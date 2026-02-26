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Lavanderia

Intelligente ed efficiente. Progettata per adattarsi al tuo stile di vita.

Scopri una gamma completa di elettrodomestici per il bucato pensati per soddisfare le tue esigenze quotidiane. 

Lavatrice e asciugatrice LG installate sotto un piano di lavoro in una lavanderia con scaffali e oggetti decorativi

Lavaggio del bucato basato sull’IA

Il nuovo Standard

Soluzioni avanzate per il bucato con controllo intelligente e cura delicata dei tessuti.

Intelligenza affettuosa per te

L’IA di LG si occupa del bucato quotidiano affinché tu possa goderti i momenti piacevoli della vita.

Scopri di più
Primo piano del chip del processore AI Core-Tech montato su una scheda madre scura con linee e connessioni luminose
Maglietta bianca con effetto digitale di scansione luminosa rossa e blu al centro, su sfondo nero
Cura dei tessuti

Cicli ottimizzati¹⁾ su misura per ogni carico. Protegge i tessuti rendendo il lavaggio del bucato più efficiente.

Vista frontale dello sportello della lavatrice LG con una camicia all’interno e un’immagine grafica circolare che diminuisce intorno al vetro
Efficienza energetica

Risparmia energia²⁾ grazie al controllo preciso tramite Inverter e agli algoritmi intelligenti per il bucato³⁾.

Vista frontale della lavatrice LG nera con grafica a onde sonore e icona dB che indica il livello di rumorosità ridotto
Rumorosità e vibrazioni ridotte

Basso livello di rumorosità grazie al collegamento diretto al motore, con riduzione delle vibrazioni grazie ai componenti integrati⁴⁾.

Due lavatrici LG; a sinistra una lavatrice con carica frontale di colore scuro, a destra è raffigurata una giacca rosa con chip AI DD e le icone 6 Motion sovrapposte

Lavatrice

AI DD™

AI DD™ sfrutta il deep learning e la tecnologia 6 Motion Direct Drive per analizzare i tipi di tessuto e ottimizzare ogni lavaggio. Fornisce una cura personalizzata, migliora l’efficienza e contribuisce a ridurre l’usura dei tessuti⁵⁾.

AI DD™ Scopri di più
Asciugatrice LG con vista in sezione che mostra l’AI DUAL Inverter a sinistra e il modello con carica frontale completamente scuro a destra

Asciugatrice

AI DUAL Inverter™

L’IA rileva con precisione il peso e l’umidità per personalizzare il tempo e la temperatura di asciugatura⁶⁾, con una garanzia di 10 anni⁷⁾.

AI DUAL Inverter™ Scopri di più
LG WashTower con asciugatrice nella parte superiore e lavatrice nella parte inferiore, installata in una lavanderia con scaffali e vestiti appesi
LG WashTower™

Con la sua forma completa e il controllo centralizzato, LG WashTower™ permette di prendersi cura del bucato in modo semplice in un design moderno e compatto.

Sistema LG Styler per la cura dell’abbigliamento installato in una moderna cabina armadio, circondato da scaffali, cassetti e capi appesi
Styler™

LG Styler™ mantiene i tuoi capi freschi e igienizzati grazie al programma con il vapore che rimuove odori e germi⁸⁾.

*Gli articoli in pelliccia, pelle o seta devono essere trattati esclusivamente con il ciclo Air Fresh.

Caratteristiche salienti

Innovazione progettata per portare comfort nella tua routine quotidiana.

Vista frontale di una lavatrice LG bianca su sfondo verde con etichetta di efficienza energetica A -30% nell’angolo
Efficienza energetica

Risparmia energia²⁾ ogni giorno con un lavaggio del bucato intelligente ed efficiente.

Vista frontale della lavatrice LG nera con frecce che puntano verso l’esterno dall’apertura del cestello per indicarne la grandi dimensioni
Maggiore capacità

Gestisci facilmente carichi più grandi grazie alla maggiore capacità del cestello⁹⁾.

Una mano che tiene uno smartphone con l’app LG ThinQ collegata alla lavatrice e all’asciugatrice installate una accanto all’altra nella lavanderia con dei vestiti
LG ThinQ™

Controlla i tuoi elettrodomestici da remoto grazie all’app LG ThinQ tramite Wi-Fi¹⁰⁾.

Guida completa alla
Configurazione per il bucato

Guida passo passo per scegliere il prodotto giusto e preparare il tuo ambiente.

Gamma di lavatrici LG con icone che indicano colore, capacità e consumo energetico. Lavatrice bianca, asciugatrice nera e WashTower verde-beige

Guida all’acquisto

Trova il tuo abbinamento,
fai la scelta giusta

Confronta le dimensioni e le caratteristiche e ottieni consigli utili per scegliere con sicurezza.

Trova il tuo abbinamento,<Br> fai la scelta giusta Scopri di più

Guida all’acquisto

Trova il modello adatto a te, fai la scelta giusta

Confronta le dimensioni, le caratteristiche e consigli utili per scegliere con sicurezza.

Scopri di più

Guida all’installazione

Controlla lo spazio a tua disposizione, pianifica la configurazione

Segui questi semplici passaggi per prepararti a una configurazione e un’installazione senza difficoltà.

Scopri di più

Suggerimenti utili, forniti da LG

Prova questi semplici consigli quotidiani per utilizzare al meglio i tuoi elettrodomestici.

Vista frontale della lavatrice LG installata in uno spazio tipo ripostiglio con ante aperte e biancheria all’interno del cestello

Sfatare i miti sulla capacità delle lavatrici Slim

Primo piano delle mani che rimuovono la lanugine rosa dal filtro dell’asciugatrice

Guida all’asciugatrice a pompa di calore

Persona che tiene in mano una pila di capi di abbigliamento lavorati a maglia e piegati, in colori neutri, tra cui maglioni color crema, beige e grigio scuro

Lavanderia smart: diventa un esperto del bucato con le asciugatrici intelligenti LG

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

 

1)Cicli ottimizzati

-Dopo 10 lavaggi, la selezione del ciclo predefinito viene impostata sul ciclo utilizzato con maggior frequenza.

-Una volta che le stesse opzioni per un determinato ciclo vengono scelte per 3 volte consecutive, vengono selezionate automaticamente.

 

2)Efficienza energetica

-55%/40%/30% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A definita dal regolamento UE 2019/2014. La classe energetica A-55% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova lavatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

-26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

 

3)

-26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

 

4)Rumorosità e vibrazioni ridotte

-Le lavatrici Select LG vantano una classificazione tripla A per quanto riguarda i livelli di energia, centrifuga e rumorosità.

-Test di laboratorio interno LG basato sulla norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

-I livelli di energia, rotazione e rumorosità sono conformi alla normativa UE 2019/2014.

-Il risultato può dipendere dall’ambiente di utilizzo.

-Sensore di vibrazione incluso solo nel modello di profondità 615/565. (escluso il tipo Slim).

 

5)

-Testato da Intertek nel gennaio 2023.

-Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotone (F4Y7RYW0W).

-Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam.

-AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto [not all fabric is detected] simili e detersivi adeguati.

-I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

 

6)AI Dry™

-Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotone, il ciclo Al Dry™ ha mostrato una riduzione del 32,1% del tempo di asciugatura e una diminuzione del 9,1% del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti delicati (camicie miste, bluse, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell’ambiente, il tempo o il consumo energetico potrebbero aumentare e i risultati potrebbero variare.

-Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry™ deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto [not all fabric is detected] simili.

 

7)

-10 anni di garanzia sul compressore/motore.

-La presente garanzia sulle parti è applicabile solo al compressore/motore; la manodopera sarà addebitata.

 

8)

-Testato da Intertek: Elimina il 99,9% di 2 specie di batteri (E.coli e S.epidermidis).

-approvato da BAF: offre prestazioni garantite dall’approvazione della BAF (British Allergy Foundation) e previene gli allergeni che possono causare malattie respiratorie e cutanee.

 

9)Maggiore capacità

- Il numero dell’ammortizzatore di attrito e del bilanciamento del peso può variare a seconda del modello.

-Capacità aumentata - 3 kg in 615 mm (profondità), 2 kg in 565 mm/475 mm (profondità) 615 profondità: F4Y9LDP2W rispetto a F14U1JBSK2 / Profondità 565: F4Y7RYW2W vs FH4U2VCNW2 / Profondità 475: F2Y7FYPYH vs F2J8HYP2W.

 

10) LG ThinQ

- Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.