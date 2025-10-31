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400L 變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃

400L 變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃

F446GDBBAM
Front view of 400L 變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃 F446GDBBAM
F446GDBBAM 打開櫃門的正視圖
F446GDBBAM 冷藏室
F446GDBBAM 內部冷凍櫃抽屜詳細視圖
F446GDBBAM 把手詳細特寫
F446GDBBAM 雪櫃門上的觸控面板
F446GDBBAM 左側視圖
F446GDBBAM 右側視圖
F446GDBBAM 側視圖
F446GDBBAM 後視圖
F446GDBBAM Panel
F446GDBBAM Right side perspective
F446GDBBAM Right side
F446GDBBAM 側視圖
F446GDBBAM 後視圖
Front view of 400L 變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃 F446GDBBAM
F446GDBBAM 打開櫃門的正視圖
F446GDBBAM 冷藏室
F446GDBBAM 內部冷凍櫃抽屜詳細視圖
F446GDBBAM 把手詳細特寫
F446GDBBAM 雪櫃門上的觸控面板
F446GDBBAM 左側視圖
F446GDBBAM 右側視圖
F446GDBBAM 側視圖
F446GDBBAM 後視圖
F446GDBBAM Panel
F446GDBBAM Right side perspective
F446GDBBAM Right side
F446GDBBAM 側視圖
F446GDBBAM 後視圖

主要功能

  • 多重氣流
  • Inverter Compressor 變頻式壓縮機
  • 無霜冷凍
  • 可靈活轉換
  • 鋼化玻璃層架
更多
LG 多門雪櫃設計簡約，採用灰色調，與現代廚房無縫融合。

LG 多門雪櫃設計簡約，採用灰色調，與現代廚房無縫融合。

反映生活品味

打開配備多重氣系統的 LG 多門雪櫃，展現冷風循環的均勻溫度分布。

多重氣流

周圍保持食物新鮮

LG 多門雪櫃，以內部藍色氣流展示製冷循環技術。

Inverter Compressor 變頻式壓縮機

高效製冷表現

無霜冷凍比較，顯示在冷凍櫃無霜側的新鮮食物，以及非無霜側的冰霜堆積。

無霜冷凍

無須手動除霜

右邊可作為冷凍櫃，但也可以轉換成雪櫃。

可靈活轉換

隨心所欲，靈活儲存

多重氣流

周圍保持食物新鮮

冷風向各個方向流動，以冷風包圍食物，保持新鮮。

打開配備多重氣系統的 LG 多門雪櫃，展現冷風循環的均勻溫度分布。

打開配備多重氣系統的 LG 多門雪櫃，展現冷風循環的均勻溫度分布。

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

Inverter Compressor 變頻式壓縮機

高效製冷表現

Inverter Compressor 變頻式壓縮機能透過改變控制摩打速度來提高能源效益。

LG 多門雪櫃，以內部藍色氣流展示製冷循環技術。

LG 多門雪櫃，以內部藍色氣流展示製冷循環技術。

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

無霜冷凍

無須手動除霜

有效防止冰霜積聚，無須手動除霜。有助保持雪櫃內部整潔，保持食物新鮮，並避免結冰。

無霜冷凍比較，顯示在冷凍櫃無霜側的新鮮食物，以及非無霜側的冰霜堆積。

無霜冷凍比較，顯示在冷凍櫃無霜側的新鮮食物，以及非無霜側的冰霜堆積。

可靈活轉換

隨心所欲，靈活儲存

按需要 在 5°C ~ -20°C 的雪櫃和冷凍櫃模式之間切換。

LG 多門雪櫃，裡面裝有食物；上方為雪櫃，下方為冷凍櫃，右下區域可轉換成雪櫃。
LG 多門雪櫃，裡面放有食物；上方為雪櫃，下方為冷凍櫃，以圖示和顏色清晰標示。

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

鋼化玻璃層架

堅固、安全、耐用

為重物提供可靠支撐。

時尚外觀，直觀顯示

現代化設計結合直觀的控制

外型時尚，外部控制設計簡單易用，時尚的簡約嵌入式把手帶來現代魅力。

雪櫃前置控制面板特寫，突顯其時尚現代設計。

顯示器

LG 多門雪櫃下方的冷凍櫃門稍微打開，突顯現代而簡單的把手設計。

把手

LG 多門雪櫃置於現代廚房內部，突顯其時尚的外觀設計。

時尚外觀

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

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