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GC-B379SLQL
269L下置式智能變頻壓縮機雙門 雪櫃 GC-B379SLQL
(0)
所有規格
淨容量 (公升)
-
合共
269
-
冷藏室
183
-
冷凍室
86
冷凍系統
-
類型
下置式冷凍型
-
壓縮機
智能變頻式壓縮機
-
冷凍系統
無霜冷凍
規格
-
外觀
銀色
-
顯示屏
LED
-
- 控制器類型
按鍵式
-
- 兒童鎖
有
-
手柄類型
隱藏式手柄
-
雙向式雪櫃門
支援
功能
-
溫度控制
電子
-
數碼溫度感應器
有
-
特級製冷
是
-
開門警報
有
冷藏格
-
多重氣流
是
-
層格
2
-
- 強化玻璃
是
-
櫃門儲存格
5 (透明設計)
-
- 2L 大容量瓶格
有
-
- 乳製品儲藏格
1
-
- 瓶裝奶儲藏格
1
-
蔬果格
透明抽屜式
-
- 濕度控制蔬菜保鮮設計
是
-
內置照明
LED
-
蛋格
有
冰格
-
獨立抽屜式冰格設計
是
-
- 透明儲藏室
3
-
- 附加冰格儲藏室
1
-
- 製冰格
1
標準
-
能源標籤
一級能源標籤
尺寸及重量
-
尺寸 (闊 x 高 x 深)(mm)
595 x 1737 x 643
-
重量 (kg)
69