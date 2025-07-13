LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 V 寵物濾網

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安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
步驟 1
握住有 LG 標誌的產品前蓋上端，輕輕拉扯，從而將其分離。
步驟 2
將過濾器安裝在設備中，注意連接過濾器把手的一面要朝上。
步驟 3
將蓋子底部的固定零件插入產品底部的固定溝槽中，然後蓋上蓋子。
清潔方式
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
使用吸塵器或軟毛刷清除超精細濾網上的微粒。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
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