的藝術電影院。此外，更內置畫廊模式，用家可以隨意調較不同的模式，融入家中的藝術裝潢，把家居空間變成精緻的藝術畫廊。

LG OLED Flex ： 多達 900R 20 段可變弧形屏幕 破格設計體貼 不同的使用需要

同場更會展出早前在IFA率先曝光，令一眾電競迷引頸以待的LG OLED Flex。有別於傳統的電競屏幕，LG OLED Flex是世界上首部[2]可自由彎曲的 42 英寸 OLED 屏幕，為電視業界寫下革命性一頁。用家能根據自己的喜好和要求，從多達20 段曲率級別中選擇理想的弧度，隨時以遙控器或手動調節百分百配合自己需要的弧度，獲得真正個人化的觀看體驗。此外，LG OLED Flex更可以向下傾斜最多 10 度或向上傾斜最多 5 度，並配有可調節高度的支架 ，能控制向上或向下 140 毫米 ，為用家提供符合人體工學的舒適度，不需要調較座椅遷就屏幕高度，體貼不同用家的使用需要 。

除了破格創新的弧形設計外，其顯示技術方面同樣採用LG 的OLEDevo自發光技術，加上配備4K解像度的超高清顯示屏，能全面提升精確色彩和深暗黑位的表現，增強了廣闊視角的對比度和色彩表現力。而兼容 Nvidia G-Sync 及 AMD FreeSync Premium 以至VRR等電競技術、無懈可擊的自訂角度和極佳的畫質為電競迷帶來沉浸式的臨場實感，猶如置身於遊戲中與敵人一決勝負。

Digital Art Fair Xperience 將會於10月22日到11月6日於香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈地下及一樓舉行。

[1]數據來自Omdia 2013-2021 年的單位出貨量。

[2]客戶可從多達20 段曲率級別中選擇理想的弧度，隨時以遙控器或手動調節百分百配合自己需要的弧度，獲得真正個人化的觀看體驗。