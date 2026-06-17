Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

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La tecnologia Hyper Radiant Color è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini, portandola su livelli ancora più alti. Offre una luminosità superlativa, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI. Così potrai vivere un'esperienza OLED come mai prima d’ora, inaugurando un nuovo standard di visione.