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Il televisore oggi è il punto di raccolta di film, serie, musica e ricordi di famiglia, non più solo uno schermo passivo. In questo scenario LG spinge sulla versatilità con i servizi Gallery+ e Radio+, pensati per sfruttare al massimo l’apparecchio: il primo trasforma il TV in una galleria d’immagini curata, il secondo lo rende anche una piattaforma per podcast e stazioni radio in streaming. L’idea è far lavorare insieme immagini e audio, sfruttando il TV anche quando il contenuto principale è in pausa.
LG Gallery+: una raccolta di immagini pensata per il salotto
Gallery+ è un servizio integrato in webOS che permette di usare il TV come una galleria d’immagini sempre accesa, con oltre 4.000 contenuti tra opere d’arte, fotografie, fotogrammi di film e scenari ispirati ai videogiochi. Per costruire questa selezione LG collabora con istituzioni come la National Gallery di Londra, portando in casa capolavori di artisti come Vincent van Gogh e Georges Seurat insieme a molte altre opere celebri.
Il catalogo guarda anche al mondo gaming, includendo paesaggi e ambientazioni tratti da titoli come Assassin’s Creed Shadows e Rainbow Six Siege, che diventano sfondi riconoscibili per chi segue questi franchise. Gallery+ è disponibile in versione light gratuita su tutti i TV LG del 2025 e in una versione completa, attivabile tramite abbonamento con pagamento tramite webOS Pay. In questo modo il televisore non è più uno sfondo nero, ma una presenza coerente con lo stile della stanza.
Funzioni smart, musica e AI: il TV diventa un elemento d’arredo attivo
Gallery+ non si limita a mostrare immagini statiche: grazie a funzioni smart adatta il televisore ai diversi momenti della giornata, abbinando quando serve immagini e musica per creare scenari per il relax o per serate più conviviali. Il servizio si collega a Google Foto per mostrare sul grande schermo gli scatti personali e integra Google Gemini, che tramite il telecomando puntatore con funzioni AI genera immagini originali a partire dalle indicazioni dell’utente.
A completare il quadro ci sono la regolazione automatica di nitidezza e luminosità in base alla luce della stanza (grazie all’intelligenza artificiale) e le modalità Always-On-Display e Screensaver, che mantengono lo schermo attivo come elemento decorativo quando non si stanno guardando contenuti tradizionali. Il TV diventa così più flessibile, adatto a momenti diversi.
Aggiornamenti webOS e arrivo di Gallery+ sui modelli precedenti
Gallery+ non è riservato solo ai TV più recenti: tramite il programma webOS Re:New arriverà anche sui modelli già in casa. Il piano prevede fino a 4 aggiornamenti del sistema operativo in 5 anni a partire dal lancio, così un modello 2025 riceve update fino al 2029 con nuove funzioni incluse.
Entro fine anno il servizio sarà disponibile anche sui TV precedenti al 2025 e continuerà a crescere con nuovi contenuti aggiunti ogni mese, fra opere, fotografie e scenari pensati per personalizzare gli ambienti domestici. Per chi ha un TV LG da qualche anno, questo approccio porta nuove funzioni senza cambiare il dispositivo del salotto.
LG Radio+: podcast e stazioni live direttamente dal TV
Se Gallery+ cura il lato visivo, Radio+ completa il quadro audio trasformando il TV in un hub per podcast e stazioni radio live. Radio+ si affianca così alle app video già presenti, offrendo un uso più leggero del TV quando basta solo l’audio. Il servizio è gratuito, supportato dalla pubblicità e disponibile sui TV LG con sistema operativo webOS a partire dalla versione 6.0, quindi su una buona parte dei modelli recenti.
Per i contenuti LG collabora con Radioline, che aggrega stazioni e podcast di tutto il mondo tra notizie, sport, musica e intrattenimento, compresi negli Stati Uniti e in Corea del Sud brand come NPR, CNN Radio, Fox Radio e il podcast The Joe Rogan Experience accanto a numerose stazioni locali. L’app si raggiunge dal Content Store, dalla sezione app o con il comando vocale del telecomando puntatore LG, così l’ascolto si avvia in pochi passaggi.
Un ecosistema audio-video integrato tra interfaccia, app e dispositivi LG
L’interfaccia di Radio+ organizza i contenuti in pagine dedicate alle stazioni in diretta, ai podcast on demand e in una sezione Featured che evidenzia le tendenze del momento. All’interno del catalogo compaiono i brani più ascoltati e i successi stagionali, con oltre 14.500 canali disponibili negli Stati Uniti e più di 440 in Corea del Sud.
Grazie all’integrazione con l’app LG ThinQ, accessibile dalla sezione xboom, Radio+ si ascolta anche sugli altri dispositivi audio LG presenti in casa e, dal 2025, sugli speaker xboom si può richiamare il servizio direttamente dal pulsante My. Insieme a Gallery+ e al programma di aggiornamenti webOS, questa integrazione rende il TV LG un centro di controllo naturale per l’intrattenimento quotidiano, pronto a passare da galleria d’immagini a sistema radio digitale in pochi istanti.
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