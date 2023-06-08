We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
購買指南
電視尺寸指南：我需要多大的電視？
電視是家裡必不可少的設備，您可能會擁有不止一部電視。今時今日，在客廳以及睡房安裝多部電視已是相當普遍。為了確保您擁有最佳的觀賞體驗，電視的尺寸大小至關重要。因此，我們準備了這份電視尺寸指南，讓您輕鬆選擇最適合的電視。
拆解電視尺寸
電視的尺寸是由畫面對角線的長度來決定的，即從一個角落到另一個角落來測量，但不包括電視的邊框或邊緣，因此您還應注意特定型號的總寬度、高度和深度，這些資料可以在產品規格中找到。購買前，您需要將這些尺寸與可用空間進行比較。
LG 提供了從 32 吋到 75 吋以上多種電視尺寸以供選擇。65 吋到 97吋大尺寸電視系列，作為家中的主電視，讓您沉醉於觀賞體驗之中。
根據房間選擇不同尺寸
大眾會為家中不同的房間選擇不同尺寸的電視，這取決於您計劃將電視放置到哪裡。以下指南可幫助您決定哪款尺寸的電視最適合您的需求。
32 至 49 吋
一般來說，我們的小尺寸電視非常適合放在睡房、較小的客廳或多用途房。儘管它們的螢幕不大，但在觀賞方面仍然非常出色，亦不會占用太多空間。
50 至 65 吋
對於希望沉醉在影視或遊戲中的用家來說，這個尺寸是不錯的選擇。其較大的螢幕非常適合中、大型客廳，能提供出色的整體觀賞體驗。如果您正在為睡房 - 尤其是主人房 - 尋找一個較大的電視， 50 或 55 吋會比較適合。
70 至 75 吋
這個尺寸的電視較適合安置於大型客廳。如果您喜歡欣賞電影、體育賽事或遊戲，您絕對會喜歡我們的大尺寸電視。
75 吋以上
我們最大的尺寸非常適合用於大型客廳或家庭影院，提供更震撼的觀賞體驗。無論是電影劇集還是體育賽事，您都能安在家中盡情享受。
電視觀看距離
當選擇適合的電視尺寸時，觀看距離就是主要考慮因素之一。一般而言，電視越大，就應該在離它越遠的地方觀看，換句話說，更遠的觀看距離。
如果您選擇的電視與空間相比太大，就無法看到整個畫面。相反，如果您選擇的電視相對太小，就無法好好沉醉的觀賞體驗。
因此，美國電影電視工程師協會 (SMPTE) 推薦最佳的觀看角度為30°，代表觀看距離應為螢幕對角線長度的 1.2 至 1.6 倍。例如，75 吋電視的最小觀看距離應為 90 吋 (或 2.28 米)。
我們以SMPTE的建議，計算了不同螢幕尺寸的建議觀看距離，詳情如下：
以上建議是基於用家以正面觀看與眼睛同一水平的電視而制定，因此僅供參考。如您的電視是採用掛牆式安裝，上述距離或許並不能提供最佳觀影體驗。
其他考慮因素
當您尋找完美尺寸的電視時，還需要考慮以下因素。
解像度
一般而言，螢幕尺寸越大，解像度就應該越高。如果您選擇解像度較低的電視，您就需要坐得較遠，否則影像就會因像素化而變得模糊。而 4K 及 8K 高解像度的電視，則能提供清晰的影像，即使您坐得較近，也不會影響影像質素。
位置
您亦需要考慮放置電視的位置，因為這可能會影響您應選擇的電視尺寸。
如您將電視放在電視架或電視櫃上，觀看距離就會縮短 (可使用上面的表格作參考)。然而，如果您想進行掛牆式安裝，觀看距離則應相應地變遠；另外，您還需要考慮所選擇型號的重量，並確保牆壁能夠進行掛牆式安裝。我們的超薄電視可與牆壁完全貼合，因此正常情況下，應該不會有太大問題。
無論您是電影迷、狂熱的遊戲玩家還是運動愛好者，一部擁有完美尺寸的電視都可以大大提高您的觀賞體驗。快來瀏覽我們的網上商店，搜尋各款適合不同空間的電視，包括高解像度的 UHD、NanoCell、QNED、OLED 以及 OLED evo 型號。