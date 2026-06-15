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23.8 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 144Hz

23.8 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 144Hz

24U411B-B
Front view of 23.8 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 144Hz 24U411B-B
24U411B-B 顯示器的側面視圖展示可調節支架和人體工學設計。
24U411B-B LG 全高清顯示器的後視圖展示支架設計和連接端口。
24U411B-B LG 全高清顯示器置於辦公桌上，在工作空間的設置中展示辦公室儀表板圖表，並搭配鍵盤和滑鼠。
24U411B-B LG 全高清顯示器支援 HDR 和 sRGB 99% 色彩覆蓋率，呈現色彩鮮艷的影像。
24U411B-B LG 全高清顯示器顯示快速移動的遊戲內容，支援 144Hz 更新率，令動作更流暢。
24U411B-B LG 全高清顯示器透過並排畫面比較，展示 AMD FreeSync Premium 技術在關閉與啟用模式下的差異。
24U411B-B LG 全高清顯示器顯示 LG Switch 應用程式介面，用於螢幕佈局控制和 Picture Mode 調整。
24U411B-B LG 全高清顯示器展示閱讀模式和不閃爍技術功能，有助減少眼睛疲勞。
24U411B-B LG 全高清顯示器採用纖薄支架設計，可減少桌面空間，並有助保持乾淨的工作空間設置。
24U411B-B LG 全高清顯示器背面連接埠的特寫，包括 HDMI 2.2、耳機輸出和 DC-IN。
24U411B-B LG 全高清顯示器正面和側面視圖，產品尺寸以毫米顯示。
24U411B-B LG 全高清顯示器背面連接埠的特寫，包括 HDMI 2.2、耳機輸出和 DC-IN。
24U411B-B LG 全高清顯示器的側面視圖，顯示傾斜度調整
24U411B-B LG 全高清顯示器的俯視圖
Front view of 23.8 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 144Hz 24U411B-B
24U411B-B 顯示器的側面視圖展示可調節支架和人體工學設計。
24U411B-B LG 全高清顯示器的後視圖展示支架設計和連接端口。
24U411B-B LG 全高清顯示器置於辦公桌上，在工作空間的設置中展示辦公室儀表板圖表，並搭配鍵盤和滑鼠。
24U411B-B LG 全高清顯示器支援 HDR 和 sRGB 99% 色彩覆蓋率，呈現色彩鮮艷的影像。
24U411B-B LG 全高清顯示器顯示快速移動的遊戲內容，支援 144Hz 更新率，令動作更流暢。
24U411B-B LG 全高清顯示器透過並排畫面比較，展示 AMD FreeSync Premium 技術在關閉與啟用模式下的差異。
24U411B-B LG 全高清顯示器顯示 LG Switch 應用程式介面，用於螢幕佈局控制和 Picture Mode 調整。
24U411B-B LG 全高清顯示器展示閱讀模式和不閃爍技術功能，有助減少眼睛疲勞。
24U411B-B LG 全高清顯示器採用纖薄支架設計，可減少桌面空間，並有助保持乾淨的工作空間設置。
24U411B-B LG 全高清顯示器背面連接埠的特寫，包括 HDMI 2.2、耳機輸出和 DC-IN。
24U411B-B LG 全高清顯示器正面和側面視圖，產品尺寸以毫米顯示。
24U411B-B LG 全高清顯示器背面連接埠的特寫，包括 HDMI 2.2、耳機輸出和 DC-IN。
24U411B-B LG 全高清顯示器的側面視圖，顯示傾斜度調整
24U411B-B LG 全高清顯示器的俯視圖

主要功能

  • 23.8 吋全高清 (1920x1080) IPS 顯示屏
  • 支援 HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • 144Hz 更新率提供清晰流暢的畫面
  • 1ms 動態模糊抑制 (MBR)
  • LG Switch 應用程式
  • 近無邊框設計及纖薄支架底座
更多

屢獲殊榮的卓越表現

PC MAG 最佳品牌大獎標誌

2026 年最佳品牌*

Digital Trends 大奬標誌

Digital Trends 2025

「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能的最佳顯示器陣容

*Ziff Davis, LLC 的商標。在授權下使用。

*經許可重新列印。© 2026 Ziff Davis, LLC. 保留所有權利。

LG 顯示器品牌標誌

LG 顯示器品牌標誌

超薄機身設計，呈現全方位性能

我們的 23.8 吋 IPS 全高清顯示器採用超薄機身設計，為工作、遊戲和影像串流提供全方位性能。

辦公桌上的顯示器正顯示商業儀表板、圖表與數據分析內容，展現高效生產力與日常辦公應用體驗。

1ms MBR（モーションブラーリダクション）機能をアピールするために使用されたレーシングゲームのシーン。鮮やかなイエローの近未来型レーシングカーが、モーションブラー効果とともにサーキットを駆け抜けます。右側のテキストでは、スピード感あふれるゲームプレイ、ブレの軽減、そして競技シーンでの優位性といった利点が強調されています。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

LG 全高清顯示器功能概覽，顯示 23.8 吋 IPS 顯示屏、144Hz 更新率、1ms 動態模糊抑制 (MBR)、支援 AMD FreeSync Premium、HDR10 和 sRGB 99% 色彩準確度，以及呈現超薄近無邊框設計和纖薄支架底座，可帶來流暢的遊戲和日常使用體驗。

1ms MBR（モーションブラーリダクション）機能をアピールするために使用されたレーシングゲームのシーン。鮮やかなイエローの近未来型レーシングカーが、モーションブラー効果とともにサーキットを駆け抜けます。右側のテキストでは、スピード感あふれるゲームプレイ、ブレの軽減、そして競技シーンでの優位性といった利点が強調されています。

近無邊框設計及纖薄支架底座

超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現

採用 3 邊近無邊框設計纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無邊框設計則輕鬆融入簡約的工作空間，即使採用雙顯示器設置，也能保持流暢無縫的視覺體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

充滿未來感的電單車手在霓虹燈閃爍的城市街道上賽車，背景有動態模糊效果，並突出顯示清晰的視覺效果，展示流暢的遊戲體驗和 144Hz 更新率的清晰度。

144Hz 更新率提供流暢遊戲體驗

以 144Hz 更新率帶來流暢且反應靈敏的遊戲體驗，呈現更流暢的畫面和更清晰的動態表現，提升遊戲即時反饋感，讓您佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

高速賽車場面呈現動態模糊效果，突出顯示 1ms 動態模糊抑制 (MBR)，能減少模糊畫面，帶來更快速、更清晰的遊戲表現。

1ms MBR

以難以置信的速度取勝

1ms 動態模糊抑制功能 (MBR)* 可減少模糊和殘影的情況，帶來流暢的遊戲體驗。讓快速移動的場景保持清晰，幫助您更快對動作作出反應。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。

支援 AMD FreeSync™ Premium

動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中

顯示器支援 AMD FreeSync™ Premium，提供無撕裂、流暢的畫面和低延遲表現，帶來精準流暢的遊戲體驗。

LG 全高清顯示器透過並排畫面比較，展示 AMD FreeSync Premium 技術在關閉與啟用模式下的差異，展示可減少畫面撕裂，帶來更流暢，反應更靈敏的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*該功能的效能與未採用同步技術的型號進行比較。

*實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

支援 HDR10 及 sRGB 99%

高色彩準確度，還原逼真色彩

支援 HDR10 兼容性和 99% sRGB 色域覆蓋率，呈現精準的色彩還原，並在 HDR 場景中顯著提升對比度與細節表現。

LG 全高清顯示器在寬廣的弧形屏幕上顯示生動的創意內容，並支援 HDR10 和 sRGB 99% 色域覆蓋率，呈現豐富的色彩準確度、更出色的對比效果，以及精確的視覺細節，帶來創意作品和身歷其境般的觀賞體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*sRGB 99% 色域覆蓋率為典型值。色域或因應型號而有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 應用程式

無縫切換，輕鬆進行多工處理

您可以將整個顯示屏輕鬆劃分為多達 6 個區域、變更主題設計，甚至透過自訂快捷鍵啟動視像會議平台。它亦支援「分割畫面 (PBP)」和「畫中畫 (PIP)」模式，可在多個輸入源間進行高效的多工作業。

下載

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*請在 LG.com 支援功能列表中搜尋，下載最新的 LG Switch 應用程式。

專為日常舒適護眼而設計

閱讀模式

閱讀模式可調節色溫和亮度，有助長時間觀看文件時減少眼睛疲勞。

不閃爍技術

減少螢幕上肉眼不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，並在長時間使用時提供更舒適的觀賞體驗。

列印

主要規格

  • Display - Size [Inch]

    23.8

  • Display - Resolution

    1920 x 1080

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Display - Response Time

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt

所有規格

INFO

  • Product name

    PC Monitor

  • Year

    Y26

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Size [Inch]

    23.8

  • Size [cm]

    60

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 × 0.2745

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    1050:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500:1

  • Response Time

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

CONNECTIVITY

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Weight with Stand [kg]

    3.2kg

  • Weight without Stand [kg]

    2.3kg

  • Weight in Shipping [kg]

    4.3kg

用家意見

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