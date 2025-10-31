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32 吋 LG SMART TV AI LB65 高清智能電視 2026

32 吋 LG SMART TV AI LB65 高清智能電視 2026

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Front view of 32 吋 LG SMART TV AI LB65 高清智能電視 2026 32LB655BPCA
LG SMART TV AI LB65 全高清電視正面和側面視圖，突出顯示 32 吋顯示屏和 719 毫米寬螢幕，螢幕高 430 毫米，帶支架高度 456 毫米，深度 71 毫米，支架尺寸為 589 x 180 毫米。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視透過風景秀麗的湖景和山景分屏影像突出 HDR10 Pro，將 SDR 與 HDR10 Pro 進行比較，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更細膩的對比效果。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央閃耀，突出人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備動態色調映射技術，透過逐格畫面分析色調曲線，提升森林熊場景中的紋理細膩度及色彩對比，增強視覺清晰度。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Sound 的 Virtual 9.1.2，充滿現代生活空間，螢幕播放太空人電影場景，多向音效貫穿整個房間，提升空間沉浸感。
LG Shield 適用於 LG SMART TV AI LB65 全高清電視，中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖標，上面顯示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章，代表資料和系統保護。
2026 年 CES 創新獎人工智能類別榮譽徽章表揚 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 搜尋。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Hub 進行個人化，在遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、帶 My Page 的 AI Voice ID、AI Chatbot 的標籤。
由 AI Concierge 提供的 LG SMART TV AI LB65 全高清電視 Sports Forecast 顯示現場足球賽事，螢幕上顯示 AI 面板，展示預測、賽事分析和聯賽資料，建議 AI 如何分析賽事以預測比賽結果。
Front view of 32 吋 LG SMART TV AI LB65 高清智能電視 2026 32LB655BPCA
LG SMART TV AI LB65 全高清電視正面和側面視圖，突出顯示 32 吋顯示屏和 719 毫米寬螢幕，螢幕高 430 毫米，帶支架高度 456 毫米，深度 71 毫米，支架尺寸為 589 x 180 毫米。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視透過風景秀麗的湖景和山景分屏影像突出 HDR10 Pro，將 SDR 與 HDR10 Pro 進行比較，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更細膩的對比效果。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央閃耀，突出人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備動態色調映射技術，透過逐格畫面分析色調曲線，提升森林熊場景中的紋理細膩度及色彩對比，增強視覺清晰度。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Sound 的 Virtual 9.1.2，充滿現代生活空間，螢幕播放太空人電影場景，多向音效貫穿整個房間，提升空間沉浸感。
LG Shield 適用於 LG SMART TV AI LB65 全高清電視，中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖標，上面顯示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章，代表資料和系統保護。
2026 年 CES 創新獎人工智能類別榮譽徽章表揚 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 搜尋。
LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Hub 進行個人化，在遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、帶 My Page 的 AI Voice ID、AI Chatbot 的標籤。
由 AI Concierge 提供的 LG SMART TV AI LB65 全高清電視 Sports Forecast 顯示現場足球賽事，螢幕上顯示 AI 面板，展示預測、賽事分析和聯賽資料，建議 AI 如何分析賽事以預測比賽結果。

主要功能

  • Alpha 5 Gen9 AI 處理器帶來更清晰的畫質，提升清晰度和深度。
  • HDR10 Pro 呈現令人驚嘆的對比度和細節
  • 屢獲殊榮的 webOS 帶來先進的 AI 體驗—採用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot
  • AI Hub 解鎖 LG Shield 保護的智能個人化體驗
更多

為何選擇 LG SMART TV？

LG SMART TV AI LB65 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央閃耀，突出人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

alpha 5 Gen9 AI 處理器

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Sound 的 Virtual 9.1.2，當螢幕播放太空人電影場景時，聲音充滿整個現代客廳空間，同時多向音效環繞整個房間，帶來深度沉浸式體驗。

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 聲道

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。

由 LG Shield 提供安全保護

LG SMART TV AI LB65 全高清電視及屢獲殊榮的 Multi AI webOS 呈現於昏暗的背景，顯示 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 標誌，顯示支援透過電視介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Hub 以提供個人化功能，在遙控器上方設有 AI 符號，並由多個 Multi AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID 與 My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 的標籤環繞。

AI Hub 提供個人化功能

LG SMART TV 有何不同？

LG SMART TV 採用我們的 alpha AI 處理器，提供更佳的視覺質素和升級音效。HDR10 Pro 加強對比度。AI Sound Pro 增添音頻的深度和清晰度。此外，我們屢獲殊榮的 webOS 配備人工智能功能，如 Multi AI 搜尋等，讓一切變得直觀方便。

alpha 5 Gen9 AI 處理器

專為出色畫質而設

全新 alpha 5 Gen9 AI 處理器為您的 LG 電視帶來高級處理，提升清晰度和深度，帶來更出色的整體觀賞體驗。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央閃耀，突出人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視的 alpha 5 Gen9 AI 處理器在橙色電路板中央閃耀，突出人工智能處理可提升銳利度和深度，帶來更清晰的影像畫質。

HDR10 Pro

每個場景都呈現生動細節和更強烈對比

HDR10 Pro 格式帶來更明亮的高光和更深邃的陰影。沉浸於更光亮的場景中，細節更豐富。 1)

LG SMART TV AI LB65 全高清電視透過風景秀麗的湖景和山景分屏影像突出 HDR10 Pro，將 SDR 與 HDR10 Pro 進行比較，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更細膩的對比效果。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視透過風景秀麗的湖景和山景分屏影像突出 HDR10 Pro，將 SDR 與 HDR10 Pro 進行比較，呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更細膩的對比效果。

為何選擇 LG AI 電視？

LG AI 電視利用個人化 AI Hub 提升圖像品質和音效，同時讓日常生活更智能化

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備動態色調映射技術，透過逐格畫面分析色調曲線，提升森林熊場景中的紋理細膩度及色彩對比，增強視覺清晰度。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

動態色調映射技術

提升每格畫面的亮度和細節

動態色調映射技術分析每個畫面，並調整色調曲線，呈現更鮮明的色彩和對比度。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Sound 的 Virtual 9.1.2 聲道，當螢幕播放太空人電影場景時，聲音充滿整個現代客廳空間，同時多向音效環繞整個房間，帶來深度沉浸式體驗。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Sound 的 Virtual 9.1.2 聲道，當螢幕播放太空人電影場景時，聲音充滿整個現代客廳空間，同時多向音效環繞整個房間，帶來深度沉浸式體驗。

虛擬 9.1.2 聲道

Virtual 9.1.2 聲道帶來身臨其境的環迴立體聲效

AI Sound 使用精密的算法分析音效，並提升音效規模，即使沒有額外的外部喇叭，也能創造模擬環迴立體聲效的音頻體驗。2)

探索 AI Hub 的 3 大優勢

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階 Multi AI 搜尋

只需說出您要搜尋的內容，然後選擇最適合您的 AI 模式。系統連接多個 AI 模型，帶來更廣泛、更相關的效果。3)

獲取個人化內容建議及資訊

AI Concierge 根據您的興趣提供量身定制的內容和更新。In This Scene 功能可根據您的觀看內容提供相關的建議和資訊。4)

LG AI 電視能認出您的聲音，並引導您前往專為您度身訂造的 My Page！

進入 My Page 後，即可一目了然查看所有資訊，包括天氣、日曆、各種小工具，以及最喜愛的體育賽事得分。5)

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

配備 AI Chatbot 的 LG SMART TV AI LB65 全高清電視顯示螢幕上訊息，表示識別到突然斷電事故，並在用家輸入問題前提供解決方案，透過電視介面展示主動 AI 偵測和指導功能。

AI Chatbot

在您詢問前了解問題

當您的電視出現故障跡象時，系統可偵測問題並在螢幕上提供逐步指導，幫助您立即解決問題或連接到支援。6)

屢獲殊榮的 webOS 現已由 LG Shield 保護

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

8 年最佳智能電視系統 

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。

您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

webOS Re:New 計劃

免費將您的電視升級至最多 5 年7)

LG Quad Protection 透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備閃電保護、濕度保護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 保護功能。

LG Quad Protection 透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備閃電保護、濕度保護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 保護功能。

LG 四重保護

您的 LG 電視經過 LG 四重保護打造，持久耐用

從硬件到軟件，您的 LG 電視都受到保護。內置電容器可抵禦包括閃電在內的高壓，而半導體則採用電湧保護技術。使用 LG Shield，矽膠和保護塗層可保護晶片組免受濕度影響，甚至保護您的資料安全。

AI Magic Remote 神奇遙控器

像空中滑鼠般輕鬆導航指向，盡情享受 AI Hub

使用 AI Magic Remote 神奇遙控器，輕鬆控制電視。配備運動傳感器和滾輪，就像使用空氣滑鼠一樣點擊、拖放，或者簡單地說出語音指令。8)

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備 AI Hub 進行個人化，在遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、帶 My Page 的 AI Voice ID、AI Chatbot 的標籤。

LG SMART TV AI LB65 全高清電視配備智能連接功能，螢幕顯示 Home Hub 介面，顯示 Google Home 和 LG ThinQ 的連接，單一控制佈局中設有電視、裝置和應用程式的面板。

智能連接

Home Hub，智能家居的一站式平台

Home Hub 將所有智能裝置整合在一起。在支援的智能生態系統上無縫連接、控制並與您的家居物聯網裝置，並與之互動。10)

讓自己沉醉於每場體育比賽之中

AI Concierge 的體育預測

透過 AI 接收比賽預測

AI 分析您團隊的統計資料和表現，以提供比賽預測。透過這些 AI 生成的見解，讓團隊更加投入，並享受支持。11)

Sports Alert 提示功能

設定提示，永不錯過

捕捉動作的每一刻。設定您的提醒，並獲取有關團隊比賽時間表、分數等資訊的通知。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

無障礙功能

輔助功能使觀賞
更具包容性

LG 電視的設計考慮到無障礙功能，包括色彩調整濾鏡、手語指南，以及音頻輔助裝置的直接連接支援。

免責聲明

 

*產品頁面上的影像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*規格和功能因地區、型號和尺寸而異。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*LG 帳戶及接受相關條款及細則是存取網絡智能服務及功能所必需的，包括串流應用程式。沒有 LG 帳戶，只有外部裝置連接 (例如透過 HDMI) 和地面/空中電視 (只適用於配備調諧器的電視) 可用。建立 LG 帳戶無需收費。

1)*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。

 

2)*音效或因聆聽環境而有所差異。

 

3)*AI 搜尋 (Copilot) 可在 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K 超高清型號上找到，包括 2022 年起推出的型號。

*需要互聯網連接，合作夥伴 AI 服務可能會更改或需要訂閱。

*此功能可能因地區和型號而異，在未提供 LLM 支援的國家/地區不適用。

 

4)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」卡適用於支援 EPG (電子節目指南) 的國家。

*「On Now」卡不適用於 Netflix 和其他 CP (內容供應商) 應用程式，因此不會顯示該卡。

*「Generative AI」卡適用於某些地區或型號。

 

5)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K 超高清電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖可能會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法有效運作。

*所提供的 Widget 可能因國家/地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K 超高清電視。

 

6)*需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式。

 

7)*webOS Re:New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數和 Re:New 新的支援時間可能因產品、型號或地區而有所不同。

*升級時間表、功能、應用程式和服務或因應型號和地區而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

 

8)*提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理。

*即使相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、提供與功能，也可能因地區和支援語言而異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區，提供AI 語音識別。

 

10)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 流動應用程式進行。

 

11)*「In This Scene」卡適用於支援 EPG 的國家。

*支援範圍可能因國家而異。

*AI Concierge 提供的資訊僅供一般參考，可能不準確。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

列印

主要規格

  • 畫面（顯示） - 顯示類型

    高清 HD

  • 畫面（顯示） - 刷新率

    原生 60Hz

  • 畫面（處理） - 影像處理器

    α5 Gen9 AI 處理器

  • 畫面（處理） - HDR

    HDR10 / HLG

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    719 x 430 x 71(Global, India Only : 75)

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架重量（公斤）

    3.5

所有規格

輔助使用

  • 高對比度

    支援

  • 灰階

    支援

  • 顏色反轉

    支援

尺寸及重量

  • 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    719 x 430 x 71(Global, India Only : 75)

  • 機身連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    719 x 456 x 180

  • 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    798 x 520 x 114

  • 檯架（闊 x 深，毫米）

    589 x 180

  • 機身不連座檯架重量（公斤）

    3.5

  • 機身連座檯架重量（公斤）

    3.6

  • 連包裝盒重量（公斤）

    5.3

  • VESA 掛牆孔位（闊×高，毫米）

    100 x 100

畫面（顯示）

  • 顯示類型

    高清 HD

  • 解像度

    高清 HD (1,366 x 768)

  • 背光技術

    Direct

  • 刷新率

    原生 60Hz

畫面（處理）

  • 影像處理器

    α5 Gen9 AI 處理器

  • AI Upscaling 技術

    Resolution Upscaler

  • Dynamic Tone Mapping 技術

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • 影像模式

    7 種模式

音訊

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro（虛擬 9.1.2 聲道升頻）

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • 聲音輸出

    10W

  • 音訊編解碼器

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (請參考用戶指南)

  • 音響系統

    2.0 Ch

  • 揚聲器方向

    向下發聲

連接界面

  • HDMI ARC 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙

    支援（5.3）

  • Ethernet 乙太網絡輸入

    1 個

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • HDMI 輸入

    2 個（支援 eARC）

  • RF 輸入（天線／有線）

    1 個

  • USB 輸入

    1 個（2.0規格）

  • Wi-Fi

    支援（Wi-Fi 5）

電競

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer 遊戲優化器

    支援 (遊戲界面)

SMART TV 智能電視

  • 系統 （OS）

    webOS 26

  • Home Hub

    支援（LG ThinQ）

  • 支援 Apple Airplay

    支援（僅適用於香港地區）

  • Intelligent Voice Recognition 智能語音識別

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援（LG ThinQ）

  • Google Cast

    支援（僅適用於香港地區）

  • 網頁瀏覽器

    支援（僅適用於香港地區）

  • AI Chatbot

    支援

  • 支援 Apple Home

    支援

電源

  • 電源供應（電壓、頻率）

    AC 100~240V 50~60Hz (香港), AC 100~220V/50Hz (中國内地)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

包含配件

  • 遙控器

    AI Magic Remote MR26

  • 電源線

    轉接器

廣播

  • 模擬電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB （地面廣播）, DVB-C （有線、只限中國内地）

用家意見

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