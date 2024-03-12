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LG TONE Free FP5

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LG TONE Free FP5

TONE-FP5

LG TONE Free FP5

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清晰立體音效

清晰立體音效 來自音訊大師

LG TONE Free 耳機由英國頂級音響品牌 Meridian 提供絕佳音質。採用Meridian在高端揚聲器系統方面的創新技術，重新設計貼合您耳形的耳機。

影像顯示一位女士望向窗外，一位女士在日落時分的海灘上聽音樂，一位女士在城市背景下戴著耳機。 影像旁有「with meridian」標誌。

英國頂級音響品牌 MERIDIAN

自 1977 年起 Meridian 一直在設計創新、優雅、高性能的音訊解決方案，於高解析度音訊領域及數碼訊號處理 (DSP) 方面領先同儕，為音樂提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。

影像顯示置於尊尚空間中的兩個 Meridian 音訊。

MERIDIAN 的說法

「不論你是在家裡、車上、上下班途中，還是在健身房，全新的 LG TONE 真無線藍牙耳機在音效創新和性能上都邁進一大步，它將為全球消費者提供絕佳的娛樂體驗，滿足用家對於隨處享受優質聆聽體驗的需求。」

- Meridian 的行政總裁, Audio John Buchanan

MERIDIAN 的說法

Meridian 領先音響技術

Meridian 為英國頂級音響品牌，以專業的數碼訊號處理 (DSP) 而聞名。DSP 可以全面掌握音頻訊號，實現許多具開創性的 Meridian 調音技術。

有關 Meridian 音訊的四張圖片

小巧裝置呈現高品質音效

Meridian 的 HSP 技術領先業界，透過清晰的立體音效模擬真正揚聲器的聽覺體驗。藍芽 5.2 最大限度地減少音訊損失，精準再現原聲。您可透過 TONE Free 應用程式選擇預設的聆聽、自然、低音增強、高音增強和 3D 聲場 EQ ，或自訂個人化 EQ 。

「清晰立體音效」文本

視訊顯示 TONE Free 3D 零件分解視圖，然後零件重新組合，創建強勁低音音效圖像。
驅動單元振膜的有效面積提高約 75.5%。
驅動單元振膜的有效面積提高約 75.5%。
「動感重低音」文本

更強重低音 讓你心跳加速

LG TONE Free 耳機配備更大、更先進的驅動單元，膜片的邊緣由高品質矽膠製成，更加靈活適合移動。動感重低音可在不影響清晰度或保真度的情況下創造更強勁飽滿的重低音。

*與舊型號相比，驅動單元振膜的有效面積提高約 75.5%。

一位女士正戴著 TONE Free 耳機用手機看電影，一道透明屏障環繞著她，上面出現「3D 環迴音效」字樣。

身歷其境的感官體驗

使用立體混響聲場，帶來更逼真的音效。3D 環迴音效讓你更易於投入音樂、電影、電視節目或遊戲世界中。你可以在 TONE Free 應用程式中調節遊戲模式設定。

主動式降噪 (ANC) 功能

主動降噪 (ANC) 功能 音樂新體驗

強化版主動式降噪 (ANC) 功能透過產生等量的抗噪因子來消除外部噪音，改良的驅動單元能更有效偵測和降低噪音，高度保留內容，讓你輕易投入於任何內容中。

影像顯示 TONE Free 左側設有噪音圖形的圖像，右側設有降噪圖形的圖像。

立即自訂環境音效

按一下 LG TONE Free 即可關閉降噪功能，並切換其他音效模式。根據當下場景自訂環境模式，讓你更易掌握周遭環境 - 此功能非常適合過馬路，或使用「聊天模式」在咖啡館內點餐，不需取出耳機，即可進行短暫對話。

俯視圖顯示一個人戴著耳機行過斑馬線，一名戴著耳機的男人和一名戴著耳機的女人正在交談。

「醫療級耳塞」文本

醫療級物料

乾淨舒適

LG TONE Free FP5 採用舒適衛生的耳塞，由無毒、低過敏原性的有機矽膠製成，即使全天候使用也不必擔心。從三種尺碼中找到您的完美之選。

圖片顯示白色耳機，以及一套三款不同尺碼（大號、中號、小號）的耳塞。

*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

影像顯示一位男士閉著眼睛，耳朵上戴著 TONE Free 耳機，上方層疊帶有「完美煥新的設計」字樣的圖像。

完美煥新的設計

影像顯示 TONE Free 佩戴在 3D 人耳模型上。下方顯示「符合人體工學設計」字樣。

耳廓形設計

採用透過分析數百個不同耳形而研發的全新耳廓設計。更貼合耳形，時尚舒適。

*LG 獨特的耳廓形設計目前已在歐盟、英國、俄羅斯、澳洲、中國和韓國註冊。

了解 LG 對耳朵研究的故事

創造超貼合耳形設計

我們與韓國著名的 Ergonomic Design Technology Lab 於浦項工科大學 (Pohang University of Science And Technology) 合作，共同研發 LG TONE Free 的 EarSeal 設計。我們分析 300 個人的耳廓和耳道的形狀，透過 3D 人耳模型人體工學分析，幫助我們研發耳機，提供最佳舒適度同時外形時尚的耳機。

An image in which the 3D-shaped ear modeling image is developed in a total of 4 stages.

時尚舒適的設計

更貼合耳形，防止耳機脫落，佩戴更加時尚舒適。
「醫療級耳塞」、「半月形」、「簡約套柄」文本

*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

「TONE Free 帶來更清晰的通話」文本

更清晰的通話

專為高質通話而設

LG TONE Free 耳機設有三個麥克風對列，降低環境噪音同時清晰地收接你的聲音，讓對話更自然，你的聲音響亮而清晰。

影像顯示透視額耳機中外置麥克風、內置麥克風和語音麥克風的位置以及耳機圖像上的「3-MIC」字樣。

*內置麥克風在啟動主動降噪功能 (ANC) 時會消除干擾的噪音。

耳機漂浮在「22 小時」字樣前方。
長久續航力

整天玩樂

每個人都需要更多的玩樂時間。LG TONE Free 完成充電一次可供播放 22 小時。其中耳機可播放 8 小時，充電盒可再額外補充 16 小時。

*聽音樂的標準播放時間。
**在關掉主動降噪功能的狀況下，耳機電池及充電盒電池各分別續航 8 及 22 個小時。

影像顯示 TONE Free 在「5 分鐘」字樣前方充電。

快速充電

將充電盒放上充電板即可為LG TONE Free 充電，簡單快捷。快速充電 5 分鐘就可供使用 1 小時。

*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。

影像顯示筆記本電腦和 TONE Free 置於「迅速配對」字樣下方，打開的筆記本電腦螢幕上跳出配對警報。
輕鬆配對

迅速。無縫。簡單。

LG TONE Free 耳機可與搭載 Windows 10 作業系統的個人電腦迅速無縫配對。
帶有水滴的耳機圖像位於「IPX4」字樣上方。

具防潑水功能

別擔心耳機被潑到幾滴水而受損。您可以在健身運動時佩戴 LG TONE Free 耳機，下雨天佩戴也不怕。IPX4 等級代表耳機具備防汗和防水功能。

*達到 IPX4 等級，能夠抵禦任何方向的水花。

透過應用程式使 TONE Free 體驗更臻完美！

如要獲得完整的 TONE Free 體驗，請下載 TONE Free 應用程式。
TONE Free 應用程式讓您可以透過多種選擇自訂您的生活方式。
此外，透過定期軟體更新可解鎖新功能或更新現有功能。

手機上的 TONE Free 實驗室螢幕和旁邊的 TONE Free 產品圖像。 圖像底部共列出 TONE Free 應用程式的五大功能，EQ 自訂、環境音效控制、觸摸板設訂、TONE Free 實驗室和尋找我的耳機。

嶄新設計 極具風格

  • 女士戴著 TONE Free 黑色耳機在城市中閉眼睛享受音樂
    @bryanadamc
  • TONE Free 白色充電盒打開，只有右側耳機置於充電盒外
    @slt4k
  • LG TONE Free 黑色耳機置於黑色色調的地板和物品（筆記本電腦、鐘錶等）中間。
    @ulresch
  • 一位男士佩戴 LG TONE Free 黑色耳機、面帶微笑、手握充電盒的側視圖
    @manunoraced
影像顯示從頂視圖看到的黑色、金色和白色 TONE Free 耳機，位於「選購您的 TONE」字樣下。

選購您的 TONE

LG TONE Free 系列

Table Caption
特性 FP9 FP8 FP5
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free FP9
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free FP8
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free FP5
主動降噪 O O O
UVnano O（有線充電期間） O（有線和無線充電期間） X
醫療級耳塞 O O O
音效解決方案 採用 Meridian 音響技術 採用 Meridian 音響技術 採用 Meridian 音響技術
3D 聲場 O O O
即插即用 O X X
麥克風系統 3MIC 3MIC 3MIC
環境模式／聊天模式 O O O
多重配對 O O O
迅速配對 O O O
無線充電 X O X
電池使用時間（ANC 關閉） 長達 24 小時<BR> （耳機 10 小時 / 帶充電盒 24 小時） 長達 24 小時<BR> （耳機 10 小時 / 帶充電盒 24 小時） 長達 22 小時<BR> （耳機 8 小時 / 帶充電盒 22 小時）
防潑水 IPX4 IPX4 IPX4
兼容 Android/iOS Android/iOS Android/iOS
顏色 炭黑/珍珠白 炭黑/珍珠白/霧霾金 炭黑/珍珠白
了解更多 了解更多 購買地點

*耳機內的麥克風以較少的環境噪音捕捉內耳聲音。

列印

主要規格

  • 3D 聲場

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 單元體積

  • Meridian 音效

  • 防水/防濺

    IPX4

所有規格

喇叭

  • 單元體積

  • 單元種類

    Dynamic

SOUND SOLUTION

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 環境模式

  • Talk Thru

  • 麥克風數量

    3

EQ

  • 自訂 EQ

  • LG EQ

  • Meridian EQ (自然、浸沉)

  • Meridian 音效

  • 3D 聲場

音頻編解碼器

  • AAC

  • SBC

連接性

  • BLE

  • Google 快速配對

  • 藍牙版本

    5.2

電量 (小時)

  • 電量 (耳機, ANC off)

    8

  • 電量 (耳機+充電盒, ANC off)

    22

充電時間 (小時)

  • 充電時間 (耳機)

    1

  • 充電時間 (耳機+充電盒)

    2

方使性

  • 快速充電

  • 多重配對

  • 快速配對

  • 語音控制 (Google 助理, Siri)

  • 防水/防濺

    IPX4

尺寸 (WXHXD)

  • 充電盒

    54.5 x 54.5 x 30.0 mm

  • 耳機

    21.2 x 28.3 x 23.2 mm

重量

  • 充電盒淨重

    35 g

  • 產品淨重

    5.2 g

配件

  • 充電線

  • 醫療級矽膠耳塞

    4

網上購買/零售商

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