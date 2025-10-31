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24 吋 LG SMART TV AI LB70 全高清智能電視 2026

24 吋 LG SMART TV AI LB70 全高清智能電視 2026

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Front view of 24 吋 LG SMART TV AI LB70 全高清智能電視 2026 24LB7000PCA
LG SMART TV AI LB70 全高清電視的正面和側面視圖，突出顯示 24 吋畫面配搭 539mm 寬螢幕，321mm 螢幕高度、366mm 連座檯架高度以及 41mm 厚度，座檯架尺寸為 154 x 161mm。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視透過山湖景色的分割畫面比較 SDR 與 HDR10 Pro 的效果，突顯 HDR10 Pro 功能，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更強的對比度，以獲得更豐富的細節和清晰度。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央散發光芒，突顯人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備 Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術，透過逐格分析色調曲線，顯著提升森林中熊隻場景的畫面表現，在帶來更豐富細節質感之餘，亦全面改善色彩對比度及視覺清晰度。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視支援 AI Sound 虛擬 9.1.2 聲道技術，當屏幕播放太空人電影場景時，震撼音效即時籠罩整個現代客廳；多方向的環繞聲效激盪於每個角落，將全屋的沉浸式體驗提升至更高境界。
LG Shield 已應用於 LG SMART TV AI LB70 全高清電視，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page 和 AI Chatbot 等多個標籤。
Front view of 24 吋 LG SMART TV AI LB70 全高清智能電視 2026 24LB7000PCA
LG SMART TV AI LB70 全高清電視的正面和側面視圖，突出顯示 24 吋畫面配搭 539mm 寬螢幕，321mm 螢幕高度、366mm 連座檯架高度以及 41mm 厚度，座檯架尺寸為 154 x 161mm。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視透過山湖景色的分割畫面比較 SDR 與 HDR10 Pro 的效果，突顯 HDR10 Pro 功能，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更強的對比度，以獲得更豐富的細節和清晰度。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央散發光芒，突顯人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備 Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術，透過逐格分析色調曲線，顯著提升森林中熊隻場景的畫面表現，在帶來更豐富細節質感之餘，亦全面改善色彩對比度及視覺清晰度。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視支援 AI Sound 虛擬 9.1.2 聲道技術，當屏幕播放太空人電影場景時，震撼音效即時籠罩整個現代客廳；多方向的環繞聲效激盪於每個角落，將全屋的沉浸式體驗提升至更高境界。
LG Shield 已應用於 LG SMART TV AI LB70 全高清電視，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page 和 AI Chatbot 等多個標籤。

主要功能

  • alpha 5 Gen9 AI 處理器可提升晝面銳利度和層次感，呈現更清晰畫質
  • HDR10 Pro 呈現令人驚嘆的對比度和細節
  • 屢獲殊榮的 webOS 透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 帶來先進的 AI 體驗
  • AI Hub 結合 AI Magic Remote (需另外購買) 解鎖個人化的智能體驗，並以 LG Shield 保障安全性
更多

為何選擇 LG SMART TV？

LG SMART TV AI LB70 全高清電視 的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央散發光芒，突顯人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

alpha 5 Gen9 AI 處理器

LG SMART TV AI LB70 全高清電視支援 AI Sound 虛擬 9.1.2 聲道技術，當屏幕播放太空人電影場景時，震撼音效即時籠罩整個現代客廳；多方向的環繞聲效激盪於每個角落，將全屋的沉浸式體驗提升至更高境界。

AI Sound Pro - 虛擬 9.1.2 聲道

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌，並附有安全圖示，突顯 webOS 私隱保障、資料安全及系統完整性。

LG Shield 保障安全

LG SMART TV AI LB70 全高清電視及屢獲殊榮的 Multi AI webOS 呈現於昏暗的背景中，展示 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 標誌，代表支援透過電視介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot 等多個標籤。

AI Hub 提供個人化體驗

LG SMART TV 有何不同？

LG SMART TV 採用我們的 alpha AI 處理器，提供更佳的畫質和升級音效。HDR10 Pro 加強對比度。AI Sound Pro 增添音效層次和清晰度。此外，我們屢獲殊榮的 webOS 配備 AI 功能，如 Multi AI 搜尋等，讓一切變得直觀方便。

alpha 5 Gen9 AI 處理器

專為出色畫質而設

全新 alpha 5 Gen9 AI 處理器為您的 LG 電視帶來高級處理效果，提升清晰度和層次感，帶來更出色的觀賞體驗。

LG SMART TV AI LB70 全高清電視 的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央散發光芒，突顯人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

LG SMART TV AI LB70 全高清電視 的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央散發光芒，突顯人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

HDR10 Pro

每個場景都呈現生動細節和強烈對比

HDR10 Pro 技術帶來更明亮的高光和更深邃的陰影，讓人沉醉於更明亮、細節更豐富的場景之中。 1)

LG SMART TV AI LB70 全高清電視透過山湖景色的分割畫面比較 SDR 與 HDR10 Pro 的效果，突顯 HDR10 Pro 功能，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更強的對比度，以獲得更豐富的細節和清晰度。

LG SMART TV AI LB70 全高清電視透過山湖景色的分割畫面比較 SDR 與 HDR10 Pro 的效果，突顯 HDR10 Pro 功能，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更強的對比度，以獲得更豐富的細節和清晰度。

為何選擇 LG AI 電視？

LG AI 電視透過 AI Hub 個人化體驗提升聲畫質素，同時讓日常生活更智能化

LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備 Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術，透過逐格分析色調曲線，顯著提升森林中熊隻場景的畫面表現，在帶來更豐富細節質感之餘，亦全面改善色彩對比度及視覺清晰度。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術

提升每格畫面的亮度和細節

Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術分析每格畫面，並調整色調曲線，呈現更鮮明的色彩和對比度。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

虛擬 9.1.2 聲道

虛擬 9.1.2 聲道帶來身臨其境的環迴立體聲效

AI Sound 運用精密的演算法分析音效並升級處理，即使沒有配備外置喇叭，也能創造出模擬環迴立體聲效，帶給你極致沉浸體驗。2)

探索 AI Hub 的 3 大優勢

* ‎AI Hub 功能可以透過 AI Magic Remote 使用 (需另外購買)

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋

只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 模型，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。3)

獲取個人化推薦內容及資訊

AI Concierge 根據您的興趣提供度身訂造的專屬內容和更新。In This Scene 功能會根據您的觀看內容提供相關的推薦和資訊。4)

LG AI 電視能識別您的聲音，並引導您前往專為您而設的 My Page！

進入 My Page 後，所有資訊一目了然，包括天氣、日曆、各種小工具，以及最喜愛的體育賽事得分。5)

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

配備 AI Chatbot 的 LG SMART TV AI LB70 全高清電視顯示螢幕上訊息，表示識別到突然斷電事故，並在用家輸入問題前立即提供解決方案，透過電視介面展示主動 AI 偵測和指導功能。

AI Chatbot

在您開口詢問前，主動發現問題

當您的電視出現故障跡象時，系統可偵測問題並在螢幕上提供步驟指南，助您立即解決問題或聯絡支援。6)

以 LG Shield 保障安全、屢獲殊榮的 webOS 

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。7)

您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

webOS Re:New 計劃

最多 5 年免費電視升級保證8)

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護

電視經過 LG 四重防護，持久耐用

從硬件到軟件，您的 LG 電視都受到保護。內置電容器可抵禦包括閃電在內的高電壓，而半導體元件則採用電湧保護技術。矽膠和保護塗層可防止晶片組免受濕度影響，LG Shield 則保護您的資料安全。

AI Magic Remote 神奇遙控器 (*需另外購買)

空氣滑鼠般精準指引、輕鬆導航，盡情享受 AI Hub 體驗

使用 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制電視。搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊、拖放，或者直接下達語音指令。9)

LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page 和 AI Chatbot 等多個標籤。

LG SMART TV AI LB70 全高清電視配備智能連接功能，螢幕顯示 Home Hub 介面，展示 LG ThinQ 的連接，並在單一操作介面中顯示電視、裝置和應用程式面板。

智能連接

Home Hub：智能家居的一站式平台

Home Hub 輕鬆整合所有智能裝置。透過支援的智能生態系統，與家居物聯網裝置無縫連接、操控，並進行互動。10)

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

無障礙功能

輔助功能使觀賞
更具包容性

LG 電視的設計考慮到無障礙功能，包括色彩調整濾鏡、手語指南，以及音頻輔助裝置的直接連接支援。

Disclaimer

 

*The images above in this product detail page are for illustrative purposes only. Refer to the gallery images for a more accurate representation.

*Specifications and features vary by region, model, and size.

*Service availability varies by region.

*Personalized services may vary depending on the policies of the 3rd party application.

*LG Account and acceptance of relevant Terms & Conditions is required to access network-based smart services and features, including streaming apps. Without LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) and terrestrial/over-the-air TV (only for TVs with tuners) is available. There is no fee to create LG Account.

1)*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。

 

2)*音效或因聆聽環境而有所差異。

 

3)*AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

 

4)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

 

5)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

 

6)*需要連接互聯網。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

 

7)*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 應用程序下載的應用程式。

*需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

*在正常使用下，資料已受保護及加密。

 

8)*webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

 

9)*僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

 

10)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

列印

主要規格

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    539 x 321 x 41

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架重量（公斤）

    2.7

所有規格

輔助使用

  • 高對比度

    支援

  • 灰階

    支援

  • 顏色反轉

    支援

尺寸及重量

  • 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    539 x 321 x 41

  • 機身連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    539 x 366 x 161

  • 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    624 x 392 x 114

  • 檯架（闊 x 深，毫米）

    154 x 161

  • 機身不連座檯架重量（公斤）

    2.7

  • 機身連座檯架重量（公斤）

    3

  • 連包裝盒重量（公斤）

    3.9

  • VESA 掛牆孔位（闊×高，毫米）

    100 x 100

畫面（顯示）

  • 顯示類型

    全高清 FHD

  • 解像度

    全高清 Full HD (1,920 x 1,080)

  • 背光技術

    Direct

  • 刷新率

    原生 120Hz

畫面（處理）

  • 影像處理器

    α5 Gen9 AI 處理器

  • AI Upscaling 技術

    Resolution Upscaler

  • Dynamic Tone Mapping 技術

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • HFR 高幀率影像

    2K 120 fps (HDMI)

  • 影像模式

    7 種模式

音訊

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro（虛擬 9.1.2 聲道升頻）

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • 聲音輸出

    10W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ready（需配備AI Magic Remote）

  • 音訊編解碼器

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (請參考用戶指南)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 音響系統

    2.0 Ch

連接界面

  • HDMI ARC 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙

    支援（5.3）

  • Ethernet 乙太網絡輸入

    1 個

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • HDMI 輸入

    2 個（支援 eARC）

  • RF 輸入（天線／有線）

    1 個

  • USB 輸入

    1 個（2.0規格）

  • Wi-Fi

    支援（Wi-Fi 5）

電競

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer 遊戲優化器

    支援 (遊戲界面)

SMART TV 智能電視

  • 系統 （OS）

    webOS 26

  • 支援 Apple Home

    支援

  • 支援 Apple Airplay

    支援（僅適用於香港地區）

  • AI Chatbot

    支援

  • AI Magic Remote

    Ready（需配備AI Magic Remote）

  • 網頁瀏覽器

    支援（僅適用於香港地區）

  • Google Cast

    支援（僅適用於香港地區）

  • Home Hub

    支援（LG ThinQ）

  • Intelligent Voice Recognition 智能語音識別

    支援（LG ThinQ App）

  • LG Shield

    支援

  • My Page 我的頁面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援（LG ThinQ）

電源

  • 電源供應（電壓、頻率）

    AC 100~240V 50~60Hz (香港), AC 100~220V/50Hz (中國内地)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

包含配件

  • 遙控器

    標準遙控器

  • 電源線

    轉接器

廣播

  • 模擬電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB （地面廣播）, DVB-C （有線、只限中國内地）

用家意見

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