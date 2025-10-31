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400L 變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃
反映生活品味
多重氣流
周圍保持食物新鮮
Inverter Compressor 變頻式壓縮機
高效製冷表現
無霜冷凍
無須手動除霜
可靈活轉換
隨心所欲，靈活儲存
多重氣流
周圍保持食物新鮮
冷風向各個方向流動，以冷風包圍食物，保持新鮮。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
Inverter Compressor 變頻式壓縮機
高效製冷表現
Inverter Compressor 變頻式壓縮機能透過改變控制摩打速度來提高能源效益。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
無霜冷凍
無須手動除霜
有效防止冰霜積聚，無須手動除霜。有助保持雪櫃內部整潔，保持食物新鮮，並避免結冰。
可靈活轉換
隨心所欲，靈活儲存
按需要 在 5°C ~ -20°C 的雪櫃和冷凍櫃模式之間切換。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
鋼化玻璃層架
堅固、安全、耐用
為重物提供可靠支撐。
時尚外觀，直觀顯示
現代化設計結合直觀的控制
外型時尚，外部控制設計簡單易用，時尚的簡約嵌入式把手帶來現代魅力。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
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