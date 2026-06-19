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Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G6 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali

OLED83G64LW_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
OLED83G64LW_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G6 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali

OLED83G6.SG10TY
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G6 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali OLED83G6.SG10TY
Foto TV 2026 OLED83G64LW
Nuovo processore con AI TV 2026 OLED83G64LW
Hyper Radiant Color TV 2026 OLED83G64LW
Nero perfetto e colori perfetti TV 2026 OLED83G64LW
Dimensioni TV 2026 OLED83G64LW
Foto posteriore TV 2026 OLED83G64LW
Foto soundbar SG10TY
WOW Orchestra soundbar SG10TY
Design a filo muro soundbar SG10TY
Audio spaziale su 3 livelli soundbar SG10TY
Audio a 3.1 canali
AI Room Calibration Pro soundbar SG10TY
Esperienza audio multicanale soundbar SG10TY
Foto posteriore soundbar SG10TY
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G6 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali OLED83G6.SG10TY
Foto TV 2026 OLED83G64LW
Nuovo processore con AI TV 2026 OLED83G64LW
Hyper Radiant Color TV 2026 OLED83G64LW
Nero perfetto e colori perfetti TV 2026 OLED83G64LW
Dimensioni TV 2026 OLED83G64LW
Foto posteriore TV 2026 OLED83G64LW
Foto soundbar SG10TY
WOW Orchestra soundbar SG10TY
Design a filo muro soundbar SG10TY
Audio spaziale su 3 livelli soundbar SG10TY
Audio a 3.1 canali
AI Room Calibration Pro soundbar SG10TY
Esperienza audio multicanale soundbar SG10TY
Foto posteriore soundbar SG10TY

Funzionalità principali

  • [TV] Nuova tecnologia Hyper Radiant Color: la tecnologia OLED di nuova generazione per portare la qualità d'immagini su livelli mai visti prima d'ora
  • [TV] Nero perfetto con Reflection Free Premium: riduce al minimo i riflessi preservando la profondità dei neri e la ricchezza dei colori anche in piena luce
  • [TV] webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • [Soundbar] Design a filo muro: progettata appositamente per essere installata sulla parete, è sottile solo 32,5mm e si abbina alla perfezione al tuo TV
  • [Soundbar] AI Room Calibration: l'Intelligenza Artificiale analizza l'acustica del tuo ambiente e imposta automaticamente le caratteristiche audio migliori
  • [Soundbar] WOWCAST integrato: elimina i cavi e collega la soundbar a un TV LG compatibile in modalità wireless
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale TV OLED83G64LW con bollo cashback

OLED83G64LW

TV 83 pollici LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026
OLED83G64LW_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar e del subwoofer

SG10TY

Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali I Dolby Atmos, Wi-Fi, Design a filo muro, Spotify Connect, Airplay2, WOWCAST

Perché amerai il nuovo LG OLED evo G6?

Immagine che mostra le caratteristiche evolute di LG OLED evo AI G6.

Tecnologia Hyper Radiant Color

Immagine che descrive il Nero perfetto con Reflection Free.

Nero perfetto senza riflessi

Immagine che esemplifica il gameplay in 4K a 165fps.

Gameplay in 4K @165fps

Immagine con webOS Multi AI e i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini.

Smart TV webOS con Multi AI

Immagine che indica le funzioni AI Hub personalizzata per il TV LG OLED evo AI G6.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Cos’è la tecnologia Hyper Radiant Color?

La tecnologia Hyper Radiant Color è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini, portandola su livelli ancora più alti. Offre una luminosità superlativa, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI. Il TV OLED evo G6 è inoltre certificato Reflection-Free Premium, perché ti dà una qualità dell’immagine impeccabile senza riflessi in qualsiasi condizione di luce. Così potrai vivere un'esperienza OLED come mai prima d’ora, inaugurando un nuovo standard di visione.

Immagine che mostra il TV LG OLED evo AI G6 con le caratteristiche principali.

Immagine che mostra il TV LG OLED evo AI G6 con le caratteristiche principali.

Tecnologia Hyper Radiant Color.Il futuro dei TV OLED.

*Immagini a scopo puramente illustrativo.

*Fonte: Omdia, basato sul venduto 2013-2025.

Brightness Booster Ultra

S'illumina d'immenso.

Il nuovo OLED evo G6 è incredibilmente luminoso: fino a 3,9 volte più luminoso, un risultato mai visto prima. Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione, un nuovo algoritmo di potenziamento della luce e un’architettura di controllo della luce governati dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.1)

Una scena scura in cui delle particelle luminose circondano la silhouette di una balena. Appare la scritta fino a 3,9 volte più luminoso.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Nero perfetto e colori perfetti

Nero perfetto e colore perfetti in qualsiasi condizione di luce

I nostri TV OLED hanno colori perfetti e neri perfetti. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci e precisi in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.4)

Una volta stellata a confronto su uno schermo opaco Anti-glare e uno con Nero perfetto e colori perfetti.

Reflection Free Premium

Certificazione Reflection Free Premium: molto più di un semplice schermo opaco Anti-Glare

Noi di LG teniamo alla qualità di visione e non siamo disposti a scendere a compromessi. Soprattutto quando si parla di nero perfetto. I trattamenti opachi Anti-Glare, infatti, assorbono e diffondono la luce che colpisce lo schermo, trasformando il nero in grigio e distorcendo i colori, specialmente in ambienti luminosi. Il nostro TV OLED evo G6, invece, è certificato Reflection Free Premium, perché riduce al minimo i riflessi preservando la profondità dei neri e la ricchezza colori anche in piena luce.6)

L’LG OLED evo AI G6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

L’LG OLED evo AI G6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.7)

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

L'Intelligenza Artificiale raddoppia con il Dual AI Engine

Non ci basta un solo motore AI: nel nostro nuovo processore 4K α11 Gen 3 ce ne sono ben 2, per controllare con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e migliorare simultaneamente nitidezza e dettagli di ciò che guardi. Le immagini 4K saranno così più naturali e precise.8)

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

OLED Care+

5 anni di garanzia sul pannello. Di noi ti puoi fidare.

Grazie alla nostra esperienza ultra-decennale, siamo gli unici a garantire il pannello dei nostri TV OLED di punta per ben 5 anni. Tu goditi la perfezione delle immagini. Al resto pensiamo noi.9)

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.13)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.14)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.15)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.17)

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni18)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.19)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED evo sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 165fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 165fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.19)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Tempo di risposta certificato di 0,1ms: il nostro OLED risponde istantaneamente senza lasciare scie

Il nostro TV OLED ha un tempo di risposta di soli 0,1ms e, grazie all’ALLM, la latenza sarà ultrabassa. Ogni tuo comando verrà riprodotto con precisione fulminea, dandoti un netto vantaggio competitivo oltre che una maggiore nitidezza visiva.21)

Un gameplay coinvolgente con HGiG e ClearMR 10000

HGiG riproduce i colori HDR fedeli all’intento dei game designer, mentre ClearMR 10000 riduce al minimo le sfocature per preservare la nitidezza nelle scene più rapide. Il risultato è un’immersione profonda con immagini straordinariamente accurate.22)

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.24)

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)25)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro ancora. Trovi anche i giochi separati in base al controllo - telecomando o joypad - e puoi competere con altri giocatori tramite il Challenge Mode.26)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Video che mostra la soundbar LG in diverse posizioni per mostrarne il design in tutti gli aspetti. Dopo varie rotazioni, lo sfondo nero si trasforma in una parete con un TV LG sotto cui si installa la soundbar.

La miglior soundbar che il tuo TV LG OLED possa desiderare

Rendi l'esperienza OLED ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

Il suono che ti incanta

Composizione di 3 immagini: - Una prospettiva angolata della parte inferiore di un TV LG e di una soundbar LG, affissi al muro. - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar, un TV LG, degli altoparlanti posteriori e il subwoofer si trovano in soggiorno. Sulla stanza viene visualizzata una sovrapposizione di griglia, come una scansione dello spazio. Dalla prospettiva frontale degli altoparlanti posteriori escono onde sonore bianche composte da goccioline.

*Immagini sullo schermo simulate.

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le Soundbar LG completano l’esperienza dei TV LG

Design a filo muro

Si sposa alla perfezione con il tuo TV OLED della serie G

Proprio come il tuo TV OLED, l'abbiamo progettata appositamente per essere installata a filo muro. Con un design così, il tuo salotto sarà ancora più elegante.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della soundbar e del TV LG appesi al muro. Sullo schermo c'è un trombettista che sta suonando. La soundbar e il TV LG sono installati sulla parete in legno di un appartamento. Sullo schermo c'è una donna che suona il violino in riva al mare.

Una prospettiva angolata della soundbar e del TV LG appesi al muro. Sullo schermo c'è un trombettista che sta suonando. La soundbar e il TV LG sono installati sulla parete in legno di un appartamento. Sullo schermo c'è una donna che suona il violino in riva al mare.

Immagine di un TV con la soundbar appesi al muro. Sul TV c'è un'immagine di un concerto.

Immagine di un TV con la soundbar appesi al muro. Sul TV c'è un'immagine di un concerto.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altre funzioni direttamente dal menu del tuo TV, usando un solo telecomando.

Immagine di un TV con la soundbar appesi al muro. Sul TV c'è un'immagine di un concerto.

Immagine di un TV con la soundbar appesi al muro. Sul TV c'è un'immagine di un concerto.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altre funzioni direttamente dal menu del tuo TV, usando un solo telecomando.

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Il suono ti persuade

Audio spaziale su tre livelli

Uno strato virtuale che rende tutto più realistico

Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.

Una soundbar e un TV LG in un grande appartamento in città. Tre bande rosse appaiono una alla volta raffigurando gli strati virtuali che si uniscono per creare un'intera cupola sonora.

*Il “Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.

**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.

***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)

Stampa

Caratteristiche principali

GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

GAMING - Compatibilità NVIDIA G-Sync

SCHERMO - Tipologia dello schermo

OLED 4K

SCHERMO - Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMMAGINE - Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

AUDIO - Dolby Atmos

AUDIO - Diffusori

4.2 canali

AUDIO - Potenza audio

60W

SCHERMO - Gamma colore

Colori perfetti

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.847 x 1.057 x 28

DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

37,2

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Gamma colore

Colori perfetti

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

IMMAGINE

Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

Calibrazione automatica

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

9 preset

QFT (Quick Frame Transport)

QMS (Quick Media Switching)

AI Picture Pro

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

Upscaling dell'immagine con AI

α11 AI Super Upscaling 4K

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

VRR

Sì (Fino a 165Hz)

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

HGiG

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Compatibilità AMD FreeSync

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

SMART TV

Sistema operativo

webOS 26

LG Channels

Compatibile con Apple Home

Works with Apple Airplay

Compatibile con webcam USB

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Multi View

Riconoscimento vocale intelligente

Home Hub

Sì (Google Home, LG ThinQ)

Riconoscimento vocale in vivavoce

Browser Internet

Google Cast

AI Chatbot

Always Ready

AUDIO

Potenza audio

60W

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Sound Mode Share

Uscita audio simultanea

LG Sound Sync

Dolby Atmos

Nitidezza voce

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

AI Sound

AI Sound Pro α11 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Diffusori

4.2 canali

WOW Orchestra

CONNETTIVITÀ

Ingressi HDMI

4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

LAN

1

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Simplink (HDMI CEC)

Uscita audio ottica SPDIF

1

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 6E

Bluetooth

Sì (v 5.3)

Slot modulo CAM

1

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Colori invertiti

Scala di grigi

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.847 x 1.057 x 28

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

2.250 x 1.207 x 325

Peso con l'imballo (kg)

59,4

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.847 x 1.115 x 321

Base del TV (L x P mm)

501 x 321

Peso senza base (kg)

37,2

Peso con la base (kg)

43,9

Dimensioni VESA (L x A mm)

400 x 400

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore AI Magic Remote (MR26GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED83G64LW)
estensione
EU Energy label 2019(OLED83G64LW)
estensione
Product information sheet (OLED83G64LW)
estensione
GPSR Safety Information(OLED83G64LW)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Formati audio - Dolby Atmos

Formati audio - DTS:X

Dimensioni (L x A x P) - Unità principale

1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Dimensioni (L x A x P) - Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Tutte le specifiche

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Orchestra

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

PESO

Unità principale

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

Peso con imballo

16,1 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

CODICE EAN

Codice EAN

8806091960146

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SG10TY)
estensione
WEB INFO(SG10TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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