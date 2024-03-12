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M479MCB
451L下置式線性變頻式壓縮機 雙門雪櫃 M479MCB
(0)
總結
所有規格
基本資訊
-
型號
M479MCB
-
系列
下置式冷凍型雪櫃
-
名稱
451L 雙門雪櫃
淨容量 (公升)
-
合共
451
-
冷藏室
329
-
冷凍室
122
容量 (公升)
-
合共
500
-
冷藏室
345
-
冷凍室
155
冷凍系統
-
類型
下置式冷凍型雙門雪櫃
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壓縮機
線性變頻式壓縮機
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冷凍系統
無霜冷凍
設計
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顏色
黑色
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手柄類型
隱藏式手柄
功能
-
數碼溫度感應器
有
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快速製冷
有
-
Door Cooling+™ 機門送風
有
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多重送風
有
-
強化玻璃層板
有
-
門開警報
有
-
Wi-Fi
支援
冷藏室
-
層板
1
-
櫃門儲存格
6
-
可調濕度控制蔬果保鮮格
1
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濕度控制蔬果保鮮格
1
-
雞蛋格
有
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內置照明
LED
冷凍室
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製冰格
旋扭式
標準
-
能源效益
一級能源標籤
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雪種
R600a
尺寸及重量
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尺寸 (闊 x 高 x 深)(mm)
700 x 1850 x 700
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重量 (kg)
80
*備註
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10年壓縮機保養服務
此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。