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Scegliere il giusto monitor per gaming può fare davvero la differenza tra una partita qualsiasi e un’esperienza di gioco coinvolgente e competitiva. Che tu sia un curioso, un appassionato, sempre al passo con le ultime novità, tra eventi, convention e fiere del gaming come Comicon o Lucca Comics&Games, o un gamer competitivo alla ricerca delle massime prestazioni, sapere quale monitor per gaming scegliere è fondamentale.
In questa guida vediamo tutto quello che devi considerare prima dell’acquisto: dalle tecnologie all’avanguardia alle qualità del pannello, tanti consigli pratici per trovare il monitor per il gaming più adatto alle tue esigenze.
Refresh rate
Partiamo da uno degli elementi più importanti: il refresh rate, o frequenza di aggiornamento, ovvero il numero di volte al secondo in cui lo schermo aggiorna l’immagine. Più alto è il refresh rate, più l’immagine sarà fluida. Se giochi a titoli competitivi, questo parametro può davvero darti un vantaggio concreto.
Un monitor standard lavora a 60Hz, ma nel gaming questo valore è ormai quasi superato. Oggi, un buon monitor per un PC da gaming dovrebbe avere un refresh rate di:
120Hz o 144Hz per un’esperienza fluida e dettagliata, ideale per chi ama giochi strategici
240Hz o oltre per il gaming competitivo, in cui i comandi devono essere molto reattivi
Esistono anche monitor che ti permettono di modificare la modalità di gioco, variando anche il refresh rate, così da adattarsi a perfezione al titolo giocato. Un esempio? Il Monitor Ultragear evo g9 da 52”, il più grande monitor gaming 5k2k 240Hz al mondo.
Risoluzione
La risoluzione determina il livello di dettaglio delle immagini. Ma attenzione: più è alta, più serve una scheda grafica potente. Le opzioni più comuni sono:
Full HD (1920x1080): perfetta per chi punta alla fluidità
Quad HD (2560x1440): ottimo equilibrio tra qualità e prestazioni
4K (3840x2160): massima definizione, da veri pro
Se vuoi il massimo dettaglio visivo, l’ Ultra HD 4K è la scelta ideale. Ma per molti gamer, anche il QHD e Full HD rappresenta il miglior compromesso tra resa grafica e fluidità.
Tempo di risposta
Altro fattore chiave è il tempo di risposta del monitor per il gaming, ovvero il tempo che impiegano i pixel a cambiare colore.
Un valore basso significa maggiore reattività e meno effetto scia (ghosting) durante il gameplay. Per giocare al meglio, il consiglio è un tempo di risposta di:
1 ms (millisecondo) o meno per prestazioni top
3-5 ms per un uso più versatile
Nei giochi competitivi, dove ogni millisecondo conta, questo parametro è fondamentale. Ecco perché, ad esempio, alcuni monitor arrivano a tempi di risposta anche di 0,03 ms, come LG UltraGear evo GX9 39”, il primo monitor gaming OLED 5K2K da 39” al mondo, che consente di giocare con un tempo di risposta quasi istantaneo.
Monitor IPS, VA o OLED?
La tipologia del pannello incide su colori, contrasto e angolo di visione. Ecco le principali differenze:
IPS (In-Plane Switching): colori accurati, angoli di visione ampi e temi di risposta rapidi, ma tendono ad avere un contrasto inferiore rispetto agli altri due pannelli.
VA (Vertical Alignment): contrasto elevato, con neri profondi e immagini sceniche, ideali per giochi con ambientazioni scure, ma con angoli di visione più ristretti e, in alcuni casi, tempi di risposta più lenti rispetto agli IPS.
OLED: è la tecnologia più avanzata per i monitor, nota per i suoi neri assoluti e colori incredibilmente vividi. In un monitor OLED, ogni pixel si accende e si spegne indipendentemente, permettendo una qualità del nero che nessun altro tipo di pannello può eguagliare. Inoltre, ha tempi di risposta ultra rapidi e angoli di visione perfetti.
Tecnologie essenziali da ricercare nel monitor per gaming
Oltre alle specifiche tecniche, ci sono alcune tecnologie che fanno davvero la differenza in un monitor per il gaming:
Adaptive Sync: elimina effetti di tearing e stuttering, per garantire un’esperienza di gioco fluida e ad alta risoluzione. L’ideale è avere le certificazioni NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro e VESA certified AdaptiveSync.
HDR (High Dynamic Range): migliora la gamma di colori, il contrasto e la luminosità delle immagini, rendendole più realistiche.
Black Stabilizer: aumenta la visibilità nelle scene scure e riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.
Modalità Flicker Free o Eye Saver: aiutano a ridurre l’affaticamento visivo. Tutti i display LG WOLED ad esempio sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL, che minimizzano l'emissione della luce blu, dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini.
Ottimizzazione dei colori: dà la possibilità di calibrazione hardware e software della resa cromatica, per sfruttare al meglio lo spettro cromatico dello schermo. Nei monitor LG, ad esempio, è possibile grazie alla funzionalità LG Calibration Studio.
Design e connettività del monitor
Passi tante ore a giocare? Non sottovalutare l’ergonomia!
Mentre scegli il tuo nuovo monitor, controlla se è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione (swivel o pivot): questo ti permette di personalizzare il pannello in base alla tua postazione, per mantenere una postura corretta e ridurre l’affaticamento visivo. La finitura antiriflesso è un plus, puoi giocare in totale libertà in ogni condizione di luce.
Anche il design ha il suo peso: cornici sottili e linee pulite, dal design moderno, rendono l’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. E poi diciamolo, l’occhio vuole la sua parte.
Ma soprattutto, è fondamentale considerare la connettività, cioè la presenza di porte HDMI 2.1, display port o USB Type-C con Power Delivery, che può caricare anche il tuo PC.
Da valutare anche la presenza di speaker audio integrati nel monitor e di jack audio ben ottimizzati a cui collegare le cuffie, come i jack a 4 poli con DTS Headphone:X, per un audio 3D perfetto per i giochi FPS.
Monitor curvo o piatto per il gaming?
Una delle domande più comuni è: meglio un monitor curvo o piatto per il giocare ai videogiochi?
Dipende dal tipo di utilizzo: un monitor curvo rende l’esperienza di gioco più immersiva e coinvolgente, soprattutto su schermi grandi. Infatti, è ideale ad esempio per i giochi open world e simulazioni, per sentirsi a pieno dentro l’ambientazione di gioco. Un ottimo esempio di schermo curvo è LG UltraGear evo G9 52″.
Il monitor piatto invece si adatta a tutte le tipologie di giochi, ecco perché per il gaming competitivo molti preferiscono i modelli piatti.
Scegli il miglior monitor per il gaming per te
Che tu sia un gamer occasionale o competitivo, investire in un buon monitor per il gaming può migliorare davvero la tua esperienza. Fluidità, reattività e qualità visiva non sono dettagli: sono ciò che trasforma ogni partita in qualcosa di più coinvolgente.