*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

1)Cicli ottimizzati

-Dopo 10 lavaggi, la selezione del ciclo predefinito viene impostata sul ciclo utilizzato con maggior frequenza.

-Una volta che le stesse opzioni per un determinato ciclo vengono scelte per 3 volte consecutive, vengono selezionate automaticamente.

2)Efficienza energetica

-55%/40%/30% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A definita dal regolamento UE 2019/2014. La classe energetica A-55% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova lavatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

-26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

3)

-26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

4)Rumorosità e vibrazioni ridotte

-Le lavatrici Select LG vantano una classificazione tripla A per quanto riguarda i livelli di energia, centrifuga e rumorosità.

-Test di laboratorio interno LG basato sulla norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

-I livelli di energia, rotazione e rumorosità sono conformi alla normativa UE 2019/2014.

-Il risultato può dipendere dall’ambiente di utilizzo.

-Sensore di vibrazione incluso solo nel modello di profondità 615/565. (escluso il tipo Slim).

5)

-Testato da Intertek nel gennaio 2023.

-Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotone (F4Y7RYW0W).

-Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam.

-AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto [not all fabric is detected] simili e detersivi adeguati.

-I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

6)AI Dry™

-Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotone, il ciclo Al Dry™ ha mostrato una riduzione del 32,1% del tempo di asciugatura e una diminuzione del 9,1% del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti delicati (camicie miste, bluse, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell’ambiente, il tempo o il consumo energetico potrebbero aumentare e i risultati potrebbero variare.

-Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry™ deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto [not all fabric is detected] simili.

7)

-10 anni di garanzia sul compressore/motore.

-La presente garanzia sulle parti è applicabile solo al compressore/motore; la manodopera sarà addebitata.

8)

-Testato da Intertek: Elimina il 99,9% di 2 specie di batteri (E.coli e S.epidermidis).

-approvato da BAF: offre prestazioni garantite dall’approvazione della BAF (British Allergy Foundation) e previene gli allergeni che possono causare malattie respiratorie e cutanee.

9)Maggiore capacità

- Il numero dell’ammortizzatore di attrito e del bilanciamento del peso può variare a seconda del modello.

-Capacità aumentata - 3 kg in 615 mm (profondità), 2 kg in 565 mm/475 mm (profondità) 615 profondità: F4Y9LDP2W rispetto a F14U1JBSK2 / Profondità 565: F4Y7RYW2W vs FH4U2VCNW2 / Profondità 475: F2Y7FYPYH vs F2J8HYP2W.

10) LG ThinQ

- Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.