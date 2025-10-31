About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 200Hz

25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 200Hz

25G523B-B
Front view of 25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 200Hz 25G523B-B
25G523B 的側視圖
25G523B 的後視圖
25G523B 遊戲顯示器正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 200Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較圖片顯示透過 1ms (GtG) 反應時間實現的快速屏幕轉換，在遊戲顯示器上呈現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，圖示顯示三邊無邊框設計、高度調節、傾斜支撐和掛牆安裝兼容性。
功能概覽圖片顯示遊戲顯示器介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業配置的智能屏幕分割功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂屏幕設定的個人化圖片精靈。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入、一個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
25G523B 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
25G523B '顯示器的後視圖，顯示支架連接區域和背面連接埠
25G523B 的俯視圖
25G523B 的顯示器支架和底座的正面視圖
Front view of 25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 200Hz 25G523B-B
25G523B 的側視圖
25G523B 的後視圖
25G523B 遊戲顯示器正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 200Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較圖片顯示透過 1ms (GtG) 反應時間實現的快速屏幕轉換，在遊戲顯示器上呈現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，圖示顯示三邊無邊框設計、高度調節、傾斜支撐和掛牆安裝兼容性。
功能概覽圖片顯示遊戲顯示器介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業配置的智能屏幕分割功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂屏幕設定的個人化圖片精靈。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入、一個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
25G523B 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
25G523B '顯示器的後視圖，顯示支架連接區域和背面連接埠
25G523B 的俯視圖
25G523B 的顯示器支架和底座的正面視圖

主要功能

  • 25 吋全高清 (1920x1080) IPS 顯示屏
  • 200Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間
  • 支援 HDR10、sRGB 99% (Typ.)、1,670 萬色彩
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 三邊近無邊框設計
  • 乾淨利落的 L 型支架
更多
未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G5 標誌。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G5 標誌。

25 吋 200Hz 全高清遊戲顯示器

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 25G523B 遊戲顯示器前視圖。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 25G523B 遊戲顯示器前視圖。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

此影像展示了 LG 遊戲顯示器的主要功能，包括帶來流暢動作的 200Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以帶來鮮明色彩的 IPS 顯示屏、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援、實現快節奏遊戲的 1ms (GtG) 反應時間，以及造就沉浸式設置的近無邊框設計。

此影像展示了 LG 遊戲顯示器的主要功能，包括帶來流暢動作的 200Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以帶來鮮明色彩的 IPS 顯示屏、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援、實現快節奏遊戲的 1ms (GtG) 反應時間，以及造就沉浸式設置的近無邊框設計。

速度色彩使用性

200Hz 更新率
動作快速流暢

200Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。 

電單車賽車場景展示 UltraGear™ 25G523B 的 200Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

電單車賽車場景展示 UltraGear™ 25G523B 的 200Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

1ms (GtG) 極速反應
搶佔致勝先機

1ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。

比較影像顯示 UltraGear™ 25G523B 有效減少動態模糊，並支援 1ms (GtG) 反應時間，提供更流暢的遊戲視覺效果。

比較影像顯示 UltraGear™ 25G523B 有效減少動態模糊，並支援 1ms (GtG) 反應時間，提供更流暢的遊戲視覺效果。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中

透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear™ 25G523B 顯示器上顯示的賽車場景，用於比較停用模式和啟用模式，反映在 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援下更流暢的動作與更少畫面撕裂。

UltraGear™ 25G523B 顯示器上顯示的賽車場景，用於比較停用模式和啟用模式，反映在 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援下更流暢的動作與更少畫面撕裂。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*僅透過 DisplayPort 支援 NVIDIA G-Sync 相容性。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

鮮艷色彩
還原真實對決

顯示器提供高達 99% sRGB 色域覆蓋率，支援寬廣色譜，並透過 IPS 顯示屏呈現逼真色彩，帶來身歷其境般的遊戲體驗，讓玩家體驗遊戲開發者設想中的震撼戰場。

IPS 顯示屏的標誌。

LG IPS™ 顯示器以廣闊視角呈現精準色彩。

HDR 10 標誌。

HDR10 (高動態範圍) 支援特定的色彩與亮度等級。

sRGB 99% 標誌。

顯示器提供 99% sRGB (Typ.) 覆蓋率，是精準色彩顯示的理想之選。

UltraGear™ 顯示器上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，色彩鮮豔，對比鮮明，展現出明亮的爆炸、發光的星球，以及在色彩繽紛的宇宙背景下、精緻細緻的太空船。

UltraGear™ 顯示器上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，色彩鮮豔，對比鮮明，展現出明亮的爆炸、發光的星球，以及在色彩繽紛的宇宙背景下、精緻細緻的太空船。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割屏幕畫面，更可一鍵啟動視像通話平台。

下載

這段影片展示了如何使用 LG Switch 應用程式設定屏幕。

*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。

*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 於黑暗場景中增強視野，揭示隱藏的細節並提高清晰度，在陰暗環境或突如其來的光線變化中，能有更流暢的體驗。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

近無邊框，解放視覺極限

體驗節省空間的設計，配備可調節傾斜度的底座。乾淨利落的纖薄支架佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。

無邊框設計圖示。

3 邊近無邊框設計

傾斜度圖示。

傾斜度

掛牆安裝 100x100 圖示。

掛牆安裝

此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，放大顯示屏強調無邊框顯示器設計，以及時尚的懸浮式支架。

此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，放大顯示屏強調無邊框顯示器設計，以及時尚的懸浮式支架。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

所有規格

用家意見

LG 為您精選