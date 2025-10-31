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25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 200Hz
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
200Hz 更新率
動作快速流暢
200Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。
每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
1ms (GtG) 極速反應
搶佔致勝先機
1ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中
透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*僅透過 DisplayPort 支援 NVIDIA G-Sync 相容性。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
鮮艷色彩
還原真實對決
顯示器提供高達 99% sRGB 色域覆蓋率，支援寬廣色譜，並透過 IPS 顯示屏呈現逼真色彩，帶來身歷其境般的遊戲體驗，讓玩家體驗遊戲開發者設想中的震撼戰場。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 讓您智能操控，無縫切換
透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割屏幕畫面，更可一鍵啟動視像通話平台。
*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。
*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
近無邊框，解放視覺極限
體驗節省空間的設計，配備可調節傾斜度的底座。乾淨利落的纖薄支架佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。