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23.8 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 144Hz
屢獲殊榮的卓越表現
2026 年最佳品牌*
Digital Trends 2025
「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能的最佳顯示器陣容
*Ziff Davis, LLC 的商標。在授權下使用。
*經許可重新列印。© 2026 Ziff Davis, LLC. 保留所有權利。
超薄機身設計，呈現全方位性能
我們的 23.8 吋 IPS 全高清顯示器採用超薄機身設計，為工作、遊戲和影像串流提供全方位性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
近無邊框設計及纖薄支架底座
超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現
採用 3 邊近無邊框設計纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無邊框設計則輕鬆融入簡約的工作空間，即使採用雙顯示器設置，也能保持流暢無縫的視覺體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。
支援 AMD FreeSync™ Premium
動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中
顯示器支援 AMD FreeSync™ Premium，提供無撕裂、流暢的畫面和低延遲表現，帶來精準流暢的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*該功能的效能與未採用同步技術的型號進行比較。
*實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
支援 HDR10 及 sRGB 99%
高色彩準確度，還原逼真色彩
支援 HDR10 兼容性和 99% sRGB 色域覆蓋率，呈現精準的色彩還原，並在 HDR 場景中顯著提升對比度與細節表現。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*sRGB 99% 色域覆蓋率為典型值。色域或因應型號而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 應用程式
無縫切換，輕鬆進行多工處理
您可以將整個顯示屏輕鬆劃分為多達 6 個區域、變更主題設計，甚至透過自訂快捷鍵啟動視像會議平台。它亦支援「分割畫面 (PBP)」和「畫中畫 (PIP)」模式，可在多個輸入源間進行高效的多工作業。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*請在 LG.com 支援功能列表中搜尋，下載最新的 LG Switch 應用程式。
專為日常舒適護眼而設計
主要規格
Display - Size [Inch]
23.8
Display - Resolution
1920 x 1080
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Display - Response Time
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt
所有規格
INFO
Product name
PC Monitor
Year
Y26
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Size [Inch]
23.8
Size [cm]
60
Resolution
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2745 × 0.2745
Brightness (Min.) [cd/m²]
200
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Contrast Ratio (Min.)
1050:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
Response Time
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
Motion Blur Reduction Tech.
YES
CONNECTIVITY
D-Sub
YES(1ea)
HDMI
YES(1ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
ACCESSORY
HDMI
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
620 x 134 x 385
Weight with Stand [kg]
3.2kg
Weight without Stand [kg]
2.3kg
Weight in Shipping [kg]
4.3kg
用家意見
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