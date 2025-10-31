32 吋 LG SMART TV AI LB65 高清智能電視 2026

1)*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。

2)*音效或因聆聽環境而有所差異。

3)*AI 搜尋 (Copilot) 可在 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K 超高清型號上找到，包括 2022 年起推出的型號。

*需要互聯網連接，合作夥伴 AI 服務可能會更改或需要訂閱。

*此功能可能因地區和型號而異，在未提供 LLM 支援的國家/地區不適用。

4)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」卡適用於支援 EPG (電子節目指南) 的國家。

*「On Now」卡不適用於 Netflix 和其他 CP (內容供應商) 應用程式，因此不會顯示該卡。

*「Generative AI」卡適用於某些地區或型號。

5)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K 超高清電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖可能會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法有效運作。

*所提供的 Widget 可能因國家/地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K 超高清電視。

6)*需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式。

7)*webOS Re:New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數和 Re:New 新的支援時間可能因產品、型號或地區而有所不同。

*升級時間表、功能、應用程式和服務或因應型號和地區而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

8)*提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理。

*即使相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、提供與功能，也可能因地區和支援語言而異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區，提供AI 語音識別。

10)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 流動應用程式進行。

11)*「In This Scene」卡適用於支援 EPG 的國家。

*支援範圍可能因國家而異。

*AI Concierge 提供的資訊僅供一般參考，可能不準確。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。