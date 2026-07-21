Gallery+ è un servizio integrato in webOS che permette di usare il TV come una galleria d’immagini sempre accesa, con oltre 4.000 contenuti tra opere d’arte, fotografie, fotogrammi di film e scenari ispirati ai videogiochi. Per costruire questa selezione LG collabora con istituzioni come la National Gallery di Londra, portando in casa capolavori di artisti come Vincent van Gogh e Georges Seurat insieme a molte altre opere celebri.

Il catalogo guarda anche al mondo gaming, includendo paesaggi e ambientazioni tratti da titoli come Assassin’s Creed Shadows e Rainbow Six Siege, che diventano sfondi riconoscibili per chi segue questi franchise. Gallery+ è disponibile in versione light gratuita su tutti i TV LG del 2025 e in una versione completa, attivabile tramite abbonamento con pagamento tramite webOS Pay. In questo modo il televisore non è più uno sfondo nero, ma una presenza coerente con lo stile della stanza.