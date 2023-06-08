您亦需要考慮放置電視的位置，因為這可能會影響您應選擇的電視尺寸。



如您將電視放在電視架或電視櫃上，觀看距離就會縮短 (可使用上面的表格作參考)。然而，如果您想進行掛牆式安裝，觀看距離則應相應地變遠；另外，您還需要考慮所選擇型號的重量，並確保牆壁能夠進行掛牆式安裝。我們的超薄電視可與牆壁完全貼合，因此正常情況下，應該不會有太大問題。



無論您是電影迷、狂熱的遊戲玩家還是運動愛好者，一部擁有完美尺寸的電視都可以大大提高您的觀賞體驗。快來瀏覽我們的網上商店，搜尋各款適合不同空間的電視，包括高解像度的 UHD、NanoCell、QNED、OLED 以及 OLED evo 型號。