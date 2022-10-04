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LG成為典亞藝博2022大會指定屏幕
LG獨家頂尖OLED屏幕技術將古董及藝術珍品呈現至觀眾眼前
全港首次展示97吋 OLEDevo Gallery Edition G2
以自發光OLED技術真實還原藝術品每一處細節
見證全球首個與The Sandbox合作的遊戲體驗展區 把古董藝術帶進元宇宙
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LG成為典亞藝博2022大會指定屏幕
LG獨家頂尖OLED屏幕技術將古董及藝術珍品呈現至觀眾眼前
全港首次展示97吋 OLEDevo Gallery Edition G2
以自發光OLED技術真實還原藝術品每一處細節
見證全球首個與The Sandbox合作的遊戲體驗展區 把古董藝術帶進元宇宙
（2022年10月04日 — 香港）LG 電子香港 (LG)作為連續9年全球OLED電視的第一品牌[1]，首度成為典亞藝博2022 (Fine Art Asia 2022) 的大會指定屏幕，把頂尖的OLED自發光技術引進到藝術層面，真實還原博覽會內藝術品的每一處細節。LG也藉此機會於香港首次展示全新97吋 OLEDevo Gallery Edition G2，延續OLEDevo美學，為藝術鑑賞達至更高層次。是次活動中同時見證全球首個把古董藝術帶進元宇宙的The Sandbox元宇宙遊戲體驗展區 ─ 「曙光再臨：進擊的藝術」，參加者能透過LG UltraGear™ 遊戲顯示器體驗這個創新的元宇宙歷險遊戲。此外，LG亦會於博覽會以不同的電視及家電產品，提升整體藝術品鑑賞氛圍，務求提升觀眾的藝術素質和品味。
LG 董事總經理Yuri Han 表示：「LG很榮幸成為典亞藝博2022大會指定屏幕，我們一向致力為顧客提供各種高質量的產品，賦予舒適的家居生活享受之外，也一直追尋藝術方面的突破，提升顧客生活的品味。我們希望於是次博覽會以頂尖的OLED電視，呈現藝術作品的每一項細節，帶來更最震撼眼球的耀眼觀賞效果。」
LG將於博覽會帶來首次於港面世的97吋 OLED evo Gallery Edition G2，是香港有史以來尺寸最大的OLED電視。LG OLEDevo Gallery Edition G2系列採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如藝術品般完美貼合牆身。LG的OLED技術不但能透過改變光線波長提升屏幕光度，強化畫面對比度及銳利度，並經國際測試機構Intertek認證其「100%色彩還原度」[2]，其100%色彩顯示能覆蓋電視的全亮度範圍的3D色彩空間，能達致100%色彩顯示 [3]。配合Brightness Booster Max 亮度提升技術，畫面亮度將提升30%，能更精緻地刻畫出影像每一處細節與紋理，使畫面更鮮明強烈，能帶來仿如真實藝術品的質感。
以古董主題為基礎的全球首個Sandbox元宇宙遊戲體驗特別展區 ─ 「典亞藝博 x Sandbox: 元宇宙裡的藝術」內，觀眾將能體驗由上百年歷史的古董轉化而成的5個Sandbox遊戲角色的歷險遊戲，包括西漢的鳳鳥型油燈、清朝的熊型燈座、1920年代的一帆風順、宋朝的白玉天鹿和清朝的粉彩「蝶戀花」碗。遊戲以虛擬的藝亞藝術博覽會為背景，5個古董逃到了各自的魔域，玩家必須去取回它們。過程中，玩家將了解與古董有關的藝術史，帶來刺激、迷思的遊戲元素。透過LG高效功能的LG UltraGear™ 遊戲顯示器，觀眾能於其 UHD 4K 出色畫質及超高速刷新率，以及能輕鬆呈現生動場景及流暢無比的FreeSync™ Premium Pro 技術，體驗更高層次和逼真的元宇宙古董藝術歷險。
LG 與丹麥家具連鎖零售店BoConcept將會於公眾藝術展區及 Experience: Living with Art F8展區中以BoConcept簡約高雅的家居擺設和LG科技與設計兼備的OLED系列家電及科技產品，如LG AeroTower， LG EASEL， LG StanbyME和LG Styler等，打造仿如家居的藝術裝潢，讓參加者於充滿高雅品味的空間中，欣賞多款歐美風格傢俱及古董藝術品。
典亞藝博2022 (Fine Art Asia 2022) 將會於10月5日到8日於假香港會議展覽中心3C展館舉行。
[1] 數據來自Omdia 2013-2021 年的單位出貨量。
[2] 以CIE DE2000測量125個顏色樣本，達致100%色彩保真度。
[3] 經Intertek獨立驗證，顯示色域體積(CGV) 等於或超過DCI-P3色彩空間的CGV。
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