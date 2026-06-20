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34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器，配備 webOS
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
搭載 webOS 的
智能遊戲顯示器
全新智能遊戲顯示器隆重登場，搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，讓您在暫停遊戲時輕鬆觀看各種串流內容1)，包括各個不同的串流平台。此外，無需電腦或家用遊戲機，即可直接暢玩高性能的雲端遊戲1)，更可透過遙控器2)輕鬆操作，為您帶來更多方便。
1) 需要連接網路並訂閱相關串流或雲端遊戲服務。部分服務可能需另行訂閱或付費，且這些服務並不包含在產品內 (需另行購買)。
2) 產品包含遙控器。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*僅適用於以 21:9 長寬比製作的內容。串流內容或受平台限制。
alpha 8 Gen3 AI 處理器
專為先進 AI 引擎而設的高效能處理技術
新一代 alpha 8 Gen3 AI 處理器能自動調整至最理想的畫質與音效表現，確保在不同內容及工作環境下，都能呈現始終如一的清晰度與穩定性。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。
AI Picture Pro 技術，以像素級精準度提升每格畫面
盡情享受您的 LG 智能顯示器，而無需對畫質作任何妥協。AI Super Upscaling 技術能智能分析場景中的獨立物件並進行強化，呈現顯著提升的細緻畫質；同時，Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射技術確保為每個物件帶來均衡亮度與精確細節。AI Picture Pro 亦會自動調整整體影像表現，在 webOS 上營造出更清晰、更具沉浸感的觀賞體驗。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
AI Surround Sound 透過虛擬 11.1.2 聲道提供身臨其境的環迴立體聲效。AI Object Remastering 技術自動提取並精確分離對白、音樂及特效，進行重新混音，以提升人聲清晰度並帶來更豐富的音樂質感表現，讓每個字都能清晰聽到，每個音樂類型都以原音忠實呈現。在 webOS 中，AI Sound Pro 智能平衡音效，支援清晰的沉浸式聆聽體驗。
*AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。
*升級內容的畫質將因應來源的解像度而有所不同。
*AI Super Upscaling 技術和 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術適用於配備 alpha 8 處理器的 LG 智能遊戲顯示器。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 USB-C 或 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
34 吋 UltraWide WQHD 顯示屏，帶來身臨其境般的遊戲體驗
透過 34 吋 WQHD (3440×1440) OLED 弧形顯示屏，踏入更寬廣的視野。21:9 超闊屏幕的垂直高度與 16:9 (2560×1440) 顯示屏相若，但能提供多 34% 的闊度空間，帶來更具沉浸感的觀賞體驗，讓您在暢玩各類游戲時都能全情投入。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
採用 MLA+ 技術的明亮 OLED
OLED 面板採用 Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，透過改善光線效能並減少光線損失，提升畫面亮度 (最高 1300nits) 和性能。與之前採用 MLA 技術的型號相比，亮度 (SDR) 提升高達 37.5%，呈現明亮生動的影像。
*根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE, 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
**經內部測試，34GX90SB 最高亮度為 1300 nits。實際亮度或因使用環境而有所不同。
***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
800R 理想弧度享受沉浸遊戲體驗
置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺、並提供連貫視野的 800R 弧形屏幕之中。一致的 90 度可視角度，讓您一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*觀看體驗可能會因屏幕距離和使用者姿勢而異。
極致深邃，盡顯明亮高光和清晰細節
支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
經 UL 認證的護眼技術，減少眼睛疲勞
LG UltraGear™ 採用經 UL 認證的升級護眼技術，能最大程度減少反射，並精心設計讓雙眼保持舒適，確保清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可減少屏幕閃爍、減少眩光的干擾及降低有害藍光。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
*模擬影像僅供參考。
*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中
透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
適用於多裝置組合的多元連接界面
只需一條 USB-C 線即可將手提電腦連接至顯示器，並以最高 65W 充電，而無需額外變壓器。透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，享受 WQHD 高解像度與 240Hz 高更新率，確保流暢遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*為確保能如常運作，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。
*支援高達 ＷQHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 連接線的顯示卡才能正常運行。
*產品不包含顯示卡。
*產品內含 USB-C、DP 及 HDMI 連接線。
LG Switch 應用程式
LG Switch 輕鬆善用
顯示器
LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足於電腦上工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠電腦上工作及日常使用時的顯示器體驗。使用鍵盤和滑鼠，亦能利用快捷鍵在電腦和 webOS 之間進行切換，或以自訂快捷鍵一鍵啟動應用程式。
*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*透過 LG Switch 應用程式單一輸入即可使用視窗排列及多重視窗功能。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
專為遊戲而設的流線型機身設計
體驗節省空間的 4 邊近無邊框設計，配備支援旋轉、傾斜及高度調節的全方位可調校底座。簡潔的纖薄支架配合可大角度旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
所有規格
INFO
Product name
LG UltraGear
Year
2026
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
SMART FEATURES
Operating System
webOS 26
Full Web Browser
YES
Home Dashboard
YES
LG ThinQ®
YES
Magic Remote Control
YES (purchased separately)
Voice Assistants
YES (via Magic Remote)
Mirroring
YES
Wi-Fi
YES
DISPLAY
Size [Inch]
34
Size [cm]
86.2
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.231 × 0.231 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Response Time
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvature
800R
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
HDR Effect
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Auto Brightness
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
PBP
2PBP
PIP
YES
Smart Energy Saving
YES
ACCESSORY
HDMI
YES(2ea)
USB-C
Yes (1Up)
Display Port
YES
Remote Controller
YES
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
USB-C
Yes (1Up)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver2.0)
LAN (RJ-45)
YES
Headphone out
3-pole (Sound Only)
SOUND
Speaker
7Wx2(Max), 5Wx2(Typ)
Bluetooth Connectivity
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
784.1 x 580.4 x 291.8mm(UP)/
784.1 x 470.4 x 291.8mm(Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
927x295x550mm
Weight with Stand [kg]
10.4kg
Weight without Stand [kg]
6.2kg
Weight in Shipping [kg]
15.5kg
用家意見
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