Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

La serie OLED evo C6 è sinonimo di esperienza visiva di alto livello. A partire dalla luminosità, elevata su nuovi livelli grazie al Brightness Booster, per dare più realismo a ciò che guardi. E da quest'anno la serie C6 monta il processore 4K α11 Gen3 con AI, lo stesso della serie G6: è il processore più potente che abbiamo mai realizzato, capace di gestire i dettagli con una precisione pixel per pixel. Goditi i tuoi contenuti alla massima qualità in tutte le condizioni di luce, grazie alle certificazioni per il nero perfetto e il colore perfetto. L'OLED evo C6 è progettato per darti film, eventi sportivi e videogiochi più coinvolgenti.