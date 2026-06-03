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32 吋 UltraGear evo 4K OLED 遊戲顯示器 | 全球採用 AI Upscaling 技術的 32 吋 4K OLED
32 吋 UltraGear evo 4K OLED 遊戲顯示器 | 全球採用 AI Upscaling 技術的 32 吋 4K OLED
32GX870B-B
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屢獲殊榮的卓越表現
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*根據截至 2025 年 12 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 32GX870B 是首款採用 AI Upscaling 技術 39 吋 4K OLED 顯示屏的遊戲顯示器。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*經內部測試，32GX870B 最高亮度為 1500 nits。實際亮度或因使用環境而有所不同。
**32GX870B 支援 Dual Mode，可於 4K 超高清畫面提供 120Hz 更新率，並可於全高清畫面提供 480Hz 更新率。
超高解像度 4K 遊戲體驗，每個像素盡顯銳利細節
透過 32 吋 4K (3840x2160) 顯示屏，體驗細緻清晰的畫質。與全高清畫面 (1920x1080) 相比，4K 解像度 (3840x2160) 帶來顯著提升的銳利細節與更清晰的畫面，營造出更豐富、更具沉浸感的視覺體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
4K AI Upscaling 技術
無需 GPU 升級*
UltraGear evo 內置處理器支援 4K AI Upscaling，可將來自任何裝置的內容提升至 4K 解像度。無需額外 GPU 或硬件升級，即可智能升級內容，提供更清晰細節和更高解像度。*
配備 AI Upscaling
無需 AI Upscaling
*升級效能或因輸入源質素而有所不同。AI Upscaling 功能無需 GPU 升級。遊戲操作需要兼容的外置裝置 (電腦 / GPU / 主機)。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同
第 4 代 Tandem OLED
呈現 1500nits 超高亮度*
LG 32GX870B 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，最高亮度更可達 1500 nits，提供更明亮的畫面，讓遊戲更清晰。即使在明亮的環境中，也能精準地看清屏幕上的畫面。
*根據內部測試 (@HDR，1.5% APL) 確定，32GX870B 可提供 1500 nits 的最高亮度。實際亮度或因使用環境而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
經 UL 驗證，即使在明亮的光線下，都能達到三大完美認證
*與 OLED 遊戲顯示器相比。模擬影像僅供參考。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
極致深邃，盡顯明亮高光和清晰細節
VESA DisplayHDR™ True Black 500 增強對比度，在遊戲中呈現明亮高光和精緻陰影細節，體驗更深邃、生動的現實感。明亮、高衝擊力的效果更顯鮮明、清晰，而黑暗場景下則保留了質感和清晰度，而不會失去細節。顯示器亦具備 DCI-P3 99.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期般呈現真實細節。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
高達 140 PPI 清晰度，無論遊戲或生產皆表現出色
140 PPI (每吋像素) 提供精準的遊戲體驗，同時提升生產力。在遊戲過程中，文字、UI 元素和細節清晰分明，使抬頭顯示屏 (HUD)、功能列表和屏幕上的資訊更一目了然。還可以為處理大量文字工作，如文件編輯、網絡瀏覽或編碼，提高清晰度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Dual Mode 功能為各種遊戲類型帶來最佳更新率
透過經 VESA 認證的 Dual Mode 功能，以最佳更新率匹配您的遊戲類型 - 由 4K 240Hz (適用於 RPG、冒險等 3A 遊戲大作) 無縫切換至 FHD 480Hz (適胖於 FPS、賽車等快節奏遊戲)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
0.03ms (GtG) 極速反應 搶佔致勝先機
0.03ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中
透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
頂級連接性能，締造強大且領先未來的遊戲空間
LG UltraGear evo AI 32GX870B 配備最新的連接埠選擇，包括 DisplayPort 2.1 (UHBR 20)、USB Type-C (PD 90W) 和 HDMI 2.1，輕鬆連接各種遊戲裝置，為您帶來終極遊戲平台。
LG UltraGear evo AI 配備的 DisplayPort 2.1 (UHBR 20)，為高階 GPU 提供極速頻寬，輕鬆對應高解像度與高更新率的遊戲需求，帶來清晰、流暢的遊戲體驗。USB Type-C 支援透過單一連接線同時進行顯示屏輸出、資料傳輸和高達 90W 充電。而 HDMI 2.1 則可與主機及其他裝置保持穩定連接。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
AI Sound 帶來更清晰、更沉浸式的遊戲體驗
AI Sound 智能分隔個別音頻元素，包括語音、效果和背景音效，並適應遊戲，帶來更受控、更沉浸式音頻，打造虛擬 7.1.2 聲道音效體驗。透過 7W×2 內置立體聲喇叭或耳機，即使在激烈火拼中，聲音依然清晰，而腳步聲等重要提示也能在遊戲中輕鬆辨識。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
AI Scene Optimization 帶來最佳顯示屏設定
AI Scene Optimization 能識別屏幕上顯示的內容，自動調節色溫、色彩增強及銳利度等關鍵影像設定，以配合每種內容類型，包括辦公 (Office)、動畫 (Animation)、電影 (Movie)、遊戲 (Game) 及體育 (Sports) 模式。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
OLED Care 全面保護您的顯示屏
OLED Care 功能專為保護屏幕而設，有助降低因長時間顯示高對比靜態圖像而產生的殘影或燒屏風險，讓您的顯示屏更持久耐用。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
主要規格
Display - Size [Inch]
31.5
Display - Resolution
3840 x 2160
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Display - Response Time
0.03ms (GTG)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y26
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Size [Inch]
31.5
Size [cm]
79.9
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1480000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1850000:1
Response Time
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
HDR Effect
YES
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
YES
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
USB-C
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
2.1
USB-C
Yes (1Up)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
90W
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
SOUND
Speaker
7W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
973x183x544
Weight with Stand [kg]
9.8Kg
Weight without Stand [kg]
5.6Kg
Weight in Shipping [kg]
13.9Kg
用家意見
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