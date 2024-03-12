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4K 超高清藍光播放機

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4K 超高清藍光播放機

UBK80

4K 超高清藍光播放機

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設計

  • 類型

    托盤式

  • 顯示

    LED 燈

  • 操作

    按鍵 / 遙控

支援光碟類型

  • BD Profile

    6.0

  • 藍光影碟

    支援

  • USB 播放

    支援

  • UBD-ROM/UBD-R/UBD-RE

    支援

  • BD-ROM/BD-R/BD-RE

    支援

  • DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW

    支援

  • Audio CD/CD-R/CD-RW

    支援

  • DTS-CD

    支援

影像解碼

  • MPEG-1

    支援

  • MPEG2 PS/TS

    支援

  • MPEG4 AVC (H.264)

    支援

  • SMPTE VC1 (VC-9)

    支援

  • H.265

    支援

  • Xvid

    支援

  • MKV

    支援

  • AVC Rec

    支援

  • AVCHD

    支援

  • M4V

    支援

  • 3GP

    支援

  • MP4

    支援

  • MOV

    支援

  • FLV

    支援

  • VOB

    支援

  • TS

    支援

  • DAT

    支援

  • Photo

    JPEG/ GIF/ Animated GIF/ PNG/ MPO

音效解碼

  • LPCM - HDMI

    2/ 5.1/ 7.1ch (Bitstream / 解碼)

  • LPCM - 光纖

    2ch (Bitstream / 解碼)

  • 杜比數碼

    Bitstream / 2ch 解碼

  • 杜比全景聲

    Bitstream

  • 杜比數碼 Plus

    Bitstream / 2ch 解碼

  • 杜比 TrueHD

    Bitstream / 2ch 解碼

  • DTS

    Bitstream / 2ch 解碼

  • DTS-HD Master Audio

    Bitstream / 2ch 解碼

  • MPEG 1/2 L2

    解碼

  • MP3

    解碼

  • AAC

    解碼

  • FLAC

    解碼

影像功能

  • HDR (高動態範圍影像)

    支援

  • 4K 影像倍線技術

    支援

  • 1080p 影像倍線技術

    只提供 HDMI

  • 訊噪抑制

    支援

  • NTSC ~ PAL 轉換

    支援

  • BT.2020/BT.709

    支援

  • xvYCC

    支援

  • 影像增強

    支援

  • HDR → SDR 轉換

    支援

音效功能

  • LPCM 轉換 (DTS HD, 杜比TrueHD)

    HDMI

  • 動態範圍控制

    開/關

功能

  • 設定精靈

    支援

  • SIMPLINK

    支援

  • 時間軸

    支援

  • 托盤快速打開

    支援

  • 韌體更新

    支援

  • 螢幕保護功能

    支援

  • 自動電源關閉

    支援

  • 家長鎖定

    支援

輸入/輸出

  • HDMI 2.0 輸出

    1 (HDMI 2.0a, HDCP 2.2)

  • 光纖輸出

  • USB 2.0

  • 乙太網絡連接

耗電量

  • 使用

    17W

  • 待機

    0.5W

尺寸及重量

  • 尺寸 (mm)

    430 × 45.5 × 205

  • 重量 (Kg)

    1.92

配件

  • 標準配件

    遙控, 電池, 簡易說明

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