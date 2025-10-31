25 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 300Hz

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面，更可一鍵啟動視像通話平台。