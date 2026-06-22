Passi tante ore a giocare? Non sottovalutare l’ergonomia!

Mentre scegli il tuo nuovo monitor, controlla se è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione (swivel o pivot): questo ti permette di personalizzare il pannello in base alla tua postazione, per mantenere una postura corretta e ridurre l’affaticamento visivo. La finitura antiriflesso è un plus, puoi giocare in totale libertà in ogni condizione di luce.

Anche il design ha il suo peso: cornici sottili e linee pulite, dal design moderno, rendono l’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. E poi diciamolo, l’occhio vuole la sua parte.

Ma soprattutto, è fondamentale considerare la connettività, cioè la presenza di porte HDMI 2.1, display port o USB Type-C con Power Delivery, che può caricare anche il tuo PC.

Da valutare anche la presenza di speaker audio integrati nel monitor e di jack audio ben ottimizzati a cui collegare le cuffie, come i jack a 4 poli con DTS Headphone:X, per un audio 3D perfetto per i giochi FPS.