32 吋 UltraGear evo 4K OLED 遊戲顯示器 | 全球採用 AI Upscaling 技術的 32 吋 4K OLED

VESA DisplayHDR™ True Black 500 增強對比度，在遊戲中呈現明亮高光和精緻陰影細節，體驗更深邃、生動的現實感。明亮、高衝擊力的效果更顯鮮明、清晰，而黑暗場景下則保留了質感和清晰度，而不會失去細節。顯示器亦具備 DCI-P3 99.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期般呈現真實細節。