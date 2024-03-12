LG TONE Free FP5

「不論你是在家裡、車上、上下班途中，還是在健身房，全新的 LG TONE 真無線藍牙耳機在音效創新和性能上都邁進一大步，它將為全球消費者提供絕佳的娛樂體驗，滿足用家對於隨處享受優質聆聽體驗的需求。」



- Meridian 的行政總裁, Audio John Buchanan