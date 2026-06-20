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34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器，配備 webOS

34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器，配備 webOS

34GX90SB-W
Front view of 34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器，配備 webOS 34GX90SB-W
34GX90SB-W 側視圖
34GX90SB-W 後視圖
34GX90SB-W UltraGear™ GX9s OLED 遊戲顯示器在弧形屏幕上顯示 webOS 介面，並設置在配備立體聲喇叭的桌面上。
34GX90SB-W 此影像突顯 AI Picture Pro 技術，展示先進的升頻技術，透過提高清晰度、細節和像素水平的精準度，增強了每格畫面的清晰度。
34GX90SB-W 此影像突顯 AI Sound Pro 技術，展示更佳音頻，以及更高的清晰度和平衡表現，帶來更沉浸式和更具影響力的音效體驗。
34GX90SB-W 此影像突顯提供網絡加密、數據保護及多重保障視覺化技術的 LG Shield 保安系統，強調安全數據儲存、安全傳輸及屢獲殊榮的智能裝置保安技術。
34GX90SB-W 此影像以 21:9 的畫面比例突出顯示 34 吋 UltraWide WQHD (3440x1440) 顯示屏，提供更廣闊視野，帶來身臨其境的遊戲體驗。
34GX90SB-W 行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。
34GX90SB-W 身穿黑色盔甲的騎士與一隻鳥兒同在中世紀大廳之中，突顯 DCI-P3 98.5% 與 DisplayHDR 400 的優異表現。
34GX90SB-W 此影像突顯通過 UL 驗證的眼部舒適技術，展示顯示屏具有不閃爍、低藍光和減少眩光功能，有效減少眼睛疲勞，帶來更舒適的觀賞體驗。
34GX90SB-W 遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 240Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
34GX90SB-W 遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
34GX90SB-W 此影像展示了 LG 弧形遊戲顯示器的連接選項，包括配備 PD 65W 的 USB Type-C™、配備 DSC 的 DisplayPort 1.4，以及 HDMI™ 2.1 連接埠，以及附有手提電腦、鍵盤、滑鼠和耳機設定，帶來多變的遊戲和工作環境。
34GX90SB-W 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
Front view of 34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器，配備 webOS 34GX90SB-W
34GX90SB-W 側視圖
34GX90SB-W 後視圖
34GX90SB-W UltraGear™ GX9s OLED 遊戲顯示器在弧形屏幕上顯示 webOS 介面，並設置在配備立體聲喇叭的桌面上。
34GX90SB-W 此影像突顯 AI Picture Pro 技術，展示先進的升頻技術，透過提高清晰度、細節和像素水平的精準度，增強了每格畫面的清晰度。
34GX90SB-W 此影像突顯 AI Sound Pro 技術，展示更佳音頻，以及更高的清晰度和平衡表現，帶來更沉浸式和更具影響力的音效體驗。
34GX90SB-W 此影像突顯提供網絡加密、數據保護及多重保障視覺化技術的 LG Shield 保安系統，強調安全數據儲存、安全傳輸及屢獲殊榮的智能裝置保安技術。
34GX90SB-W 此影像以 21:9 的畫面比例突出顯示 34 吋 UltraWide WQHD (3440x1440) 顯示屏，提供更廣闊視野，帶來身臨其境的遊戲體驗。
34GX90SB-W 行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。
34GX90SB-W 身穿黑色盔甲的騎士與一隻鳥兒同在中世紀大廳之中，突顯 DCI-P3 98.5% 與 DisplayHDR 400 的優異表現。
34GX90SB-W 此影像突顯通過 UL 驗證的眼部舒適技術，展示顯示屏具有不閃爍、低藍光和減少眩光功能，有效減少眼睛疲勞，帶來更舒適的觀賞體驗。
34GX90SB-W 遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 240Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
34GX90SB-W 遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
34GX90SB-W 此影像展示了 LG 弧形遊戲顯示器的連接選項，包括配備 PD 65W 的 USB Type-C™、配備 DSC 的 DisplayPort 1.4，以及 HDMI™ 2.1 連接埠，以及附有手提電腦、鍵盤、滑鼠和耳機設定，帶來多變的遊戲和工作環境。
34GX90SB-W 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。

主要功能

  • 34 吋 WQHD (3440x1440) OLED 顯示屏
  • 240Hz 高更新率 / 0.03ms (GtG) 反應時間
  • webOS
  • AI Picture Pro / AI Sound Pro / LG Shield
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA Certified AdaptiveSync
  • Hexagon 照明設計及節省空間的 L 型支架
更多
UltraGear™ GX9s OLED 遊戲顯示器在弧形屏幕上顯示 webOS 介面，並設置在配備立體聲喇叭的桌面上。

UltraGear™ GX9s OLED 遊戲顯示器在弧形屏幕上顯示 webOS 介面，並設置在配備立體聲喇叭的桌面上。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG 智能遊戲顯示器提供概覽影片，顯示 34 吋 WQHD 顯示屏，提供身臨其境的遊戲；採用 MLA+ 技術 的 OLED，提供生動的畫面；眼睛舒適技術；VESA DisplayHDR™ True Black 400，提供更深的對比度；AI Picture Pro 視覺增強功能；AI Sound Pro 提供身臨其境音效；alpha 8 Gen3 AI 處理器效能；提升工作效率的 USB C 連接性；LG Shield 安全技術 — 同時涵蓋娛樂和辦公室使用情境。

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

搭載 webOS 的
智能遊戲顯示器

全新智能遊戲顯示器隆重登場，搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，讓您在暫停遊戲時輕鬆觀看各種串流內容1)，包括各個不同的串流平台。此外，無需電腦或家用遊戲機，即可直接暢玩高性能的雲端遊戲1)，更可透過遙控器2)輕鬆操作，為您帶來更多方便。

這段影片正面展示桌上擺放的一部顯示器，其畫面在 webOS 介面與遊戲畫面之間交替切換，彰顯其智能功能與遊戲性能的流暢融合。

1) 需要連接網路並訂閱相關串流或雲端遊戲服務。部分服務可能需另行訂閱或付費，且這些服務並不包含在產品內 (需另行購買)。

2) 產品包含遙控器。

 

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*支援的服務或因應地區而有所差異。

*僅適用於以 21:9 長寬比製作的內容。串流內容或受平台限制。

alpha 8 Gen3 AI 處理器

專為先進 AI 引擎而設的高效能處理技術

新一代 alpha 8 Gen3 AI 處理器能自動調整至最理想的畫質與音效表現，確保在不同內容及工作環境下，都能呈現始終如一的清晰度與穩定性。

alpha 8 AI 處理器 4K Gen3 效能以閃閃發光的晶片和光影效果呈現，突顯其高效能處理、由 AI 驅動的圖片和聲音優化功能，以及先進的智能顯示技術。

UltraGear gaming monitor (39GX950B) displaying sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。

AI Picture Pro 技術，以像素級精準度提升每格畫面

盡情享受您的 LG 智能顯示器，而無需對畫質作任何妥協。AI Super Upscaling 技術能智能分析場景中的獨立物件並進行強化，呈現顯著提升的細緻畫質；同時，Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射技術確保為每個物件帶來均衡亮度與精確細節。AI Picture Pro 亦會自動調整整體影像表現，在 webOS 上營造出更清晰、更具沉浸感的觀賞體驗。

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

AI Surround Sound 透過虛擬 11.1.2 聲道提供身臨其境的環迴立體聲效。AI Object Remastering 技術自動提取並精確分離對白、音樂及特效，進行重新混音，以提升人聲清晰度並帶來更豐富的音樂質感表現，讓每個字都能清晰聽到，每個音樂類型都以原音忠實呈現。在 webOS 中，AI Sound Pro 智能平衡音效，支援清晰的沉浸式聆聽體驗。

*AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*升級內容的畫質將因應來源的解像度而有所不同。

*AI Super Upscaling 技術和 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術適用於配備 alpha 8 處理器的 LG 智能遊戲顯示器。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 USB-C 或 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

LG 智能遊戲顯示器突顯提供網絡加密、數據保護及多重保障視覺化技術的 LG Shield 保安系統，強調安全數據儲存、安全傳輸及屢獲殊榮的智能裝置保安技術。

LG Shield，
您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。

LG Shield，<br>您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

34 吋 UltraWide WQHD 顯示屏，帶來身臨其境般的遊戲體驗

透過 34 吋 WQHD (3440×1440) OLED 弧形顯示屏，踏入更寬廣的視野。21:9 超闊屏幕的垂直高度與 16:9 (2560×1440) 顯示屏相若，但能提供多 34% 的闊度空間，帶來更具沉浸感的觀賞體驗，讓您在暢玩各類游戲時都能全情投入。

顯示器動畫展示屏幕從 QHD 伸延至 WQHD 畫面。

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

採用 MLA+ 技術的明亮 OLED

OLED 面板採用 Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，透過改善光線效能並減少光線損失，提升畫面亮度 (最高 1300nits) 和性能。與之前採用 MLA 技術的型號相比，亮度 (SDR) 提升高達 37.5%，呈現明亮生動的影像。

行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

*根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE, 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。

**經內部測試，34GX90SB 最高亮度為 1300 nits。實際亮度或因使用環境而有所不同。

***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

800R 理想弧度享受沉浸遊戲體驗

置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺、並提供連貫視野的 800R 弧形屏幕之中。一致的 90 度可視角度，讓您一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。

一段動畫影片，從弧形顯示器的正面視圖自然過渡到俯視角度。

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*觀看體驗可能會因屏幕距離和使用者姿勢而異。

極致深邃，盡顯明亮高光和清晰細節

支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。

經 UL 認證的護眼技術，減少眼睛疲勞 

LG UltraGear™ 採用經 UL 認證的升級護眼技術，能最大程度減少反射，並精心設計讓雙眼保持舒適，確保清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可減少屏幕閃爍、減少眩光的干擾及降低有害藍光。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。

UltraGear OLED 遊戲顯示器 (34GX90SB) 已通過 UL 認證，具備不閃爍、無不適眩光和低藍光功能。

UltraGear OLED 遊戲顯示器 (34GX90SB) 已通過 UL 認證，具備不閃爍、無不適眩光和低藍光功能。

*模擬影像僅供參考。

*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。

賽車遊戲場景展現極高速的 240Hz 更新率與 0.03ms (GtG) 反應時間。

240Hz 更新率
動作快速流暢

240Hz 高更新率和 0.03ms (GtG) 反應時間，有效降低減少殘影，呈現清晰流暢的視覺效果。每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中

透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear 遊戲顯示器 (34GX90SB) 配備 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium Pro，帶來流暢、零撕裂的賽車遊戲體驗。

UltraGear 遊戲顯示器 (34GX90SB) 配備 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium Pro，帶來流暢、零撕裂的賽車遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

適用於多裝置組合的多元連接界面

只需一條 USB-C 線即可將手提電腦連接至顯示器，並以最高 65W 充電，而無需額外變壓器。透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，享受 WQHD 高解像度與 240Hz 高更新率，確保流暢遊戲體驗。

此影像展示了 LG 弧形遊戲顯示器的連接選項，包括配備 PD 65W 的 USB Type-C™、配備 DSC 的 DisplayPort 1.4，以及 HDMI™ 2.1 連接埠，以及附有手提電腦、鍵盤、滑鼠和耳機設定，帶來多變的遊戲和工作環境。

此影像展示了 LG 弧形遊戲顯示器的連接選項，包括配備 PD 65W 的 USB Type-C™、配備 DSC 的 DisplayPort 1.4，以及 HDMI™ 2.1 連接埠，以及附有手提電腦、鍵盤、滑鼠和耳機設定，帶來多變的遊戲和工作環境。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*為確保能如常運作，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。

*支援高達 ＷQHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 連接線的顯示卡才能正常運行。

*產品不包含顯示卡。

*產品內含 USB-C、DP 及 HDMI 連接線。

LG Switch 應用程式

LG Switch 輕鬆善用
顯示器

LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足於電腦上工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠電腦上工作及日常使用時的顯示器體驗。使用鍵盤和滑鼠，亦能利用快捷鍵在電腦和 webOS 之間進行切換，或以自訂快捷鍵一鍵啟動應用程式。

下載

*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。

*透過 LG Switch 應用程式單一輸入即可使用視窗排列及多重視窗功能。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 於黑暗場景中增強視野，揭示隱藏的細節並提高清晰度，在陰暗環境或突如其來的光線變化中，能有更流暢的體驗。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

專為遊戲而設的流線型機身設計

體驗節省空間的 4 邊近無邊框設計，配備支援旋轉、傾斜及高度調節的全方位可調校底座。簡潔的纖薄支架配合可大角度旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。

無邊框設計圖示。

4 邊近無邊框設計

可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

可調校高度的圖示。

高度

弧形遊戲顯示器正顯示一款動作冒險遊戲，配備紫色燈光襯托的充滿活力的遊戲設置，旁邊擺放著一台電腦主機。

弧形遊戲顯示器正顯示一款動作冒險遊戲，配備紫色燈光襯托的充滿活力的遊戲設置，旁邊擺放著一台電腦主機。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

所有規格

INFO

  • Product name

    LG UltraGear

  • Year

    2026

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.5W

SMART FEATURES

  • Operating System

    webOS 26

  • Full Web Browser

    YES

  • Home Dashboard

    YES

  • LG ThinQ®

    YES

  • Magic Remote Control

    YES (purchased separately)

  • Voice Assistants

    YES (via Magic Remote)

  • Mirroring

    YES

  • Wi-Fi

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.2

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.231 × 0.231 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    800R

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Auto Brightness

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • Display Port

    YES

  • Remote Controller

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

  • USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver2.0)

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

SOUND

  • Speaker

    7Wx2(Max), 5Wx2(Typ)

  • Bluetooth Connectivity

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    784.1 x 580.4 x 291.8mm(UP)/
    784.1 x 470.4 x 291.8mm(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    927x295x550mm

  • Weight with Stand [kg]

    10.4kg

  • Weight without Stand [kg]

    6.2kg

  • Weight in Shipping [kg]

    15.5kg

用家意見

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