OLED TV C9

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所有規格
設計
-
系列
LG OLED TV AI ThinQ
-
設計
Perfect Cinema Screen
顯示
-
屏幕類型
OLED
-
屏幕尺寸
55
-
解像度
3840 x 2160
-
可視角度
完美可視角度
-
闊色域技術
完美色彩
-
10 億豐富色彩
是
-
控光技術
獨立像素控光技術
-
對比度
無限對比
-
超亮度提升技術
Ultra Luminance Pro
廣播接收
-
數碼廣播
DTMB
-
模擬廣播
支援
-
資訊接收
MHEG
-
EPG
支援
影像
-
影像處理器
α9 Gen 2 Intelligent Processor
-
AI 影像辨識
支援
-
AI 亮度
支援
-
HDR
4K Cinema HDR
-
杜比視界
支援
-
HDR10 Pro
支援
-
HLG
支援
-
Advanced HDR by Technicolor / Technicolor 專業模式
支援
-
HDR 效果
支援
-
動態色調配對
HDR Dynamic Tone Mapping Pro
-
4K 高幀率影像
支援 (HDMI, USB)
-
2K 高幀率影像
支援 (HDMI, USB)
-
專業動態影像
OLED 專業動態影像
-
主體對比度增強
支援
-
色彩增強
先進色彩增強
-
顏色還原
專業真實色彩技術
-
影像倍線技術
4K 倍線器
-
訊噪抑制技術
4 重訊噪抑制
-
HEVC (影像解碼)
4K 120P, 10bit
-
VP9 (影像解碼)
4K 60p, 10bit
-
即時遊戲反應
VRR / ALLM
-
影像模式
10
音效
-
音響系統
2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20W)
-
聲音輸出方向
前向式音效支架
-
音效同步輸出
支援
-
杜比全景聲
支援
-
人工智能音效
支援
-
一鍵音效調較
支援
-
環迴立體聲
OLED 環迴立體聲
-
清晰語音
清晰語音 III
-
LG Sound Sync
支援
-
WiSA 揚聲器*
支援
-
藍牙音效播放
支援
-
自動通知 (藍牙簡易連接)
支援
-
DTS 解碼
支援
-
音效解碼
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (參考說明書), DRA
人工智能
-
ThinQ
支援
-
語音轉換文字
支援
-
AI UX
支援
-
AI Home
支援
-
AI 建議功能
支援
-
智能編輯
支援
-
Home Dashboard
支援
-
設備自動偵測
支援
-
Apple HomeKit*¹
支援
-
流動裝置連接
支援
智能電視
-
智能系統
webOS 智能電視
-
LG TV Plus 應用程式
支援
-
ThinQ™ 智能家電控制
支援
-
OCF
支援
-
Apple AirPlay2*¹
支援
-
螢幕分享
支援
-
神奇遙控器
附設
-
快速存取
支援
-
360VR 影像
支援
-
神奇連結
支援
-
畫廊功能
支援
-
LG Content Store
支援
-
多重檢視
支援
-
網頁瀏覽器
有
-
音樂播放器
有
-
檔案瀏覽器
有
其他功能
-
界面語言
中文 / 英文
-
錄影功能
有
-
時間平移
有
無線連接
-
Wifi
802.11ac
-
藍牙
5.0
連接性
-
HDMI
1 (背) / 3 (側)
-
HDMI 版本
HDMI 2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
音訊傳回頻道 (ARC)
eARC (HDMI 2)
-
USB
2 (背) / 1 (側)
-
乙太網絡連接
有
-
色差輸入
轉接線
-
復合端子輸入 (AV)
轉接線
-
天線輸入
1
-
SPDIF (光纖數碼音效輸出)
支援
-
耳機輸出
有
電源及節能
-
待機耗電量
小於 0.5W
-
節能模式
有
-
光亮度感應
有
尺寸(MM)
-
機身不連座檯架 (闊 x 高 x 深)
1228 x 706 x 46.9
-
機身連座檯架 (闊 x 高 x 深)
1228 x 738 x 251
-
座檯架 (闊 x 深)
998 x 251
重量(KG)
-
機身不連座檯架
18.9
-
機身連座檯架
23
配件
-
掛牆架 (選購)
OLW480B
-
VESA
300 x 200
原產地
-
原產地
韓國
備註
-
*
須另購發射器
-
*1
2019 年內推出